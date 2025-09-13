Na jaké veřejné záchody chodíte?
Na dámské, protože mám pocit, že jako ženu už mě i společnost víc vnímá, na pánských bych určitě způsobila větší rozruch. Fajn jsou ale i prostory pro invalidy, a ve velmi výjimečných situacích se zaběhnu co nejrychleji vyčurat i na pánský.
Ve více zemích včetně třeba Velké Británie padala nedávno nařízení, že trans ženy na dámské záchody nesmějí…
Ono se to snad zase nějak „setřepe“. Lidé si potřebují pořád něco definovat a pohybují se z extrému do extrému. Život je někde uprostřed. Nic nenaděláte.
Jako žena se potřebuji cítit hlavně v partnerském vztahu. V sexu jako takovém to není nutná podmínka, v něm mohou být naše role jakékoliv.