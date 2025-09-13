Ženy s penisem dost mužů přitahují. Ale ve společnosti je to tabu, říká Daniela Špinar

Jsem žena i muž, což je v určitém poměru každý, říká režisérka Daniela Špinar, někdejší umělecká šéfka činohry Národního divadla. Narodila se s tělem muže, jehož přitahuje stejné pohlaví. Myslela si, že je gay, než si otevřeně připustila, že přišla na svět s duší ženy, kterou chce být. Před třemi lety se rozhodla pro hormonální proměnu,aje se svým tělem spokojená. „Nemám potřebu ho zásadně modelovat a přizpůsobovat se diktátu krásy,“ říká. Operaci pohlaví odmítá. „Pravou vaginu mít nemůžu a na penis už jsem si zvykla,“ vysvětluje v tomto rozhovoru i v odvážné zpovědi, kterou vydala knižně pod názvem Zápisky z tranzice. | foto: archiv Daniely Špinar

Pavla Matějů
Operaci pohlaví odmítá.

Na jaké veřejné záchody chodíte?
Na dámské, protože mám pocit, že jako ženu už mě i společnost víc vnímá, na pánských bych určitě způsobila větší rozruch. Fajn jsou ale i prostory pro invalidy, a ve velmi výjimečných situacích se zaběhnu co nejrychleji vyčurat i na pánský.

Ve více zemích včetně třeba Velké Británie padala nedávno nařízení, že trans ženy na dámské záchody nesmějí…
Ono se to snad zase nějak „setřepe“. Lidé si potřebují pořád něco definovat a pohybují se z extrému do extrému. Život je někde uprostřed. Nic nenaděláte.

Jako žena se potřebuji cítit hlavně v partnerském vztahu. V sexu jako takovém to není nutná podmínka, v něm mohou být naše role jakékoliv.

