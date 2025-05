„Měla jsem z toho trošku obavy, protože tento žánr jsem nikdy nedělala a ani nemám muzikál příliš nakoukaný, není to úplně moje parketa. Ale Six je specifický a myslím, že bylo dobře, že ho Lumír Olšovský nabídl právě mě. Podle mě se na něj hodím, protože tomu tématu rozumím. Dala jsem té inscenaci takovou tu ženskou energii, kterou potřeboval,“ říká Daniela.

Six přibližuje osudy šesti manželek anglického krále Jindřicha VIII. Jednotlivé postavy během show, která je kombinací muzikálu a popového koncertu, vyprávějí svůj příběh, aby ukázaly, která z nich po boku Jindřicha VIII. trpěla nejvíc. S podváděním má osobní zkušenost i Daniela Špinar.

Komedie Brněnské metro z dílny Národního divadla Brno nabízí ztřeštěný, ale dobře čitelný příběh, jenž ovšem není ani intelektuálně náročný, ani křečovitě aktivistický. Na snímku zleva Anna Polívková jako Daniela Špinar a Kateřina Liďáková jako prostitutka.

„Sama jsem věrná, slušně vychovaná holka. Nedělám jiným to, co mně samotné vadí. Ale samozřejmě, že jsem měla partnery, kteří mi byli nevěrní,“ prozradila. „Bylo to v době, kdy jsem žila v gay světě, kde je to, řekla bych, běžnější a otevřenější mezi partnery. Přesto mě to hodně sejmulo. Protože je to nepříjemné. Myslíte si, že jste na vině vy, ale ono je to o tom druhém,“ zavzpomínala na dobu před tranzicí.

Tou prošla před třemi lety a od té doby nosí jméno Daniela Špinar. V současné době je sama. „Vztah teď nemám, protože pro muže je velmi těžké být s osobou, jako jsem já. Bojí se a stydí. I když poptávka po trans ženách je velká, všechno probíhá utajeně. Kdyby muži takový vztah přiznali, společnost by je stigmatizovala stejně jako ty trans ženy,“ odhaluje Daniela.

„Vydávám teď knihu Zápisky z tranzice, ve které všechno popisuji. Čím si prochází trans žena, jaká je její hodnota, jak se k ní společnost chová, a že by bylo dobré, kdyby svůj přístup změnila. Protože i my jsme lidské bytosti. A kdyby lidi tušili, co všechno se děje za zavřenými dveřmi a jak strašně muži po trans ženách touží, asi by se divili,“ dodává.

Přesto tranzice nelituje. I když ji nedotáhla do úplného konce a mužské pohlavní orgány si odstranit nenechala. „Rozhodla jsem se na operaci nejít a je to dobře. Myslím si, že každý by měl se svým tělem udělat to, co uzná za vhodné a pro mě by vzhledem k mému věku byla taková operace už trochu náročná, hodně bych tím riskovala. A taky jsem zjistila, že to ke svému životu, kdy veřejně vystupuji jako žena a jsem zakrytá, nepotřebuji,“ říká otevřeně.

Práci na oblasti si pochvaluje. „Je to tam mnohem rodinnější. Praha je veliká, je tady velká nabídka a poptávka, hodně lidí dělá různé věci, ale tam je to soustředěnější a takové lokálnější, takže jsem se na každém tom místě cítila moc dobře a věděla jsem, že dělám inscenaci pro menší komunitu lidí,“ vypráví.

Rozhodně by nemluvila o nižší úrovni oblastních divadel a nevšimla si ani nějakého konzervatismu. „Měla jsem štěstí, že jsem dělala v divadlech, která byla progresivnější. Asi je to i tím, že věděli, koho oslovují, tím pádem znali moji práci a počítali s tím, že to, co vytvořím, bude trošku jiné, autorštější nebo i hlubší. Že nedělám takové ty zábavičky pro zábavičky,“ vysvětluje.

„I muzikál Six mi přišel skvělý v tom, že má hloubku. Je to velmi feministický muzikál, krásná rehabilitace jednotlivých postav, protože být ženou v té době bylo opravdu náročné. Neměla jste žádná práva a jako královna už vůbec ne. Bylo pro mě zajímavé to celé sledovat, revidovat a podívat se na jejich život trošičku moderněji. Ty královny vyprávějí své příběhy z pohledu dnešní ženy, takže je to zábavné,“ dodává.

Kdykoliv se Daniela ocitne ve společnosti, je dokonale upravená, často nalíčená. „Začala jsem s tím teprve před třemi lety, tak mě to ještě neunavuje, ale je pravda, že se ráda líčím méně. Vůbec například nepoužívám make-up. Ale tím, že jsem taková bledule blonďatá, androgynní, musím si vždycky zvýraznit oči. Ale jinak se snažím být natur. Protože ona je to taková past. Když se potom nenalíčíte, tak se vás lidi ptají, jestli nejste nemocná. Takže to ráda střídám, aby si zvykli i na to, jak vypadám přirozeně,“ vysvětluje.

Daniela pocítila i odvrácenou stranu toho být ženou. „Muži si neuvědomují, jaké privilegium mají, že jsou muži. Spousta věcí k nim přichází tak trochu sama, jenom kvůli genderu. Být ženou ve společnosti, a to už vůbec nemluvím o trans ženách, což je ještě horší, je fakt těžké, i když se to pomalu zlepšuje. Dokud jsem byla mužem, tak jsem to nevnímala, ale teď to pociťuji na vlastní kůži,“ říká Daniela.

S muzikálem Six plzeňské divadlo přijíždí do Prahy. V Divadle Hybernia ho uvede koncem května a pak se vrátí v září. Daniela Špinar se už ale připravuje na další inscenaci. V olomouckém divadle bude režírovat Toscu od Pucciniho. „Operu jsem dělala už třikrát, ale tohle je první taková ta klasická, těžkotonážní. S dirigentem, orchestrem, v italštině... Předtím jsem dělala menší alternativnější projekty. Je to pro mě velká výzva. Budu se muset popasovat s tím, jakým způsobem byla inscenována v minulosti, jaká je tradice této klasické opery a vybojovat si nějakou svoji interpretaci,“ dodává.