Neutíkejte při první vrásce na kliniku. Dopřejte si čas, radí Daniela Peštová

Časopis Harper´s Bazaar hostí wellness odpoledne v zahradách pražského hotelu Mandarin Oriental. Jak moc jde podle vás svět krásy ruku v ruce s fashion světem?

Já si myslím, že velice dobře. Jsou to takoví blízcí bratranci, možná bych řekla, že ty světy jsou až v sourozeneckém stavu. Jsou si velmi blízké.

Daniela Peštová na Harper’s Bazaar Wellness Day (2025)

Jaké striktní rutiny vás každoročně čekají s příchodem léta?

Já mám rutiny stále víceméně stejné. Neměním je až tak podle ročního období. U mě vždy byla a je zásadní hydratace. Ta je za mě zapotřebí jak v zimě, tak v létě. V létě možná trošku více přípravků s SPF (Sun Protective Factor) proti slunečnímu záření, ale jinak je to v kosmetice víceméně stále to samé.

Jste společně s vaším manželem, muzikantem Palom Haberou milovníci léta? Ožijete v tomto ročním období na maximum?

Palo možná trošku víc. Já jsem dítě podzimu, mám ráda i sychravo a deště a to, že se musí nosit kabáty. Ale jo, čím jsem starší, tím mi to sluníčko dělá lépe na kosti.

Když o vás lidé mluví jako o ikoně prestižního magazínu Sports Illustrated, jak se za tím obdobím ohlížíte?

S vděčností a ráda. Myslím si, že se neohlížím často – člověk se musí posouvat dál. Co bylo, bylo. Ale jsem za svou kariéru moc vděčná a za Sports Illustrated samozřejmě také. To byl pro mě velký odrazový můstek a byla to krásná léta.

V dnešní době je velký rozmach všech možných dokumentů s očitými svědky devadesátkové éry. Jste ráda, že můžete také povídat o slavných lidech, kteří už třeba nejsou mezi námi a se kterými jste spolupracovala?

Mě se nikdo až tolik neptal. (smích) Ale jo, určitě jsem měla to štěstí pracovat se špičkami v šoubyznysu. Někteří tu stále ještě jsou, někteří už bohužel ne. Když pracujete s někým, jako je například fotograf a vizážista Kevin Aucoin, který z vás dokázal vyčarovat někoho úplně jiného... A mnohými dalšími jmény, která jsou ve světě opravdu pojmem a já jsem měla to štěstí s nimi pracovat na denním pořádku – jsou to super zážitky.

Jste vděčná za to, když se dnes na sebe podíváte do zrcadla a stále poznáváte samu sebe? Přišla i u vás léta nátlaku k tomu „zamrazit čas“? Určitě vám také přišly nabídky z různých klinik. Jste ráda, že jste jim odolala?

Ano. Mám to tak nastavené. I když tu nějaké, možná ne úplně nátlaky, ale návrhy byly. Zrovna jsem to teď nedávno někomu říkala, že to na sobě někdy vidím, je to jako sinusoida. Někdy vám padají víc víčka a někdy jste víc unavená a najednou jste za tři měsíce zpátky někde, kde to všechno zas vypadá docela dobře. Já si myslím, že je důležité dopřát si čas a hned při první vrásce neutíkat někam na kliniku a chtít ji dát pryč. Nechat si čas, dívat se, kam se to vyvíjí. Hlavně tedy obličej – to tělo už takový velký zázrak není (smích). Ale fakt to chce příliš nepospíchat a nechtít to všechno hned rychle korigovat. Obecně ale proti korekcím a úpravám nejsem.