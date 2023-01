I po válce babička šíleně šetřila, vzpomíná na dětství Daniela Kolářová

Dýchla na vás doba seriálu, konkrétně rok 1939, když jste se do ní mohla přesunout?

Výtvarně je to úžasné. Jednak v dekoraci, tak i kostýmově. Mě překvapilo, jak je to důkladné a přesné. Nejen pro ženy, ale i pro muže je to celkově vymyšlené úžasným způsobem. Člověk si uvědomil, jak ta móda, a speciálně ženská, sloužila ženství. Myslím si, že to bylo ohromně elegantní. Ale představa, že jdete v kloboučku na šikmo do metra a tam na vás zafouká ten vítr… To je samozřejmě všecko úplně jinak. Ale fakt je, že to má něco do sebe, že to je elegantní.

Chybí vám trošku té elegance a také stylu v dnešní době?

No tak teď je to v podstatě absolutní „cochcárna“. Člověk si uvědomuje, že každý, jak myslí, tak se třeba i obléká. Má na to samozřejmě právo, ale že by to bylo vždycky hezké nebo elegantní? Tak to nebývá. Je to zvláštní doba, která se fakt úplně vymyká všemu, když jsme se rozhodli, že se zničíme hodnotově i ve vkusu, prostě ve všem. A samozřejmě v přírodě. Té jsme ublížili hodně.

Daniela Kolářová v seriálu Zlatá labuť (2023)

V roce 1939 začala pro český národ těžká doba. Pamatujete si třeba z vyprávění svých blízkých, kteří to zažili, jak vůbec byli schopni to přežít?

Přesně jak třeba prarodiče prožívali ten den? Ne. Ale fakt je, že ještě potom, v padesátých letech, když už jsem jezdila k babičce, tak pořád šíleně šetřila. Pila se melta, káva jako normálka turek vůbec nebyla běžná. S vajíčky, prostě se vším co bylo, bylo potřeba šetřit. Takže to asi nebylo jednoduché a lidi se museli orientovat v těch příšerný podmínkách, navíc i s tím, že je někdo může prásknout. Nebylo to jednoduché.

Vážíte si v dnešní době toho, co tady v Česku máme?

Moc. Strašně. A téměř každé ráno si to opakuju, že se máme moc dobře a že bychom si toho měli fakt vážit.

Zanedlouho se otevírají volební místnosti, vy jste natočila spot s panem Svěrákem, kde mu žehlíte košili, podobně jako ve Vratných lahvích. Jak vznikl ten nápad?

To byl hrozně rychlý nápad, částečně mého syna Šimona. Svěrákovi přijeli k nám a natočili jsme to. Oni si přivezli koncept, jako je rámec pro tu realizaci a pak jsme to zestručnili do této zkratky.

Daniela Kolářová a Petr Kostka v seriálu Zlatá labuť (2023)

Před projekcí Zlaté labutě tady zmiňovali i vaše herecké partnery. Kromě Zdeňka Svěráka to byl hlavně Jaromír Hanzlík a teď bude vaším protějškem Petr Kostka. Umíte si představit, že byste s některým z nich šla k oltáři?

To jsou partneři profesionálové. Takže je to partneřina. Fakt je, že se všemi třemi vyjmenovanými máme dobré vztahy. Normální, lidské, obyčejné i profesně prima vztahy. Takže to berte takhle.

Jste ráda za to, že herečka i poté, co překročí padesátku, má u nás stále krásné role?

Je to vzácnější a vzácnější. Ale určitě, že jsem za to ráda.

Jaká role vám spíše udělá radost? Maminka, nebo žena, která způsobí dějový zvrat?

To je v podstatě jedno. Mně jde o to, aby celá věc, do které jdete, celý projekt, měl kvalitu i obsahovou. A samozřejmě, aby i postavy, které vytváříte nebo máte, měly obsah a kvalitu. Aby to mělo nějakou výpovědní hodnotu a bylo to inteligentní pro diváka.