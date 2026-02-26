Jaká byla vaše první myšlenka, když jste se dozvěděla, že získáváte Cenu TýTý?
Taková věc mě pokaždé zaskočí, prožiju malý šok. Nikdy nepočítám s tím, že bych mohla nějakou cenu dostat, takže když se to stane, vždycky si musím na chvilku sednout. Potřebuju si to srovnat v hlavě a zeptat se sama sebe, jestli si ocenění vůbec zasloužím.
Opravdu přemýšlíte o tom, jestli si cenu zasloužíte? Vzhledem k tomu, kolik generací diváků miluje vaše filmy a obdivuje vaše herectví, o tom přece lze jen těžko pochybovat.
Děkuju, že to říkáte, ale já jsem sama se sebou při každém natáčení nebo zkoušení v divadle nespokojená. A když se pak vidím na obrazovce, vím, co všechno jsem mohla udělat lépe. Nedávno jsem třeba v televizi zahlédla kousek Léta s kovbojem a hned jsem si říkala: „Tohle a tohle jsi měla zahrát úplně jinak.“ Proto se ptám, jestli si to zasloužím. Člověk by rád odváděl co nejlepší výkony, ale nikdy to není dokonalé.
Bohužel je všechno o penězích. Dnes se musí natočit co nejvíc záběrů za co nejkratší dobu a na zkoušení není čas.