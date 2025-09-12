Daniela z Bachelora skončila v Bohnicích. Byla jsem nepříčetná, popsala miss

Autor:
  10:44
Daniela Hájková (26), kterou mohou diváci znát z televizní seznamovací show Bachelor Česko & Slovensko, kde neúspěšně usilovala o srdce Jana Solfronka, skončila v psychiatrické nemocnici v Bohnicích. Lékaři jí podle jejích slov zachránili život. Někdejší miss, vizážistka a chůva nyní ukázala svou postupnou proměnu.
Daniela Hájková přiznala, že se nechala dobrovolně hospitalizovat v Bohnicích....

Daniela Hájková přiznala, že se nechala dobrovolně hospitalizovat v Bohnicích. (2025) | foto: koláž iDNES.cz

Daniela Hájková (25): Makeup artist a chůva z Prahy, která svou práci s dětmi...
Daniela Hájková se zúčastnila několika soutěží krásy.
Daniela Hájková
Daniela Hájková na Instagramu (2025)
26 fotografií

„Bohnice. Tady máte kus ze mě. Prostě i já občas chybuji. Ale co opravdu chyba v mém životě nebyla – dobrovolně nastoupit právě sem,“ uvedla na Instagramu Daniela Hájková.

Daniela Hájková (25): Makeup artist a chůva z Prahy, která svou práci s dětmi...

Show Bachelor opustila jako devátá v pořadí. Krátce po návratu z Řecka si našla partnera – dala se dohromady s číšníkem z podniku, který navštěvovala a zasnoubili se.

Daniela se však letos na jaře psychicky zhroutila a musela vyhledat odbornou pomoc. Nechala se dva a půl měsíce dobrovolně hospitalizovat a 1. srpna se vrátila z Psychiatrické nemocnice Bohnice, kde byla od poloviny května.

Daniela Hájková přiznala, že se nechala dobrovolně hospitalizovat v Bohnicích. (2025)
Daniela Hájková (25): Makeup artist a chůva z Prahy, která svou práci s dětmi nade vše miluje, protože věří, že smysluplně strávený čas může obohatit jejich svět. Je veselá, energická a ráda šíří pozitivní náladu – lidé ji buď zbožňují, nebo nesnášejí. Její sebevědomí, smyslnost a srdečná povaha z ní činí nepřehlédnutelnou osobnost, která se nebojí flirtovat. Miluje vaření, kterým s péčí a láskou ráda potěší své blízké. Zakládá si na přirozenosti a nikdy nepodlehla trendům plastických úprav. Na lásku na první pohled nevěří. Je přesvědčená, že opravdové hluboké spojení vzniká postupně.
Daniela Hájková se zúčastnila několika soutěží krásy.
Daniela Hájková
26 fotografií

„Byla jsem si dobře vědoma toho, že jsem byla takzvaně zralá na Bohnice. Byla to nejlepší cesta, kterou jsem mohla podniknout. Nebýt Bohnic, tak už tady třeba dávno nejsem,“ popsala Daniela Hájková, která se v minulosti třikrát léčila s poruchou příjmu potravy v nemocnici na Karlově náměstí.

„Cítila jsem, jak uvnitř mizím, ztrácela se ta jiskra, kterou jsem měla dříve. Už od puberty jsem byla přecitlivělá a k tomu se přidaly poruchy příjmu potravy. Byla jsem hospitalizovaná už dvakrát s anorexií a jednou s bulimií, ale tohle bylo něco jiného. Tady byl opravdu režim a nebyl čas myslet na kraviny,“ řekla Daniela v rozhovoru pro TV Nova po návratu z léčebny.

Denisa z Bacheloru je podruhé maminkou, v televizní show skončila kvůli pornu

Hájková přiznala, že během několika prvních dnů v psychiatrické nemocnici váhala, zda nepodepíše revers a nepůjde domů. Popsala, že svůj špatný psychický stav vnímala jako své největší životní selhání. Nakonec je velmi ráda, že se pro pobyt na psychiatrii rozhodla a vyzvala všechny, kteří jsou v podobné situaci, aby se nebáli vyhledat odbornou pomoc a „vzali si svůj život zpět“.

„Nevzdávej to, žijeme jen jednou. Zabojuj a znovu naplno žij. Mám vás ráda. Mějte se i vy mezi sebou rádi, prosím. Jestli ‚skončíš‘ tady v Bohnicích, nejsi slaboch,“ vzkázala.

Snoubenec Martin Danielu krátce před hospitalizací opustil. „Ty poslední dny jsem byla nepříčetná. Nedivím se, že to vzdal. Vydrželo to ale asi jen týden, než mi napsal a zjistil, že mu je beze mě hůř. Jsme zase spolu. Pracuji teď v gastro, vstávám ve čtyři hodiny ráno a celý den jsem na nohou, ale moc mě to baví,“ dodala Hájková.

Daniela získala v roce 2019 titul Miss Charisma Lumiere International World, dva roky na to zvítězila v soutěži Miss European Union CZ.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Slovenská influencerka Bianka napodobila Biancu Censori. Ukázala se nahá

„Dnes možná padnou internety,“ avizovala slovenská influencerka Bianka Rumanová před večírkem televize Joj. Vzbudit pozornost se jí nakonec povedlo a na představení nové reality show o influencerech...

Tenista Alcaraz randí se starší modelkou. Práskla to její sestra, je z něj paf

Když se modelka Brooks Naderová (28) ukázala v publiku na turnaji US Open, začalo se spekulovat o tom, že randí s jedním z tenistů. Původně ji bulvár spojoval s Jannikem Sinnerem (24). Její sestra...

Móda z cen MTV: Dámy předvedly nevkus a outfity jak z laciného šantánu

Na udíleni cen MTV Video Music Awards v americkém Elmontu to občas vypadalo jako v kabinetu kuriozit. Některé dámy se rozhodly hlavně šokovat, případně vsadily na lascivní a laciné outfity. Našlo se...

Vladimír Polívka bude tatínek. Jeho přítelkyně ukázala těhotenské bříško

Vladimír Polívka a jeho přítelkyně Magda budou rodiči. Novinku prozradili, když dorazili na premiéru představení Kurios - Kabinet kuriozit kanadské skupiny Cirque du Soleil na pražské Letné....

Marek Eben s manželkou vyrazili po delší době do společnosti. Jsou spolu 43 let

Marek Eben se po delší době objevil ve společnosti společně se svou partnerkou Markétou Fišerovou. Manželé vyrazili ve čtvrtek večer na premiéru představení Kurios od novocirkusového uskupení Cirque...

Hayekové bujné vnady, Johnsonová v krajce. Sexy postavu ukázala i Robbie

Sexy a odvážné outfity předvedly v New Yorku i v Londýně známé herečky. Dakota Johnsonová (35) a Salma Hayeková (59) zazářily v černých šatech, zatímco Margot Robbie (35) strhla na sebe pozornost v...

12. září 2025  13:01

Už jsem nic točit nechtěl, přiznal Svatopluk Skopal. Názor změnil kvůli seriálu na Nově

Herec Svatopluk Skopal měl jasno, že žádné další natáčení ve svých 74 letech už podstupovat nebude. Po desítkách let před kamerou si říkal, že už toho bylo dost. Jenže pak přišla nabídka na roli dědy...

12. září 2025  11:38

Slovenská influencerka Bianka napodobila Biancu Censori. Ukázala se nahá

„Dnes možná padnou internety,“ avizovala slovenská influencerka Bianka Rumanová před večírkem televize Joj. Vzbudit pozornost se jí nakonec povedlo a na představení nové reality show o influencerech...

12. září 2025  11:27

Daniela z Bachelora skončila v Bohnicích. Byla jsem nepříčetná, popsala miss

Daniela Hájková (26), kterou mohou diváci znát z televizní seznamovací show Bachelor Česko & Slovensko, kde neúspěšně usilovala o srdce Jana Solfronka, skončila v psychiatrické nemocnici v Bohnicích....

12. září 2025  10:44

Ivanka Trumpová se pochlubila sexy postavou v plavkách

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová strávila pozdní léto oddechem v Miami a na Bahamách. Na Instagramu sdílela sérii fotografií z pobytu, během něhož ji hostili Donald Trump Jr. a jeho...

12. září 2025  9:10

Mírně zaklonit, najít přesný úhel a správný tlak. Toto je nový rekord v plivání míčku na zeď

Někteří lidé se v touze zapsat se do historie vrhnou na maraton, jiní běží sprint po kostkách lega. A pak je tu David Rush. Sériový rekordman, který už má na kontě tolik zářezů, že by to vydalo na...

12. září 2025

Etzler je z toho špatný, když mu říkám dědečku, prozradil Antonio Šoposki

„Nad rodinu není. Tohle jsem zdědil po tátovi, ani mi to nemuseli doma nějak zvlášť vštěpovat,“ říká Antonio Šoposki, kterému koluje v žilách makedonská krev. Hrál v Ulici, Ordinaci v růžové zahradě...

12. září 2025

Lidi si moc do života nepouštím. Závidím novým Zrádcům, říká Nicole Šáchová

Vítězka první řady Zrádců Nicole Šáchová (27) rozjíždí svou kariéru na sociálních sítích. Hlavní oporou jí je přítel, se kterým tvoří pár už sedm let. Pro iDNES.cz zhodnotila účast v reality show,...

12. září 2025

Větší stres jsem nezažil, moderování je proti tomu super. Bouček o nové roli lovce

Premium

Musím dokázat, že v pořadu Na lovu nejsem jen díky známému ksichtu, říká moderátor Libor Bouček bez obalu. Trénoval celé léto a od září vystupuje jako sedmý lovec. I když je zkušeným moderátorem,...

11. září 2025

Nenechám šediny zvítězit. Anistonová prozradila, jaké podstoupila zákroky

Americká herečka, producentka a režisérka Jennifer Anistonová (56) je držitelkou Ceny Emmy a Zlatého glóbu za roli Rachel Greenové v seriálu Přátelé. V rozhovoru pro časopis Glamour nyní poprvé...

11. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Diváci si na ní mohou vybít emoce, popisuje Lucie Vondráčková svou roli „mrchy“

Premium

Lucie Vondráčková byla od mala v šoubyznysu jako ryba ve vodě. Ani roky na mateřské ji nevykolejily, i když měla obavy, zda vše klapne. Dnes si opět užívá prkna, co znamenají svět, a snaží se vše...

11. září 2025

Tenista Alcaraz randí se starší modelkou. Práskla to její sestra, je z něj paf

Když se modelka Brooks Naderová (28) ukázala v publiku na turnaji US Open, začalo se spekulovat o tom, že randí s jedním z tenistů. Původně ji bulvár spojoval s Jannikem Sinnerem (24). Její sestra...

11. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.