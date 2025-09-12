Daniela z Bachelora skončila v Bohnicích. Byla jsem nepříčetná, popsala miss

„Bohnice. Tady máte kus ze mě. Prostě i já občas chybuji. Ale co opravdu chyba v mém životě nebyla – dobrovolně nastoupit právě sem,“ uvedla na Instagramu Daniela Hájková.
Show Bachelor opustila jako devátá v pořadí. Krátce po návratu z Řecka si našla partnera – dala se dohromady s číšníkem z podniku, který navštěvovala a zasnoubili se.
Daniela se však letos na jaře psychicky zhroutila a musela vyhledat odbornou pomoc. Nechala se dva a půl měsíce dobrovolně hospitalizovat a 1. srpna se vrátila z Psychiatrické nemocnice Bohnice, kde byla od poloviny května.
„Byla jsem si dobře vědoma toho, že jsem byla takzvaně zralá na Bohnice. Byla to nejlepší cesta, kterou jsem mohla podniknout. Nebýt Bohnic, tak už tady třeba dávno nejsem,“ popsala Daniela Hájková, která se v minulosti třikrát léčila s poruchou příjmu potravy v nemocnici na Karlově náměstí.
„Cítila jsem, jak uvnitř mizím, ztrácela se ta jiskra, kterou jsem měla dříve. Už od puberty jsem byla přecitlivělá a k tomu se přidaly poruchy příjmu potravy. Byla jsem hospitalizovaná už dvakrát s anorexií a jednou s bulimií, ale tohle bylo něco jiného. Tady byl opravdu režim a nebyl čas myslet na kraviny,“ řekla Daniela v rozhovoru pro TV Nova po návratu z léčebny.
Hájková přiznala, že během několika prvních dnů v psychiatrické nemocnici váhala, zda nepodepíše revers a nepůjde domů. Popsala, že svůj špatný psychický stav vnímala jako své největší životní selhání. Nakonec je velmi ráda, že se pro pobyt na psychiatrii rozhodla a vyzvala všechny, kteří jsou v podobné situaci, aby se nebáli vyhledat odbornou pomoc a „vzali si svůj život zpět“.
„Nevzdávej to, žijeme jen jednou. Zabojuj a znovu naplno žij. Mám vás ráda. Mějte se i vy mezi sebou rádi, prosím. Jestli ‚skončíš‘ tady v Bohnicích, nejsi slaboch,“ vzkázala.
Snoubenec Martin Danielu krátce před hospitalizací opustil. „Ty poslední dny jsem byla nepříčetná. Nedivím se, že to vzdal. Vydrželo to ale asi jen týden, než mi napsal a zjistil, že mu je beze mě hůř. Jsme zase spolu. Pracuji teď v gastro, vstávám ve čtyři hodiny ráno a celý den jsem na nohou, ale moc mě to baví,“ dodala Hájková.
Daniela získala v roce 2019 titul Miss Charisma Lumiere International World, dva roky na to zvítězila v soutěži Miss European Union CZ.