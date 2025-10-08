Vrátila jsem se domů poměrně rozebraná, říká Brzobohatá o účasti ve Zrádcích

„Vrátila jsem se domů poměrně rozebraná. Manžel mě musel dost dávat dohromady,“ říká Brzobohatá.
Natáčení bylo pro ni náročné hlavně kvůli nevyspání. „Od prvního dne víceméně nespíte a já když nemám sedm nebo osm hodin spánku, jsem velmi lítostivá. A teď si představte, že tam hrajete s nějakou hráčkou a oni vám ji v noci zavraždí,“ vysvětlila Brzobohatá, co ji dohnalo k slzám.
Některé postupy se dají přirovnat k mírnému mučení. „V noci hraje hudba, aby ostatní hráči nevěděli, kdo opouští ty komnaty. A jednou hrál dvě hodiny v kuse Gangnam Style. Tak to pak brečíte,“ říká moderátorka s úsměvem.
Soutěžící jsou hodně pod kontrolou a izolovaní. „Když chcete něco dát vědět lidem, kteří se o vás starají, tak musíte podsunout vzkaz pode dveřmi,“ prozradila.
Natáčení je náročné i pro celý štáb. „Už jen samotný příjezd na hrad byl komplikovaný. Nemůžete vědět, s kým budete hrát, abyste se na toho hráče nepřipravili. Takže když jsme natáčeli všechny možné poutavé materiály, tak to bylo jako v detektivce. Všichni měli interkomy a dávali si vědět, jestli může Brzobohatá projít, aby se náhodou nepotkala s nějakým dalším hráčem,“ popsala.
„Je to velká alchymie a produkce má hrozně práce, aby třeba poslala lidi v různých kombinacích na snídani, aby si z toho hráči nemohli něco vyvozovat. Nesmíte mluvit v momentě, kdy vás nenatáčí kamery, aby si někdo náhodou nevyvodil něco z toho, co si mezi sebou řeknete. Je to spousta příkazů, zákazů a nervů,“ dodala Brzobohatá s tím, že účasti ve hře rozhodně nelituje.
Bavilo ji to víc než politické debaty, které dřív vedla. „Je zakořeněno v lidech, že pokud do toho politika nejdete hodně tvrdě a nedojde k nějakému velkému vypětí, tak jste neodvedl dobrou práci,“ říká o své bývalé práci moderátorka.