Ale tykáním manželka Ondřeje Brzobohatého přiznala, že mezi oběma rodinami panují přátelské vztahy. Nebylo tomu tak vždycky. Hana Gregorová, matka Ondřeje Brzobohatého, byla hereččinou velkou rivalkou. Přebrala jí muže jejího života. Po Radku Brzobohatém už Bohdalová další životní lásku nenašla. Ondřej se svojí manželkou ale staré šrámy smyl a jsou zjevně v čilém kontaktu.
„I ty buchty, co jsem od tebe dostala na chalupě, byly úžasné,“ pokračovala Daniela ve výčtu kulinářských dovedností herečky, která se nedávno dočkala pravnoučka.
„Je spíš po Vojtovi, teď jenom čekáme, jak se mu vybarví oči. Jestli je bude mít modré, nebo hnědé, jako mám já,“ vyprávěla na křtu své knihy Jiřina Bohdalová.
Herečku s Janou Roušarovou spojuje čtyřicetileté přátelství. Obě mají chalupu na Semilsku. Proto se stala spoluautorkou kuchařky. Roušarová je lékárnicí a za svoje nejlepší jídlo považuje svíčkovou. „Já nevařím dietně, ale dobře, to znamená pořádně,“ usmívala se. Od Jiřiny jí prý chutná všechno.
Skvělým kuchařem je odjakživa i manžel Brzobohaté. „Ale taky si zaslouží být pohoštěn a opečováván. Takže, co jsem v mládí zameškala, budu muset dohnat,“ chystá se Daniela na sobě zapracovat. „Ondra umí fantastické steaky, těstoviny, ale i svíčkovou nebo třeba ptáčky, které jsem donedávna spíš odmítala. Ale ty od Ondry jsou skvělé,“ vypočítává. Sama by prý zvládla dobře kung pao a papriky plněné sýrem.
„Na Vánoce pojedeme k mým rodičům do Jaroměřic nad Rokytnou,“ vypráví Daniela. „Přijede tam i sestra s rodinou a budeme mít klasiku. Kapra a asi i vinnou klobásu. A pokud to Rola stihne, tak i kapustnicu, kterou dělá naprosto fantastickou,“ říká na adresu Ondřejovy sestry.
Psychicky se Daniela, která byla jednou z účastnic primácké reality show Zrádci 2, cítí čím dál lépe. „Moje zlomení trvalo pár hodin, nejvýš dní. On se z toho člověk vzpamatuje docela rychle. Tam jde spíš o to, že se mu ty emoce vracejí, zároveň přemýšlím nad tím, jestli ta která reakce byla adekvátní dané situaci, protože přece jenom jste tam v nějakém psychickém vypětí. A ty emoce jsou potom takové zastřenější. Třeba když máte rychlý soud vůči ostatním hráčům, říkáte si: Pochopí to lidi, že jsem tam byla v mimořádné situaci?“ vypráví.
„Takže je to spíš o tom, abychom se vypořádali s tím, jak jsme tam v určité chvíli zareagovali. A jestli jsme něco poznali, nebo nepoznali? Pořád je to hra. A lidi si budou stejně dál spekulovat, že jsme takoví a makoví a proč jsme se do té hry vůbec hlásili, tak je to vždycky a bude i příští rok,“ vrací se Daniela Brzobohatá ke své zásadní životní zkušenosti. Stejně jako v první řadě Jan Tuna „podlehl“ Nicole Šáchové i ona neprohlédla „jogínku“ Miu, která byla od samého začátku zrádkyni.
Její manžel už prohlásil, že sám by do soutěže nešel. „Nedivím se mu. Ta soutěž byla tak psychicky náročná, až mě to až překvapilo. Vy si sice řeknete: Budou tam vypjaté momenty, málo spánku, budu pod tlakem, do jisté míry třeba paranoik, ale zároveň si nedokážete představit, jak to na vás přesně bude působit. A ty nervy tam byly úplně obnažené, což jsem pochopila, když jsem se vrátila domů. Přišel moment, kdy jsem byla sama zaskočená tím, jak reaguji. Ale vzhledem k tomu, že mám vedle sebe skvělého partnera, probrali jsme to spolu a to mi pomohlo. A pak přicházejí momenty, kdy se to začne vysílat, a vy vypadáte, že jste úplně hloupá. To je další fáze, se kterou se musíte vyrovnat,“ říká otevřeně.
S Čestmírem Strakatým v průběhu vysílání hry analyzovali v podcastu jednotlivé epizody. A protože lidem se jejich povídání líbilo, vyzvali je, ať v něm pokračují a baví se o čemkoliv. „Takže to zkusíme a uvidíme, jestli to bude někoho zajímat,“ říká Daniela.
S „kamarádkou“ Miou naopak zatím neplánuje nic. „Normálně se spolu bavíme, píšeme si, voláme, ale naráží to na časové limity,“ říká Daniela, která schytala sodu za to, že Miu neprokoukla.
„To hradní prostředí je naprosto specifické v tom, že jste úplně odstřiženi od vašeho sociálního prostředí a pro svůj klid si potřebujete k někomu vytvořit vazbu. A ty vztahy se tam tvoří mnohonásobně rychleji než v běžném životě, rozhodujete se pudově. V tu chvíli vám stačí, že si s tím člověkem máto co říct, že se třeba směje vašim fórům, že máte pocit, že jste naladěni na stejnou vlnu. A jestli tohle přetrvá dál, to nedokážu v této chvíli říct. Nemám nic proti Mie, hru hrála bravurně, chová se ke mně hezky, ale jestli to naše kamarádství vydrží dál, to se uvidí, nechci nic předjímat. Máme nějaký intenzivní zážitek, který nás spojuje, ale i tak se může stát, že se jedna druhé ze života vytratíme. Nechci si stavět vzdušné zámky, budu ráda, když budeme dál v kontaktu a jestli to tak opravdu bude nebo ne, ukáže až čas,“ říká Brzobohatá.
18. listopadu 2025