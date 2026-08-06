Zatímco v červenci trávila moderátorka s kamarádkami volno na Šumavě, v srpnu se vydala ochladit do země ohně a ledu – na Island. K fotce s ledovcem připojila vzkaz pro ministra zahraničí Petra Macinku.
„Island – padesát odstínů modři. Ledovců tu za poslední roky rapidně ubylo, jestli by neměli ‚zrušit‘ tu klimatickou krizi i tady,“ napsala s narážkou na jeho dřívější prohlášení, že klimatická krize skončila. Řekl to loni v prosinci, když byl jmenován ministrem životního prostředí.
Za nejlepší zážitek dovolené Daniela Brzobohatá považuje icefloating. Spolu s kamarádkami se navlékla do speciálního nepromokavého obleku, který na první pohled připomínal kostým z dětského seriálu Teletubbies, a nechala se volně unášet v ledové vodě mezi kusy ledu. Oblíbená severská aktivita vznikla ve Finsku a díky izolačnímu obleku umožňuje lidem plavat ve vodě o teplotě kolem nuly, aniž by promokli nebo se podchladili.
Od oznámení rozchodu s manželem Ondřejem Brzobohatým letos v květnu se Daniela objevuje ve společnosti po boku přátel. Ani jeden z rozvádějících se manželů neukázal světu nového partnera. Manželství jim od svatby v Itálii vydrželo tři roky.
Moderátorka známá z České televize a soukromé DVTV se loni objevila v reality show Zrádci a spřátelila se v ní s moderátorem Čestmírem Strakatým. Začali spolu moderovat podcast o zákulisí Zrádců, aktuální témata pak rozebírají v podcastu Čestmír & Daniela, kam si zvou i hosty.