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Daniela Brzobohatá poslala z dovolené vzkaz Macinkovi. A pak si navlékla skafandr

Petra Škraňková
  10:22
Moderátorka Daniela Brzobohatá vyrazila na dovolenou s kamarádkami na Island. Od modrého ledovce poslala ironický vzkaz současnému ministrovi zahraničí Petru Macinkovi, který loni v prosinci zrušil klimatickou krizi. A pak navlékla skafandr jako z Teletubbies a vyzkoušela icefloating.
Daniela Brzobohatá na dovolené na Islandu (4. srpna 2026)
Daniela Brzobohatá na Islandu
Daniela Brzobohatá na dovolené na Islandu (4. srpna 2026)
Daniela Brzobohatá vyzkoušela s kamarádkami na Islandu icefloating.
33 fotografií

Zatímco v červenci trávila moderátorka s kamarádkami volno na Šumavě, v srpnu se vydala ochladit do země ohně a ledu – na Island. K fotce s ledovcem připojila vzkaz pro ministra zahraničí Petra Macinku.

„Island – padesát odstínů modři. Ledovců tu za poslední roky rapidně ubylo, jestli by neměli ‚zrušit‘ tu klimatickou krizi i tady,“ napsala s narážkou na jeho dřívější prohlášení, že klimatická krize skončila. Řekl to loni v prosinci, když byl jmenován ministrem životního prostředí.

Manželé Daniela Brzobohatá a Ondřej Gregor Brzobohatý (Praha, 11. ledna 2024)

Za nejlepší zážitek dovolené Daniela Brzobohatá považuje icefloating. Spolu s kamarádkami se navlékla do speciálního nepromokavého obleku, který na první pohled připomínal kostým z dětského seriálu Teletubbies, a nechala se volně unášet v ledové vodě mezi kusy ledu. Oblíbená severská aktivita vznikla ve Finsku a díky izolačnímu obleku umožňuje lidem plavat ve vodě o teplotě kolem nuly, aniž by promokli nebo se podchladili.

Od oznámení rozchodu s manželem Ondřejem Brzobohatým letos v květnu se Daniela objevuje ve společnosti po boku přátel. Ani jeden z rozvádějících se manželů neukázal světu nového partnera. Manželství jim od svatby v Itálii vydrželo tři roky.

Moderátorka známá z České televize a soukromé DVTV se loni objevila v reality show Zrádci a spřátelila se v ní s moderátorem Čestmírem Strakatým. Začali spolu moderovat podcast o zákulisí Zrádců, aktuální témata pak rozebírají v podcastu Čestmír & Daniela, kam si zvou i hosty.

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