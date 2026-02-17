Daniel Krejčík si zlomil ruku. V márnici jich máme habaděj, vzkázal mu táta

„Zlomenej nos už mám lepší. Tak jsem si zlomil ruku,“ začal herec svůj příspěvek na Instagramu a přidal i vtipnou reakci svého otce. „Synku, rukou máme na skladě v márnici habaděj, jen si řekni, jestli chceš pravou nebo levou a jak dlouhou. Dostaneš ji kdyžtak předčasně k narozkám. Díky, táto. (Reakce od nás z domova z pohřebky).“
Krejčík se zranil během komedie o hokeji Zakázané uvolnění, kde hraje se Zuzanou Zlatohlávkovou a Anežkou Rusevovou. „Ta komedie je taková švandoprdka, pije se tam, filosofuje nad svatbama, běží k tomu hokej a když všichni přeberou, dojde na bitky. Bitky v hokejový hospodě. Helmy, hokejky, ty velký rukavice na chytání puků (asi?!). Tak jsem dostal konečně nakládačku,“ prozradil.
Týden nešel se zraněním k doktorovi, protože si říkal, že má jen naraženou ruku. Přes bolest odjel na zájezd s divadlem do Švédska a jakmile se vrátil domů a po dalším odehraném představení ho manžel Jiří Vymětal odvezl do nemocnice v Olomouci.
„Že se na to jenom juknou. To byla lest. Jukli se na to a mám ruku v sádře. Po loket. Na měsíc. Narovnali mi to do polohy, ve který to nejvíc bolí, zasádřili a čekáme, jak velkou paseku udělal ten tejden, kdy jsem se to snažil rozhejbat. Bolí to jak čert, ale budu s ní normálně v divadle hrát - Vlaštovku, Všechny báječné věci, i to Zakázané uvolnění nějak dám. Harolda a Maude taky…to bude asi hodně legrační,“ řekl s tím, že kvůli náročnosti ale nezvládne se sádrou hrát Dánkou dívku. Proto se toto představení nyní ruší.
„Včera skončil čínský rok Hada. Já ho držel a zkusil ve svým životě eliminovat kosti, aniž bych byl Číňan. Teď začíná rok Koně, tak doufám, že plynule nenavážu tím, že budu furt kopyto. Uzavírejte sázky, co si zlámu v březnu. Leden nos, únor ruka, březen - nehet? Radši bych už dělal zas jen to ‚Zlom vaz!‘ Tak čus!“ dodal herec. „PS: a přinděte na Zakázaný uvolnění, od května už jsou zase vypuštěný nový lístky, ať zlomíme rekord v návštěvnosti a nemusím nad vámi lámat hůl!“