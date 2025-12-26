Pikantnosti v zákulisí. Jaké drby se Dan Krejčík dozvídá od Elišky Balzerové?

Daniel Krejčík (31) v rozhovoru pro iDNES.cz popsal, co se dozvídá v zákulisí divadla Studio DVA, kde ho nyní mohou vídat diváci po boku Elišky Balzerové a Jitky Schneiderové. Svěřil se také s tím, jak prožíval letošní advent a jaké to je hrát po boku herecké legendy, která zazářila například v seriálu Nemocnice na kraji města.

Harold a Maude má úspěšně po premiéře. Jaká je partneřina s Eliškou Balzerovou?
Splněný sen, je to skvělé, prostě úplně fantastické. Já jsem si tuhle spolupráci strašně moc přál. Dříve jsem hrál v Divadle na Fidlovačce, se kterým je Eliška dlouhou dobu spojená, ale přišel jsem tam už v době, kdy tam nebyla. Když mi pan producent Michal Hrubý zavolal a řekl mi, že by chtěl tady uvést Harolda a Maude a že by chtěl, abych hrál Harolda a mou Maude aby byla Eliška Balzerová, měl jsem ohromnou radost.

Daniel Vymětal Krejčík v inscenaci Harold a Maude ve Studiu DVA.
Eliška Balzerová v inscenaci Harold a Maude ve Studiu DVA
Jitka Schneiderová v inscenaci Harold a Maude ve Studiu DVA
Daniel Vymětal Krejčík v představení Harold a Maud
Mladý herec a herecká legenda společně, jak jste to vnímal?
Na začátku jsem si myslel, že to bude hlavně o tom vedle Elišky obstát. Ale po nějaké době mi došlo, a to je na ní právě to úžasné, že to vůbec nebylo o tom, abych někomu něco dokazoval, ale o tom, si to užít. V tom je Eliška fascinující – potkal jsem herečku, kterou pořád baví její práce, která chce stále zkoušet, je hravá, miluje mladé lidi a to všechno je skvělé.

Daniel Vymětal Krejčík v inscenaci Harold a Maude ve Studiu DVA.

Na pódiu to z vás určitě všechno při výkonu spadne, ale funguje tam trošičku nervozita a respekt vůči takové herecké kapacitě?
To je prostě Eliščino kouzlo, já k ní cítím obrovskou úctu a jsem vděčný za to, že spolu můžeme hrát, ale Eliška vůbec není ten typ, který by budil to, že z ní máte mít respekt a to je skvělé, protože díky tomu mezi námi není žádná bariéra. Já, mladý herec a vedle mě herecká legenda, kdyby tam tohle bylo, tak by pro nás bylo obtížné přeskočit tuhle překážku. Ale Eliška nás od začátku postavila takto: „Hele, budeme parťáci. Tak pojď bejt parťák!“

Chceme děti. Jenom řešíme jak, přiznává čerstvě ženatý Daniel Vymětal Krejčík

O Elišce Balzerové je známé, že ráda vypráví různé příběhy ze zákulisí natáčení. Dozvěděl jste se něco zajímavého?
Eliška strašně ráda vypráví. Já jsem například nikdy v životě neviděl Nemocnici na kraji města. Když jsme začali s Eliškou zkoušet, můj muž mi to pustil a říkal: „To musíš vidět, to viděli všichni!“ Tak jsem to sledoval a pak jsem vždycky přišel na zkoušení a ptal se: „Eliško, to není možný, co tam ta Alžběta Čeňková zase dělá?“ A Eliška mi vyprávěla spoustu příběhů. Ta Nemocnice na kraji města, to jak Hra o trůny.

Takže Dan Krejčík se pokaždé z Nemocnice dozvídá v zákulisí Studia DVA perly z natáčení?
Přesně tak. Vždycky jsem se na ně ptal a Eliška je velmi ráda a velmi půvabně vypráví, ale říct vám je samozřejmě nesmím.

Samozřejmě. Byl pro vás advent letošního roku i díky premiéře hry Harold a Maude ve Studiu DVA splněným snem?
Já teď žiji strašně moc snů dohromady, takže asi jo. Vlastně jsem vůbec ani necítil, že byl advent, vůbec mi to nedocházelo, že budou nějaké Vánoce. Všichni jsme opravdu do poslední chvilky byli v divadle a zkoušeli. Všichni dostanou lístky do divadla na Harolda a Maude a myslím, že si olíznou všech deset.

