Harry, jdu do baráku! Jak dnes vypadá představitel zloděje Marva ze Sám doma?

Daniel Stern vydal letos své memoáry s názvem Home and Alone. V knize prozradil, že on a jeho rodina trávili čas s hercem Macaulayem Culkinem (44) i mimo natáčení. „Macaulay sice bydlel v jiném hotelu, ale my jsme ho vždycky vyzvedli a vzali ho s sebou do parku,“ píše herec.

Na Culkina vzpomíná jako na milého kluka, který však žil úplně jiný život, než všichni jeho vrstevníci. „Neuměl si hrát na honěnou ani si házet s míčem. Byl spíš dítětem, které se stále pohybovalo někde na natáčení v ateliérech. Pamatuji si, že jsem vnímal, jak obrovský byl na něj vyvíjen tlak ze strany dospělých, ať už se jednalo o lidi ze šoubyznysu, nebo jeho rodiče,“ uvedl.

Macaulay Culkin má šest sourozenců, k herectvím ho rodiče přivedli v jeho čtyřech letech. V době, kdy ztvárnil nezapomenutelného Kevina McCallistera ve filmech Sám doma, byl už divákům známý i z jiných televizních pořadů.

Daniel Stern a Joe Pesci ve filmu Sám doma (1990)

„Moje děti už předtím věděly, co všechno může sláva a ztráta soukromí způsobit a jak je to nepříjemné. Ale když viděly, jaký byl Macův život... Všichni jsme se zkrátka vůči tomu malému klukovi cítili opravdu špatně,“ pokračuje.

„Když jsme Macaulaye vyzvedávali v hotelu, viděli jsme, že jeho pokoj byl doslova zavalen hračkami. Byly to všechny možné hračky. Jako by někdo prošel největší hračkářství ve městě, vzal jednu hračku z každého regálu a hodil mu je do pokoje,“ popisuje v knize herec s tím, že všechny dárky byly podle něj od zpěváka Michaela Jacksona, který byl po boku malého Macaulaye několikrát vyfocen a představoval ho jako svého kamaráda.

Daniel Stern si po roli zlodějíčka Marva zahrál například ve filmech Dobrodruzi z velkoměsta (1991), Šest pohřbů a jedna svatba (1998) nebo Pro celé lidstvo (1989). S herci – členy rodiny McCallisterových ze Sám doma – se prý od dob natáčení přátelí a jsou průběžně v kontaktu.

Herec Macaulay Culkin si jako dítě zahrál například ve filmech Moje první láska (1991) nebo Sám doma a bohatý (1994). Roli měl i ve filmu Strýček Buck (1989), který napsal a režíroval autor Sám doma, John Hughes. Objevil se také v Jacksonově videoklipu k písni Black or White z roku 1991. V roce 2005 pak svědčil v Jacksonově soudním procesu kvůli obvinění ze zneužívání dětí. Tam vypověděl, že se k němu osobně zpěvák nikdy nechoval jakkoliv nevhodně.

Kevinova filmová matka ze Sám doma, herečka Catherine O’Hara (70), loni v prosinci Culkina osobně podpořila, když získal hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.