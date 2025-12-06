Sláva mě obtěžuje, říká představitel zloděje Marva ze Sám doma. Z herce je farmář

Daniel Stern, známý především jako nešikovný zloděj Marv ze Sám doma, oznámil, že se stoprocentně nezúčastní nyní ani v budoucnu žádných oslav výročí legendárního filmu, který má letos 35 let od premiéry.
Herec říká, že téměř celoživotní zájem veřejnosti je pro něj spíše obtěžující. „Miluju vědomí, že ten film i mou roli všichni milují, ale když ke mně lidé přijdou a říkají mi to, je to popravdě někdy trochu otravné. Sláva mě obtěžuje,“ přiznal v rozhovoru pro magazín People.
Rodák z Marylandu opustil svět filmu a žije už léta na farmě v Kalifornii, v kde spolu se svou ženou chová dobytek, pěstuje citrusy a věnuje se sochaření. Představitel zloděje Marva říká, že popularita má i svou odvrácenou tvář a dlouhodobě se odmítá účastnit jakýchkoli společenských sešlostí a akcí souvisejících s filmem Sám doma.
Rodinná komedie měla premiéru v roce 1990, proslula mnoha hláškami (nejslavnější je zřejmě zvolání „Harry, jdu do baráku“) a v období vánoc ji od té doby každoročně rok sledují miliony malých i velkých diváků po celém světě.
Sternovi, který spolu s hereckým kolegou Joem Pescim ztvárnil dvojici nešikovných zlodějů Marva a Harryho, však nejvíce vyhovuje, když může úspěch filmu sledovat z povzdálí.
„Neopouštím svou farmu. Není to nic proti tomuto filmu. Pokud chce ode mě nějaký novinář nutně rozhovor, můžeme to udělat telefonicky, nebo si dát videohovor třeba přes Zoom, do toho klidně jdu. Ale – jak bych to nejlépe řekl – jsem už tak trochu domácí typ a vyhovuje mi to,“ vysvětlil.
Celosvětový úspěch komedie Sám doma Sterna nijak nepřekvapil. Herec vzpomíná, že když se mu do rukou dostal scénář, hned věděl, že jde o výjimečný film. „John Hughes napsal tu nejvtipnější věc, jakou jsem kdy četl. Vážně jsem se při čtení válel smíchy. Bylo to tak vtipné, ale zároveň také plné citu,“ vzpomíná.
„Malé dítě a děsivý strašidelný soused, který ho nakonec zachrání, nebo to Kevinovo opětovné shledání s matkou. Je to emotivní a zároveň nesmírně zábavné,“ říká. „Tušil a doufal jsem, že točíme skvělý film. Nemohl jsem ale samozřejmě vědět, jak to dopadne a že z toho bude až takový hit.“
Sám doma (Home Alone) je americká rodinná komedie z roku 1990, kterou režíroval Chris Columbus podle scénáře Johna Hughese. Film sleduje osudy osmiletého Kevina McCallistera (Macaulay Culkin), kterého rodina omylem nechá doma o Vánocích, zatímco rodiče se sourozenci odletí do Paříže. Kevin musí pomocí velmi důmyslných pastí bránit svůj dům před dvojicí nezkušených zlodějů – Marvem (Daniel Stern) a Harrym (Joe Pesci).
Chicagský rodinný dům z legendární americké komedie Sám doma byl v roce 2021 na jednu noc dostupný k pronájmu. Jeho majitel umožnil rezervaci nemovitosti na portálu Airbnb. Hosty do Kevinovy nedobytné pevnosti uvedl sám Buzz McCallister, starší bratr hlavního hrdiny.