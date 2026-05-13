„Už na gymnáziu mi zakázali zpívat a bylo to velmi dobré rozhodnutí. Taky neumím vůbec kreslit,“ vyjmenovával Stach své nedostatky. Tím ale Jana Krause neuspokojil, protože taková neschopnost není ničím výjimečná.
Ani v rodině ale nedokázal odhalit chyby. Daniel Stach má dceru a syna a milující manželku. „Moje žena je hrozně hodná. Děti jsou boží. Jsou fakt úžasní,“ řekl Stach o své rodině.
Sám doma pomáhá. „Uklízím v kuchyni, ráno vstávám s dětmi. Udělám snídani dětem, kocourovi, manželce, a pak jdu do práce a cestou si koupím snídani sobě,“ popsal Stach.
„Dnes jsem přišel o dvě minuty později. Tak jsem psal předem, že přijdu o dvě minuty později,“ snažil se ze všech sil najít chybu, jakou po něm moderátor chtěl.
Nakonec na sebe prozradil aspoň tři zlozvyky. „Křupu prsty a stříhám si nehty nožem na koberce. A abych přiložil pod kotel – nemám mozoly na rukou, protože o to taky pečuji nožem na koberce. Koberce jsem s tím nikdy neřezal. A protáčím oči, což není hezké. Já se tím rozcvičuji. Je vidět jen bělmo a vypadá to pak nehezky,“ práskl na sebe Stach.
V Show Jana Krause taky vysvětlil, proč mapy lžou. „Mapy nám musí lhát. Naše země je kulatá, to jsou tři rozměry, zatímco papírová mapa má dva rozměry. Zobrazení Mercator bylo pro námořníky. Vzdálenosti a úhly jsou správně, ale plochy jsou špatně. Grónsko je ve skutečnosti malé. Výrazně menší, než jak vypadá na mapě. Možná kdyby to věděli i v bílých domech, měli bychom to na světě klidnější,“ vysvětlil.
„Zkuste dát do Googlu „true size“. Doporučuji tam dát tedy „true size map“, aby vám nevyskočilo, co nechcete. Jezdíte pak po mapě a zjistíte, jak je velký nebo malý ten který stát,“ doporučil Stach.