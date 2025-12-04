Harry Potter a Draco Malfoy v objetí? Radcliffe s Feltonem se potkali po letech

Představitelé Harryho Pottera a Draca Malfoye se setkali na premiéře filmové adaptace muzikálu Merrily We Roll Along v newyorském divadle Hudson Theatre.
Daniel Radcliffe v muzikálu hraje hlavní roli, kterou si zahrál i na Broadwayi. Tam nyní září i Tom Felton a to právě ve své ikonické roli Draca Malfoye v inscenaci Harry Potter a prokleté dítě, která sleduje osudy dětí Harryho Pottera a Draca Malfoye nastupujících do školy v Bradavicích.
Když se ve foyer divadla Radcliffe setkal s Feltonem, objali se a prohodili pár slov. Zapózovali i pro společnou fotografii.
Poprvé spolu stáli před kamerou před 24 lety, kdy se začala natáčet filmová série Harry Potter. Poslední díl byl v kinech v roce 2011.
Nyní společnost HBO natáčí nový seriál podle knih Harryho Pottera, který by měl mít premiéru v roce 2027. Harryho Pottera bude hrát Dominic McLaughlin.
„Mám pár milých známých, kteří na té produkci pracují, tak jsem Dominicovi napsal a poslal mu dopis a on mi poslal velmi milou zprávu,“ prozradil Radcliffe.
„Když vidím ty fotky jeho a ostatních dětí, mám chuť je všechny obejmout. Vypadají tak mladě. Dívám se na ně a říkám si: Je šílené, že jsem to v tom věku dělal. Ale je to také neuvěřitelně milé a doufám, že si to užívají,“ prohlásil.
Do role Harryho Pottera se už zřejmě nevrátí, zatímco Felton nyní exceluje coby dospělý Draco Malfoy v divadelní hře Harry Potter a prokleté dítě. Ovšem pouze na krátkou dobu.
Inscenace měla premiéru v Londýně v roce 2016, na Broadwayi běží od roku 2018. Felton má podle produkce účinkovat v newyorském uvedení během devatenáctitýdenního angažmá.