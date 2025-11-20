Novému Harrymu Potterovi jsem napsal dopis, prozradil Daniel Radcliffe

Britský herec Daniel Radcliffe (36) se mezi lety 2001 až 2011 proslavil filmovou rolí čaroděje Harryho Pottera. Herec nyní promluvil o připravované seriálové adaptaci a prozradil, že je v kontaktu s hercem Dominicem McLaughlinem (11), který převzal jeho roli.
Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001) a Dominic...

Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001) a Dominic McLaughlin v první den natáčení seriálu Harry Potter (2025) | foto: Koláž iDNES.cz

Daniel Radcliffe na Tony Awards v New Yorku (16. června 2024)
První fotka nového seriálového Harryho Pottera (Dominic McLaughlin) ukazuje...
Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
Arabella Stantonová, Dominic Mclaughlin a Alastair Stout jako noví Hermiona,...
83 fotografií

Moderátor pořadu Good Morning America, Sam Champion, se Daniela Radcliffa zeptal na roli čaroděje, kterou kdysi ztvárnil a kterou si nyní zahraje Dominic McLaughlin.

„Neřekl bych, že se mi musí kdokoli, kdo bude hrát Harryho, ozvat. Mám pár milých známých, kteří na té produkci pracují, tak jsem Dominicovi napsal a poslal mu dopis a on mi poslal velmi milou zprávu,“ prozradil rodák z Londýna.

Seznamte se s Weasleyovými. Seriálový Harry Potter představil další herce

Radcliffe prohlásil, že „nechce být strašákem těchto dětí“, čímž narážel nejen na herce McLaughlina, ale také na nového Rona Weasleyho, kterého hraje Alastair Stout, a Hermionu Grangerovou v podání Arabelly Stantonové.

„Chtěl jsem mu jen napsat: Přeju ti, aby sis to užil naplno – a ještě víc, než jsem si to užil já. Já jsem si to užil skvěle, ale tobě to přeji ještě víc,“ vzpomínal Radcliffe na svůj dopis.

Arabella Stantonová, Dominic Mclaughlin a Alastair Stout jako noví Hermiona, Harry a Ron

„A opravdu, když vidím ty fotky jeho a ostatních dětí, mám chuť je všechny obejmout. Vypadají tak mladě. Dívám se na ně a říkám si: Je šílené, že jsem to v tom věku dělal. Ale je to také neuvěřitelně milé a doufám, že si to užívají,“ prohlásil.

Na chystaném seriálu, který je adaptací knižní série J. K. Rowlingové, herci pracují od července a premiéra bude v roce 2027. Fanoušci si ho budou moci pustit na HBO.

Miriam Margolyesová, Rupert Grint, Emma Watsonová a Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Tajemná komnata (2002)

V seriálu si zahrají nové tváře, jako je John Lithgow v roli Albuse Brumbála, Paapa Essiedu jako profesor Severus Snape a Johnny Flynn jako Lucius Malfoy. Vrátí se ale Warwick Davis, který znovu ztvární učitele kouzel Filiuse Kratiknota.

Radcliffe již v minulosti potvrdil, že se v novém seriálu neobjeví. V květnu 2024 však pro E! prohlásil, že se „velmi těší, až se na něj podívá jako divák“.

O připravovaném seriálu promluvil generální ředitel HBO a Max, Casey Bloys, v dubnu 2023. „Jsme nadšeni, že můžeme divákům nabídnout možnost objevit Bradavice úplně novým způsobem,“ uvedl tehdy v tiskové zprávě.

