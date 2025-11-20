Novému Harrymu Potterovi jsem napsal dopis, prozradil Daniel Radcliffe

Moderátor pořadu Good Morning America, Sam Champion, se Daniela Radcliffa zeptal na roli čaroděje, kterou kdysi ztvárnil a kterou si nyní zahraje Dominic McLaughlin.
„Neřekl bych, že se mi musí kdokoli, kdo bude hrát Harryho, ozvat. Mám pár milých známých, kteří na té produkci pracují, tak jsem Dominicovi napsal a poslal mu dopis a on mi poslal velmi milou zprávu,“ prozradil rodák z Londýna.
|
Seznamte se s Weasleyovými. Seriálový Harry Potter představil další herce
Radcliffe prohlásil, že „nechce být strašákem těchto dětí“, čímž narážel nejen na herce McLaughlina, ale také na nového Rona Weasleyho, kterého hraje Alastair Stout, a Hermionu Grangerovou v podání Arabelly Stantonové.
„Chtěl jsem mu jen napsat: Přeju ti, aby sis to užil naplno – a ještě víc, než jsem si to užil já. Já jsem si to užil skvěle, ale tobě to přeji ještě víc,“ vzpomínal Radcliffe na svůj dopis.
„A opravdu, když vidím ty fotky jeho a ostatních dětí, mám chuť je všechny obejmout. Vypadají tak mladě. Dívám se na ně a říkám si: Je šílené, že jsem to v tom věku dělal. Ale je to také neuvěřitelně milé a doufám, že si to užívají,“ prohlásil.
Na chystaném seriálu, který je adaptací knižní série J. K. Rowlingové, herci pracují od července a premiéra bude v roce 2027. Fanoušci si ho budou moci pustit na HBO.
V seriálu si zahrají nové tváře, jako je John Lithgow v roli Albuse Brumbála, Paapa Essiedu jako profesor Severus Snape a Johnny Flynn jako Lucius Malfoy. Vrátí se ale Warwick Davis, který znovu ztvární učitele kouzel Filiuse Kratiknota.
Radcliffe již v minulosti potvrdil, že se v novém seriálu neobjeví. V květnu 2024 však pro E! prohlásil, že se „velmi těší, až se na něj podívá jako divák“.
O připravovaném seriálu promluvil generální ředitel HBO a Max, Casey Bloys, v dubnu 2023. „Jsme nadšeni, že můžeme divákům nabídnout možnost objevit Bradavice úplně novým způsobem,“ uvedl tehdy v tiskové zprávě.