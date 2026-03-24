Povinná terapie pro dětské herce? Začněte, než bude pozdě, radí Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe (36) je známý především svou ikonickou rolí ve filmové sérii Harry Potter. V novém rozhovoru zavzpomínal britský herec na své dětství strávené před očima veřejnosti a médií a zdůraznil, že každý dětský herec by měl povinně chodit na terapii.
Daniel Radcliffe si získal srdce diváků díky roli ve filmech o Harrym Potterovi. Dlouhé roky se nemohl zbavit toho, že je pro všechny hlavně malým Harrym a jeho nové role lidé nebrali příliš vážně. Věnuje se divadelnímu i filmovému herectví, je hrdým tatínkem a oslavil pětatřicítku. Blýskl se například ve filmu Weird z roku 2022.

Daniel Radcliffe se proslavil už ve svých jedenácti letech hlavní rolí ve filmové sérii o kouzelníkovi Harrym Potterovi. V novém rozhovoru zavzpomínal na své kariérní začátky a upozornil na velkou důležitost psychické podpory pro dětské herce.

Herec připomněl příběh dětského herce, který po dlouhém boji s psychickými problémy zemřel. „Okolí vás vnímá jako někoho, kdo má všechno, takže máte pocit, že vlastně nemáte právo si na nic stěžovat. Je to těžké,“ prohlásil Radcliffe v podcastu Bustle’s One Nightstand.

„Povinná terapie pro dětské i mladé herce by byla skvělá věc. Doporučil bych všem, začněte s terapií dřív, než ji budete opravdu potřebovat a než bude pozdě. Naučíte se mluvit o běžných věcech a o tom, co vás trápí a bude pro vás snazší porozumět sobě samým,“ radí.

„Když jsme já a ostatní herci z Harryho Pottera byli ještě dětmi, nic takového jsme k dispozici neměli. Bylo to v Anglii v roce 2000 a nikdo takto tehdy neuvažoval,“ vysvětlil Radcliffe s tím, že naštěstí všichni byli obklopeni skvělými lidmi na place, kteří se o mladé herce s láskou starali.

„Bylo to úplně v pořádku. Ale to byla spíš velká náhoda než cokoliv jiného, měli jsme v tom ohledu opravdu velké štěstí. Takové všichni nejspíš nemají,“ míní.

Herec také nedávno apeloval na fanoušky filmové série, aby na dětské představitele v novém televizním seriálu nepřenášeli tlak tím, že je budou srovnávat s původním obsazením.

V připravované sérii pro HBO si Harryho Pottera zahraje Dominic McLaughlin, Arabella Stantonová bude hrát Hermionu Grangerovou a Alastair Stout ztvární Rona Weasleyho.

„Bude to něco nového, jiného, a oni mě překonají. Jsem si jistý, že Dominic mě překoná. Učil jsem se za pochodu. Teď, když se ohlédnu, vidím své výkony s větší laskavostí a s věkem mi to přijde už méně trapné,“ prohlásil Radcliffe.

Herec předal i pár praktických rad. „Co bych jim poradil? Řekl bych – dobře se bavte a spoléhejte na štáb. Každý má představu, že jsme byli vychováváni nejlepšími britskými herci, ale pravda je taková, že třeba Maggie Smithová mi opravdu nepřicházela radit, jak herecky vyrůst a jak co zahrát. To není jejich práce,“ dodal se smíchem.

