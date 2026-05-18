Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Autor:
  10:10
Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím napětí i hranicích veřejných konfliktů.
Daniel Landa

Daniel Landa | foto: Richard Kocourek

Daniel Landa
Daniel Landa
Daniel Landa
Daniel Landa
65 fotografií

Daniel Landa zveřejnil v neděli na Facebooku snímek rozbitého okna u svého domu v Praze na Vyšehradě. K fotografii přidal vzkaz, který řada fanoušků vnímá jako reakci na vyhrocenou atmosféru ve společnosti.

„Souhlasit se mnou mnozí nemusí, ale tohle je, myslím, zbytečný. Uberte trochu (všichni). Tak nějak to potom může zvyšovat napětí, když jde o klid rodiny. P.S. Tento příspěvek není jen o jednom teď rozbitým okně,“ napsal hudebník.

Znásilnil jsem stupidní pořad, vzpomíná Landa na výstup na Slavíkovi

Pod příspěvkem se během krátké chvíle rozjela rozsáhlá diskuze. Část fanoušků Landovi vyjádřila podporu a odsoudila jakékoli útoky na soukromí a rodinu. Jiní debatují především o tom, zda je česká společnost v posledních letech opravdu výrazně agresivnější a více rozdělená. Podle některých šlo jen o náhodný vandalismus.

Landa konkrétně neuvedl, kdo měl okno poškodit ani za jakých okolností k incidentu došlo. Z jeho slov je ale patrné, že situaci nevnímá jen jako izolovaný čin, ale jako symbol širšího napětí mezi lidmi.

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle Kalich
Daniel Landa zveřejnil na Facebooku snímek rozbitého okna svého domu v Praze na Vyšehradě a poslal lidem vzkaz. (17. května 2026
Daniel Landa zveřejnil snímek rozbitého okna svého domu v Praze na Vyšehradě a poslal lidem vzkaz. (17. května 2026
Daniel Landa s ženou Mirjam (54), dcerami Anastázií (25) i dvacetiletými dvojčaty Roxanou a Rozálií (2022)
65 fotografií

Zpěvák je dlouhodobě známý tím, že svými názory pravidelně vyvolává silné reakce veřejnosti. Vedle hudby se často vyjadřuje ke společenským tématům a jeho výroky bývají předmětem ostrých debat na sociálních sítích i v médiích.

Daniel Landa se proslavil jako člen skupiny Orlík, která vznikla na konci 80. let, konkrétně kolem roku 1988 v Praze. Hlavními tvářemi byli Daniel Landa a David Matásek. Kapela se rychle stala výrazným symbolem tehdejší skinheadské a punkové subkultury v Československu. Kapela se rozpadla už v roce 1991, tedy po poměrně krátké existenci.

Nahoře uprostřed Dan Landa a David Matásek v časech Orlíku

Landa se pak vydal na sólovou kariéru a stal se jedním z nejúspěšnějších českých zpěváků 90. let. Kromě hudby se věnoval také automobilovým závodům a několikrát překvapil veřejnost svými netradičními projekty a vystoupeními.

Hygieny mají potíže, Landův Zlatý špendlík vyzval k jejich zahlcení e-maily

Daniel Landa s manželkou Mirjam patří mezi nejstabilnější páry českého showbyznysu. Seznámili se ještě před Landovou největší slávou a vzali se na začátku 90. let. Mirjam Landa byla pro Daniela dlouhodobě velkou oporou nejen v osobním životě, ale i v jeho uměleckých projektech.

Mají spolu tři dcery, Anastázii, Rozálii a Roxanu. Rodina si většinu času držela soukromí, takže dcery se v médiích objevovaly spíše výjimečně. Daniel Landa ale několikrát zmínil, že právě role otce je pro něj jedna z nejdůležitějších v životě.

V minulých letech média občas spekulovala o krizích nebo odloučení manželů, ale pár většinu podobných informací veřejně příliš nekomentoval. I po desetiletích spolu nadále vystupují jako velmi semknutá rodina.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Móda z Cannes: Collinsová a Fondová za dámy, Moore ukázala vychrtlá ramena

Nejčtenější

Euforie opět budí kontroverze. Explicitní scény Sydney Sweeney šokují diváky

Sydney Sweeney v seriálu Euforie (2026)

Také další díl seriálu Euforie vyvolal mezi diváky bouřlivé reakce kvůli scénám s herečkou Sydney Sweeney (28). Fanoušci na sociálních sítích kritizují epizodu za to, že překročila hranici a zašla...

Herečka Petra Bučková si nechala vzít prsa. Šest týdnů obrovské bolesti, popsala

Herečka Petra Bučková (2024)

Herečka Petra Bučková (47) má za sebou velmi náročné období. Kvůli vysokému riziku rakoviny prsu se rozhodla podstoupit preventivní oboustrannou mastektomii, tedy odstranění prsních žláz. K...

Jak dnes vypadá sestřička Ina z Nemocnice na kraji města? Čunderlíkové je 74 let

Iva Janžurová a Andrea Čunderlíková v seriálu Nemocnice na kraji města (1977)

Andreu Čunderlíkovou, která oslavila před pár dny své 74. narozeniny, si televizní diváci navždy spojili s jemnou sestřičkou Inou z kultovního seriálu Nemocnice na kraji města (1977–1981). Přestože...

OBRAZEM: Finalistky Miss Czech Republic 2026 v plavkách i společenských šatech

Finalistky Miss Czech Republic 2026

Finále Miss Czech Republic se blíží, diváci budou moci sledovat živý přenos na televizních obrazovkách v sobotu 23. května večer. Která z dívek získá vítěznou korunku a stane se královnou krásy pro...

Brzobohatý oznámil konec manželství. S Danielou jsme se rozešli v klidu, sdělil

Manželé Daniela Brzobohatá a Ondřej Gregor Brzobohatý (Praha, 11. ledna 2024)

Spekulace o rozvodu Ondřeje (43) a Daniely (47) Brzobohatých se rozjely bulvárem poté, co populární moderátorka vystoupila v podcastu s Čestmírem Strakatým bez prstýnku a ze sociálních sítí zmizely...

Martin Short přišel o dceru. Sebevražda může být poslední fází nemoci, říká herec

Katherine se svým otcem Martinem Shortem

Martin Short otevřeně promluvil o rodinné tragédii, která jeho blízké zasáhla letos v únoru. Jeho dcera Katherine zemřela ve dvaačtyřiceti letech po dlouhém boji s psychickými problémy....

18. května 2026  8:45

Pokud vás někdo udeří jednou, nedovolte mu to znovu, radí Pavlína Pořízková

Pavlína Pořízková

Česká topmodelka Pavlína Pořízková (61) zavzpomínala na minulost a promluvila o svém někdejším vztahu. Prozradila, že čelila domácímu násilí. Trauma z tehdejšího období si nesla i během natáčení...

18. května 2026

Nestydím se zeptat se, když nevím, jak na syna, říká Veronika Arichteva

Biser Arichtev a Veronika Arichteva (2024)

Původně měla být ještě na mateřské dovolené, ale tragická událost změnila všechny její plány. Po ztrátě druhého dítěte se Veronika Arichteva pomalu vrací do práce. Pro televizi Prima natáčí nový...

18. května 2026

Působivé róby i zvláštní kreace. Jak hvězdy zvládly červený koberec v Cannes

Členka poroty Demi Moore v růžových šatech s obří mašlí na premiéře filmu Paper...

Filmový festival v Cannes nabízí kromě kulturních zážitků i přehlídkové molo, na němž se představují hvězdy z celého světa. Na zahajovacím ceremoniálu zazářily především herečky Jane Fondová a Joan...

17. května 2026  19:02,  aktualizováno  19:02

Do plastických operací by se nikomu nemělo mluvit, míní Miss Linda Górecká

Linda Górecká na 59. ročníku KVIFF (červenec 2025)

Miss Czech Republic 2025 Linda Górecká (22) pomalu uzavírá rok svého kralování a připravuje se na světovou soutěž. Pro iDNES.cz prozradila, jak přípravy probíhají, objasnila svůj úbytek na váze a...

17. května 2026

Travolta překvapil v Cannes baretem a obarvenými vousy. Krásná dcera zazářila

John Travolta s dcerou Ellou Bleu na festivalu v Cannes (květen 2026)

Herec John Travolta (72) převzal na filmovém festivalu v Cannes cenu za celoživotní dílo a prohlásil, že má pro něj větší význam než Oscar. Herec však přítomné překvapil především svým novým stylem,...

17. května 2026  10:39

Únava je obrovská, ale stejně tak i láska, říká Nývltová k fotce s dcerami

Kamila Nývltová se snoubencem Eddiem přivítali na svět dvě holčičky.

Zpěvačka Kamila Nývltová (36) zveřejnila profesionální snímky své rodiny. Fanoušky upozornila, že jsou to na dlouhou dobu poslední fotky, kde své holčičky hodlá ukázat, a popsala, jak jí dvojčata...

17. května 2026  9:28

Přilepený banán, modlící se Hitler. Jak italský sochař provokoval svět

Papež Jan Pavel II. zasažený meteoritem skrze okno galerie v Basileji. Dílo...

Italský sochař Maurizio Cattelan (* 1960) vytvořil nejslavnější banán na světě. Ovoce přilepené na zeď galerie stříbrnou páskou nazval Komediant. Poté, co bylo dílo vydraženo v přepočtu za necelých...

17. května 2026  9:02

Mám aplikaci, která mi zakáže aplikace, říká zpěvačka Kateřina Marie Tichá

Kateřina Marie Tichá v Show Jana Krause (květen 2026)

Zpěvačka Kateřina Marie Tichá (31) prozradila v Show Jana Krause, že si platí aplikaci, která ji má udržet dál od světa sociálních sítí a dalších aplikací. Za běžné činnosti si v ní „vydělává“ čas,...

17. května 2026

Nejšťastnější jsou páry, které soukromí nesdílí, říká Krystyna Pyszková

Krystyna Pyszková na Instagramu (2025)

Česká vítězka světové soutěže krásy Miss World Krystyna Pyszková (27) je šťastnou maminkou osmiměsíční dcery Aurory. Její fotky od porodu na sociálních sítích nesdílí a nezveřejňuje nic ze života s...

17. května 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Boxer Fury provdal šestnáctiletou dceru, vzala si o tři roky staršího partnera

Dcera Tysona Furyho Venezuela se v 16 letech provdala za Noaha Price.

Bývalý boxerský šampion Tyson Fury (37) přezdívaný Gypsy King provdal svou šestnáctiletou dceru Venezuelu. Vzala si svého devatenáctiletého přítele Noaha Price v kapli svatého Jana na ostrově Man. Na...

16. května 2026  17:40

Ženskost v sobě postupně objevuju, říká zpěvačka Annet X

Annet X pro časopis Harper’s Bazaar

Aneta Charitonova má za sebou několik hudebních etap a žádná z nich nepůsobí jako definitivní. Do širšího povědomí se zapsala už v období dospívání, od té doby se ale její tvorba posunula od rapu a...

16. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.