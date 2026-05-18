Daniel Landa zveřejnil v neděli na Facebooku snímek rozbitého okna u svého domu v Praze na Vyšehradě. K fotografii přidal vzkaz, který řada fanoušků vnímá jako reakci na vyhrocenou atmosféru ve společnosti.
„Souhlasit se mnou mnozí nemusí, ale tohle je, myslím, zbytečný. Uberte trochu (všichni). Tak nějak to potom může zvyšovat napětí, když jde o klid rodiny. P.S. Tento příspěvek není jen o jednom teď rozbitým okně,“ napsal hudebník.
Pod příspěvkem se během krátké chvíle rozjela rozsáhlá diskuze. Část fanoušků Landovi vyjádřila podporu a odsoudila jakékoli útoky na soukromí a rodinu. Jiní debatují především o tom, zda je česká společnost v posledních letech opravdu výrazně agresivnější a více rozdělená. Podle některých šlo jen o náhodný vandalismus.
Landa konkrétně neuvedl, kdo měl okno poškodit ani za jakých okolností k incidentu došlo. Z jeho slov je ale patrné, že situaci nevnímá jen jako izolovaný čin, ale jako symbol širšího napětí mezi lidmi.
Zpěvák je dlouhodobě známý tím, že svými názory pravidelně vyvolává silné reakce veřejnosti. Vedle hudby se často vyjadřuje ke společenským tématům a jeho výroky bývají předmětem ostrých debat na sociálních sítích i v médiích.
Daniel Landa se proslavil jako člen skupiny Orlík, která vznikla na konci 80. let, konkrétně kolem roku 1988 v Praze. Hlavními tvářemi byli Daniel Landa a David Matásek. Kapela se rychle stala výrazným symbolem tehdejší skinheadské a punkové subkultury v Československu. Kapela se rozpadla už v roce 1991, tedy po poměrně krátké existenci.
Landa se pak vydal na sólovou kariéru a stal se jedním z nejúspěšnějších českých zpěváků 90. let. Kromě hudby se věnoval také automobilovým závodům a několikrát překvapil veřejnost svými netradičními projekty a vystoupeními.
Daniel Landa s manželkou Mirjam patří mezi nejstabilnější páry českého showbyznysu. Seznámili se ještě před Landovou největší slávou a vzali se na začátku 90. let. Mirjam Landa byla pro Daniela dlouhodobě velkou oporou nejen v osobním životě, ale i v jeho uměleckých projektech.
Mají spolu tři dcery, Anastázii, Rozálii a Roxanu. Rodina si většinu času držela soukromí, takže dcery se v médiích objevovaly spíše výjimečně. Daniel Landa ale několikrát zmínil, že právě role otce je pro něj jedna z nejdůležitějších v životě.
V minulých letech média občas spekulovala o krizích nebo odloučení manželů, ale pár většinu podobných informací veřejně příliš nekomentoval. I po desetiletích spolu nadále vystupují jako velmi semknutá rodina.