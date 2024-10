„Moje rodina má pohřební službu po čtvrtou generaci. Já, kdyby mi to s herectvím nevyšlo, budu pátá,“ vysvětlil Krejčík, který chtěl být v dětství lékařem. Rodičům se to ale nelíbilo.

„Moji rodiče byli podle mě první rodiče, kteří si nepřáli, abych byl lékař. Táta totiž, vždycky když viděl sanitku, říkal, že kvůli těmhle mám malý kapesný,“ řekl Krejčík.

Herectví jeho rodiče přijali lépe. „Táta řekl, že to je v pohodě, tvrdil, že když budu špatný herec, budu moct mluvit na pohřbech,“ popsal herec, který pohřebnictví bere jako normální byznys a dovede si z toho dělat i legraci.

„Nepamatuju si, kdy jsem viděl první mrtvolu. Kdybychom měli pekárnu, taky si nebudu pamatovat, kdy jsem viděl první rohlík. No a my jsme taky pekli, ale ne rohlíky,“ prohlásil.

O svých zážitcích dokonce napsala knihu Hájemství s podtitulem Příběh kluka z pohřebky. Popisuje v ní cestu za svým snem, čímž bylo stát se hercem. Několikrát ho nevzali na DAMU, nakonec se mu ale podařilo uspět.

V televizi ho diváci mohli vidět v seriálech Ordinace v růžové zahradě 2, V.I.P. vraždy nebo Pod jedním nebem. Natočil také nový seriál České televize s názvem Děcko, kde hraje queer postavu. Také dabuje. Hraje ale hlavně v divadle. Velkou výzvou pro něj je hrát heterosexuály. V představení Absolvent má milostný poměr s herečkou Jitkou Schneiderovou a nevyhnul se ani milostné scéně. K té ovšem potřebovali choreografku.

Jitka Schneiderová a Daniel Krejčík ve hře Absolvent

„Já jsem vůbec nevěděl, co mám dělat s holkou. Já jsem byl takový kopyto, to bylo strašný,“ vzpomíná Krejčík na zkoušení.

„Na začátku byla Jitka šťastná, že to hraje s někým, kdo je na kluky, a pak se vysvlíkla z kostýmu, stála tam v noční košilce, a já jsem vůbec nevěděl, co mám dělat. Tak přišla paní, co mi to řekla,“ popsal herec.