Daniel Krejčík a Matěj Stropnický si chtěli adoptovat holčičku

Je všeobecně známo, že Daniel Krejčík pochází z rodiny, jež se po čtyři generace zabývá pohřebnictvím. O tom, jak se k této živnosti dostala, je jedna část knihy, ta další se týká hercova coming outu a reakce rodiny na přiznání, že je homosexuál. „Rodiče ji před vydáním číst nechtěli, ale já si říkal, že tam jsou dost intimní věci, které se týkají i jich, takže by o nich měli vědět. A ty inkriminované části jsem jim ukázal,“ říká Krejčík. „Reagovali skvěle: Vždyť je to pravda, tak proč by to tam nemělo být?“

„Moment, kdy jsem doma řekl, že nechci převzít rodinný podnik, ale že toužím být hercem, byl spojený i s mým coming outem. A to nebyla situace, která by u nás doma byla příjemná. Ale naši od té doby ušli strašně dlouhou cestu a dneska je to díky bohu jinak. Mého bývalého partnera (Matěj Stropnický, pozn.red.) měli velmi rádi, táta si s ním nakonec telefonoval častěji než se mnou, ale ty začátky byly těžké. My už asi budeme reagovat jinak, když za námi přijdou naše děti a budou říkat, že mají třeba jinou orientaci, protože my už jsme v tom vyrostli. Ale pro moje rodiče na malém městě to před těmi patnácti lety byla docela nálož. A to, jakým způsobem se s tím vypořádali a jak se dostali tam, kde dneska jsou, je velmi podstatná část knížky,“ říká Daniel Krejčík.

Ohlasy na ni teď dostává celá rodina. „Někdo píše, že se zasmál. Jiný že už se nebojí umřít, a další, že pro ně byla příjemným překvapením. A od té doby, co je ta knížka venku, tak v Sobotce všichni umírají o to radši,“ komentuje s humorem sobě vlastním situaci ve městě, kde vyrůstal.

Jeho sexuální orientace se promítá i do rolí, které dostává, ale nestěžuje si. V současné době hraje v Ordinaci v růžové zahradě 2 gay pár s Tomasem Seanem Pšeničkou. „Když mi na Nově řekli, s kým budu hrát, začal jsem si googlovat informace, abych zjistil, co je Tom vlastně zač. Já ho totiž předtím vůbec neznal. A jak jsem četl ty články, pomyslel jsem si: Ježíši, to bude nějaký frajírek, takový modýlek … O to příjemnější pak byla skutečnost, protože Tom je nesmírně talentovaný, chytrý a pohledný kluk. Lepšího parťáka jsem si nemohl přát,“ říká Krejčík.

Za dvacet let existence Ordinace jde o první gay linku v tomto seriálu a ohlasy na ni jsou prý skvělé. „Nechci, aby to znělo jako klišé, ale mě ta postava moc baví. A baví to i scenáristy, protože je to pro ně něco úplně nového. Takovou dějovou linku tam ještě nepsali. Takže máme s Tomem štěstí, že každý dialog, každá scéna, kterou hrajeme, je super. Ustáli jsme všechny problémy, které nám vymysleli, jsme spolu šťastní a čekají nás velké věci,“ naznačuje Krejčík.

Mají za sebou i polibky před kamerou, což muselo být pro Pšeničku, který má přítelkyni, těžké. Zvládá to ale s nadhledem. „Na Tomovi je fascinující, že i když je ještě mladý, má hodně zkušeností. Točil už seriál Sex O´Clock, který je hodně o intimitě, takže já se vlastně od něj učím. Oceňuji, jaký dokáže být v těchto věcech, které by spoustě jiným hercům byly nepříjemné, parťák. Bereme to normálně, jako součást naší práce,“ říká Krejčík.

Daniel Krejčík a Tom Sean Pšenička v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 (2024)

S rolí homosexuála si na něj vzpomněla i Česká televize a obsadila ho do svého nového seriálu Děcko, jenž se zabývá přímou adopcí (Dítě jde z porodnice rovnou k osvojitelů, nikoliv do kojeneckého ústavu, pozn. red.) S Andrejem Polákem hraje pár, který chce adoptovat miminko. „Na castingu se vystřídala plejáda krásných herců a nakonec přišel bodrý Slovák Andrej, který je asi o čtyři roky mladší než moje maminka, všude je ho plno a zaklaplo to na první dobrou. Byla to magie,“ pochvaluje si Krejčík.

„V Děcku hraji kluka, který má domácí cukrárnu, takže jsem upekl před kamerou hodně dortů a Andrej má veterinu, tím pádem tam byla i spousta zvířátek. A do toho jsme měli v opatrovnictví synovce. Takže jsem točil se zvířaty a dětmi a bylo to krásné,“ vzpomíná na natáčení seriálu, který Česká televize odvysílá po Novém roce.

„Považuji za skvělé, že seriál ukáže divákům různé formy rodiny a že můžou taky dobře fungovat,“ říká Daniel Krejčík, který podporuje myšlenku, aby si dítě mohli adoptovat i stejnopohlavní páry. „Strašně rád bych měl jednou dítě, myslím si, že bych byl super táta.“

Svou náklonnost k dětem předvedl v reality show Výměna manželek před třemi lety. V hostitelské rodině se staral o šest dětí a užíval si to. Se svým bývalým partnerem Matějem Stropnickým se následně pokoušeli dát domov jedné holčičce z dětského domova. „Nebyla ale volná k adopci,“ říká herec posmutněle.

Poté se rozešli. Zámek v Osečanech, který si spolu pořídili za rodinné úspory a následně rekonstruovali, je ale pořád spojuje. Překonali i hořkost z rozchodu a snaží se být přátelé. Daniel už má ale nového partnera. Vánoce však stráví u rodičů v Sobotce. „Určitě si nebudeme dávat rakvičky, těch máme doma dost,“ říká Krejčík ohledně dárků. Humor je stálou součástí jeho života. „Můj táta vždycky říká, že černý humor má radši než černý kašel, i přesto že se na něj neumírá,“ směje se.

Za kmotry svojí nové knihy si vybral Jitku Čvančarovou, s níž hraje ve Studiu DVA v inscenaci Vlaštovka, Petru Horváthovou, se kterou hraje v inscenaci Dánská dívka v Divadle Na Fidlovačce a Jitku Schneiderovou, se kterou hrál v představení Absolvent.