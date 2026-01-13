Modlitba za zdraví skončila na ledovce rozbitým obličejem. Herec Krejčík musel na pohotovost

Herec Daniel Vymětal Krejčík (31) se na sociální síti pochlubil fotkou s rozbitým obličejem a vyzval návštěvníky divadla, kteří ho v nadcházejících představeních uvidí, aby si nevšímali jeho křivého nosu. K úrazu přišel, když se šel pomodlit za zdraví.
Zranění se bude hojit zjevně dlouho.
„Ne, nedostal jsem na budku,“ vysvětlil Krejčík. Se svým mužem Jiřím Vymětalem se rozhodli vyrazit na Hostýn, což je významné katolické poutní místo v Hostýnských vrších s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a vodní kaplí se zázračným pramenem.

Chtěli se tam „pomodlit za zdraví“, ale kopec byl stejně jako většina republiky pod ledem. „Spadnul jsem na ledě hlavou na kámen. Totiž ne hlavou, ale nosem. Krve ze mě vyteklo tolik, co za celou kriminálku ne,“ vysvětlil herec, který ve zdejším kraji natočil seriál Místo zločinu Zlín.

Daniel Krejčík potvrdil svatbu s ředitelem školy. Herec si vzal i jeho příjmení

„Jířa mi přitiskával na obličej sníh, aby to zamrzlo a vysvětlovat mi, jak se má padat. Záchranka by tam stejně nedojela, takže jsme se museli vrátit 1,5 km k autu, co bylo pod turistickou cestou,“ popsal herec, který se nakonec dostal na pohotovost v Přerově, kde mu sešili nos.

„Teď hodně hraju, zamaskovat se to nedá. Takže se dneska na Vlaštovce, zítra na Haroldovi a Maude a pozítří na Vlaštovce tvařte, že tam nic není,“ vyzval diváky.

„Jířa říká, že vypadám drsně. Co mu taky zbejvá. Tak bacha na ledě,“ dodal Krejčík s tím, že by si klidně teď zahrál Voldemorta.

dan.krejcik

Šli jsme na procházku. ❄️
Po Zlínským kraji, když jsme jim tam natočili tu kriminálku.
(ne, nedostal jsem na budku za to, že se v seriále nemluví v nářečí, já si v něm v létě zahraju Baťu)
Jířa řekl, že bychom mohli na Hostýn, zdejší poutní místo, pomodlit se za zdraví.
V létě je to nádherný, velkej kopec, všude tečou potůčky.
V zimě led, kopec a trek.
Protože jakoby ty potůčky zmrznou.
Logicky, že.

Spadnul jsem na ledě hlavou na kámen.
Totiž ne hlavou, ale nosem.
Krve ze mě vyteklo tolik, co za celou kriminálku ne.
Jířa mi přitiskával na obličej sníh, aby to zamrzlo a vysvětlovat mi, jak se má padat.
Záchranka by tam stejně nedojela, takže jsme se museli vrátit 1,5 km k autu, co bylo pod turistickou cestou.

Jířa mě vzal na pohotovost do nemocnice do Přerova.
“Já vás mám ráda, jste supr herec, fotila bych se s vámi, ale…možná příště, dneska mi bude stačit jenom rentgen.”
Byli moc fajn.

Teď hodně hraju, zamaskovat se to nedá.
Takže se dneska na Vlaštovce, zítra na Haroldovi a Maude a pozítří na Vlaštovce tvařte, že tam nic není.

Hezkej jsem byl do třiceti.
Pak už to stejně začalo drhnout.
Teď nebudu hezkej, ale ten legrační s křivým nosem.
A navíc na konci ledna máme
premiéru komedie o hokeji
“ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ” ‍♀️
tak vypadám jako bych fandil špatnýmu týmu a pak dostal hokejkou.
Jířa říká, že vypadám drsně.
Co mu taky zbejvá.

Tak bacha na ledě!
PS: prej se točí novej Harry Potter, nevíte, jestli je Voldemort už obsazenej?
Já můžu!

13. ledna 2026 v 10:21, příspěvek archivován: 13. ledna 2026 v 10:56
Hailey Bieber předvedla ve valentýnské kampani Victoria’s Secret dokonalé křivky

