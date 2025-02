Bolest do života patří. Neřeším ji alkoholem ani prášky, říká Daniel Krejčík

Kolik komnat má byt, ve kterém právě bydlíte?

Bydlím v 2+kk, což je o dvacet šest komnat míň, než jsem měl na zámku. Tam ale „kk“ znamenalo „kaple a kryt“, v mém dnešním bytě mám skutečný kuchyňský kout. Navíc radiátory. A teplou vodu, která na zámku k mání byla, ale napřed jste musel roztopit v lázeňských kamnech a předtím naštípat dřevo.

Daniel Krejčík v pěti číslech 30

Narodil se 24. června 1994 v Mladé Boleslavi. 5

Doma v Sobotce je pátou generací v rodině, která provozuje pohřební službu. 10

V desetidílném seriálu Děcko hraje s Andrejem Polákem dvojici usilující o adopci. 272

Tolik stran má kniha Hájemství – Příběh kluka z pohřebky. 2025

V divadle Venuše ve Švehlovce byla v lednu premiéra divadelní verze filmu Pořád jsem to já.

A ještě předtím pokácet strom, vím. Když jste zámek v Osečanech začínali s Matějem Stropnickým zachraňovat, byl jsem tam na reportáži. Byl únor a...

Ježíšmarjá – únor? To za námi na zámek nejezdila na návštěvy ani nejbližší rodina, protože se báli, že by tam vymrzli!

Já tam taky tenkrát parádně vymrzl.

Kdybyste tam byl déle než odpoledne, zvykl byste si. Já si za těch skoro sedm let zvyknul na zimu tak, že v bytě teď mám okolo šestnácti stupňů a trochu doufám, že z přeplatků za topení budu moct uhradit nájem na celý příští rok. Ten návrat ze zámku do civilizace byl teda někdy dost kách. Můžu konkrétní ilustrační zážitek?

Můžete, samo sebou.

Po asi půlroční mezizastávce v azylu domova u rodičů v pohřebce jsem se vzchopil – a dost, už se musím pohnout, a vypravil se na první prohlídku bytu k pronájmu. A když realiťák rozsvítil a zmínil se o podlahovém vytápění koupelny, normálně jsem se rozplakal. Nejen pod vlivem tehdejšího rozpoložení mě dojalo, že od pohodlí vás dělí na dosah ruky stisknutí vypínače. Ten byt pak získal do pronájmu někdo jiný, já asi zanechal dost pofidérní dojem, že když se rozpláču při pohledu na funkční radiátor, určitě jsem utekl někde ze cvokhausu. Bydlím teď na pomezí Žižkova a Vinohrad, v lokalitě, kde jsem žil ještě před přestěhováním na zámek a kde bych se v katastru Prahy měl cítit asi co nejvíc doma. Ale pocit domova nevytváří jen radiátor a pohodlí, takže si stále zvykám a říkám si – jsem nebo nejsem tady doma? Pořád nevím. Jako by to byl stále jenom vypůjčený život.

MY MÁME RANDE?

Z návštěvy Osečan mi v paměti uvázl i skličující dojem nekonečné všudypřítomné dřiny. V pražském bytě vám teď musí přebývat fůra volného času. Co s ním?

Je to tak. Na zámku se život nezastavoval, až jsem toho kolikrát měl plné kecky. A strašně jsem toužil po aspoň jediném dni, kdy nevylezete z postele, což na zámku nepřipadalo v úvahu, protože každé ráno musíte minimálně nakrmit zvířata a neustále vám tam něco padá na hlavu. A najednou jsem těch volných dnů měl ne jeden, ale bezpočet. Takže jsem se zamyslel, co mě vlastně baví. Mám rád výtvarné umění – fajn, začnu chodit do galerií a vzdělávat se v dějinách umění, můžu si zdokonalit angličtinu nebo začít cvičit. Za celý rok a něco jsem se snažil pořád něco dělat.

Ale nikdo by se vám nedivil, kdybyste se po rozchodu s Matějem propadl do smutků a ty spousty hodin volna proležel na posteli zíraje do stropu. Proč se vám to nestalo?

Za celý život jsem asi nikdy neměl žádnou echt silnou depresi. A jestli jsem ji měl, tak jsem asi holt nedával pozor a nějak jsem si jí nevšimnul. Možná díky herectví, to je totiž super ventil. Vaše hlava a emoce se zaměstnají něčím jiným a člověk si uleví. Anebo mám prostě tuhý kořínek, což je důsledek školy života z doby, kterou jsem strávil v naší pohřebce. Celé dětství jsem vídal přicházet plačící lidi, kterým před pár hodinami umřel nejbližší člověk, a zdálo se, že ta ztráta je k nepřežití, ale za týden si ti dva samí lidé přišli pro urnu s ostatky a já viděl, že zjevně smutek přežili. Že bolest někdy vypadá horší, než ve skutečnosti je. Naučil jsem se odžít si bolest zasyrova. Bez šidítek. Když je mi smutno, prostě si to přirozeně odžiju, nepotřebuju si to řešit ani alkoholem, prášky nebo nějakou jinou berličkou. Prostě odmala vím, že bolest do života patří.

Co dál?

Práce. Umění zaměstnat se. Určitě v tom sehrál roli i vzorec nutkavé potřeby neustále něco dělat, ten jsem asi získal po rodičích – taky důsledek života v pohřebce. Tam je práce pořád. A obzvlášť můj táta je obrovský workoholik. Smrtka se stará, aby pohřebáci měli práci nonstop, a když provoz stál výhradně na tátovi, vyjížděl pro tělo i třikrát za noc, k tomu pohřby všude možně, převozy, kriminálky, krematoria, nemocnice... Byť to asi vyzní až pateticky vznosně, heslo naší pohřební rodiny znělo: Být neustále co nejvíc platný pro lidi. Asi si to říkali proto, aby si ospravedlnili svoji vlastní únavu z nikdy nekončící práce. A „být tu pro lidi“ je něco, co se dá uplatnit i na herectví. Jsem tu pro ně pořád, hraju divadlo, i když mám horečky, točím se stejným nasazením. Dělám to stejně, jako dělá svoji práci moje rodina. Jenom oni se starají o mrtvé, já o živé. Tak si aspoň nelezeme do zelí.

Na co i přes spoustu volna stejně nemáte pořád čas?

Asi na ten odpočinek, který by mě ale mohl svádět ke smutkům – proto se ho snažím ze života vyhnat. Mám vyprodaná všechna představení v divadle, z mojí nové knížky Hájemství – příběh kluka z pohřebky je bestseller a točím tři projekty dohromady. Opravdu hodně se otáčím, dávám tomu všechno, co můžu. Připadám si momentálně chtěný, což je uspokojující, když je člověk sám. Ale realisticky vím, že zájem jednou opadne, a tak si čím dál častěji kladu otázku, jestli si jednou neřeknu: „Ale vždyť já chtěl mít i rodinu a děti, ne se pořád za něčím honit!“

Co vím, o dětech jste se s Matějem bavili už na prvním rande. Ale prý jste se neshodli. Na čem konkrétně jste se tenkrát neshodli?

Vím, jak jsme proti sobě seděli a já v určitý moment nadnesl: „My máme rande?“ Matěj kývl. Bylo mi dvaadvacet a měl jsem naivní pocit, že mi ujíždí vlak, takže jsem si chtěl pár věcí striktně vyjasnit, a proto jsem pokračoval: „Kdybychom spolu měli chodit, tak chci, abychom měli monogamní vztah, abychom spolu bydleli a měli rodinu. Chci, abys dělal, co tě baví, a já chci taky dělat, co mě baví. Je to takhle v pohodě?“ Matěj řekl, že kromě té rodiny je to víceméně v pohodě, na což jsem namítl: „To se ovšem neshodneme!“ a začali jsme se přít. A protože nás ta společná přetahovaná, kdo má víc pravdu, bavila, hodně jsme se u ní i nasmáli a ještě jsme se u toho do sebe stihli zamilovat, tak se debata na téma rodina a děti táhla celých dalších společných sedm let.

Odkdy jste chtěl mít rodinu a děti?

Od chvíle, kdy jsem se poprvé zamiloval. A dlouho jsem hledal odpověď, proč to takhle mám.

Odpověď?

Myslím, že je to proto, že když jsem byl malý, hodně věcí se mnou naši nestihli. Kolem pohřebky si můžeme vyprávět spoustu zábavných historek, jak to ve spoustě ohledech bylo neobyčejné a dobrodružné dětství – což bylo. V důsledku mi ale pohřebka odmala brala zážitky s rodiči. Mrtví měli vždycky přednost, práce pro pozůstalé a plnění jejich posledních přání pro nás bylo doma vždycky svaté a ostatní šlo stranou.

Daniel Krejčík s rodiči na křtu své knihy Hájemství (25. listopadu 2024)

Navíc jste jedináček.

A s rodiči jsem trávil veškerý čas v práci. Na dovolenou společně ve třech k moři jsme jeli jedinkrát, a to když mi bylo šest. A pak až v mých patnácti jsme jednou jeli na výlet na Karlštejn a i tam jsme cestovali pohřebákem, kdyby se náhodou po cestě namanula nějaká práce. S věkem jsem začal pociťovat, že by bylo super zažít s vlastní rodinou všechny ty věci, které jsem s rodiči nestihl zažít já. Chtěl jsem to dohnat. A navíc mám ohromně rád děti.

Řešení? Adopce?

Třeba. Ať už jde o adopci, formu náhradní matky, pěstounskou nebo hostitelskou péči, tak způsob, jak si člověk zařídí rodinu, je dle mého názoru veskrze intimní rozhodnutí. Sám jsem si kolikrát pokládal otázku, že pokud je tahle má touha po rodině tak silná, proč si prostě nenajdu holku a nemám rodinu s ní? Ale na to si odpovídám, že jsem tu potřebu začal mít, když jsem se poprvé zamiloval. A když se holt dokážu zamilovat jen do kluka, beztak platí, že základní stavební jednotkou rodiny zůstává láska. Možná je to klišé jako dům, ale ono to tak asi skutečně je. Chci mít rodinu s někým, koho miluju.

JÁ BYCH K VÁM ŠLA

Nicméně víme, že váš bývalý partner Matěj po dětech a rodině netoužil. Na začátku říkal, že jeho prioritou je dosáhnout určitého úspěchu. Možná chtěl nejdřív uspět hlavně v politice, pak se mu to ale úplně obrovsky povedlo se zámkem, kam všichni s otevřenou pusou jezdí na prohlídkách obdivovat, jak obrovský kus práce už udělal. Ale čím blíž byl Matěj svým snům se zámkem a jeho záchranou, mým snům jsme byli tím pádem stále vzdálenější. Protože zámek byl sice náš domov, ale bylo by scestné pomýšlet, že do takového prostředí by nám jakákoliv sociálka svěřila několik prvních let dítě. Jakmile na zámku začalo být trochu bytelněji, nastal zásadní zlom. Oslovili nás do pořadu Výměna manželek a v reakci na odvysílaný díl nám napsala mail malá holčička z dětského domova. A projevila přání, že by k nám chtěla jít.

Mě by asi napadlo, že to musí být fór.

To byla i naše první myšlenka – že jde o nachytávku. Po zjištění, že je to skutečné, jsme si ale řekli, že se můžeme donekonečna bavit o výhodách mít–nemít rodinu, ale že mezi tím jsou tady děti, který nám samy píšou, že by k nám chtěly jít. Tak se o ni pojďme pokusit! Což se stalo a – nedopadlo to.

Co znamená nedopadlo to?

Holčička nebyla právně volná k adopci, což je maximum, co k jejímu případu můžu říct. Pro mě ale bylo v rámci vztahu důležité, že v momentě otevření té záležitosti Matěj neřekl, že ho nezajímá, co chci já. Když viděl moji touhu, a protože mě miloval a já jeho taky, tak jsme se o adopci společně pokusili. Že nevyšla, bylo v dané době bolestivé. A teď udělám oslí můstek...

Udělejte.

Po pár letech od nevydařené adopce, předloni, mi zavolali z České televize s pozváním na kamerové zkoušky na připravovaný seriál Děcko. Poslali mi i jeden dva díly s vypíchnutými scénami postav stejnopohlavního páru, kde jedna postava silně touží po dítěti a druhá je vůči tomu velmi obezřetná. Po přečtení jsem měl pocit, že některé scény snad vycházejí z esemesek, které jsme si s Matějem ve své době vyměnili. Přišel jsem na kamerovky a řekl: „Myslím si, že už nepotřebujete na tu postavu hledat jiného herce, nic neříkejte, já úplně přesně vím, o čem to je.“ Jedna ze spoluautorek scénáře Lucka Macháčková potom řekla, že zaznamenala zmíněnou kauzu s holčičkou a že už při psaní scénáře na mě myslela.

Šťastná souhra okolností.

O spoustě věcí v mém životě si můžu říkat, že byly osudové, protože štígro na velké role, hlavně v divadle, jsem vždycky měl. Tohle ale byla situace, kdy celý seriál Děcko tnul nekompromisně do živého a já měl pocit, že si tam na spoustu věcí můžu odpovědět a doprožít si je. Mohl jsem se na to podívat z nadhledu, kdy někdo tehdejšího Dana Krejčíka vepsal do postavy Petra Novotného. A stejně tak jsem Andreji Polákovi, který nádherně hraje mého partnera, při natáčení mohl vyprávět, koho v našem páru hraje on.

Matěj Stropnický a Daniel Krejčík (křest knihy Nadělení, Praha, 2. listopadu 2022)

Když jste o adopci přemýšlel, narážel jste i na argumenty proti adopcím stejnopohlavními páry?

Na všem se dá najít pro a proti. Vždyť i spousta rodičů pochybuje o tom, jestli budou pro děcko, které jim přijde do rodiny, dobrými rodiči. Hlavně si pojďme říct, že třeba adopce je sama o sobě velmi specifická forma rodičovství. Jenom láska na ni nestačí. Ale každé dítě má v sobě naději. Pokud se najdou takoví lidé, kteří si vezmou k sobě dítě, které nikoho nemá, a tu naději v něj nechají klíčit, nabídnou mu domov a lásku, nemělo by se jim bránit.

V seriálu Děcko hrajete gaye. Už zase. Jste naštvaný, že vás takhle často obsazují? Nebo jste to vzdal a smířil se s tím, že to jiné nebude?

Nic jsem nevzdal, z principu nejsem vzdávač. Na druhou stranu leccos se změnilo. Když pominu, že v Česku máme obrovskou spoustu nevyoutovaných herců, v začátcích mi řada starších kolegů radila, ať nepřiznávám, že jsem na kluky – jinak že si už nikdy nic nezahraju. Podotýkám, já sám jsem se otevřeně nevyoutoval – to za nás hodně nešťastně zařídil bulvár, který cílil na Matěje, já za sebou tenkrát ještě žádnou výraznou televizní práci neměl. Tou dobou, což byl rok 2017, tady byl mezi herci jediný vyoutovaný mladý gay, a to Honza Cina. Nejdřív jsem měl ohromný vztek, měl jsem pocit, že moje soukromí někdo strašně zneužil. Nicméně když už se to tak sešlo, že jsem tedy neúmyslně vyoutovaný byl, vyšlo překvapivě najevo, že zkušenost starších, že pak už si nezahraješ, neplatí.

Aha?

Možná i díky tomu mě potkala spousta rolí, o kterých jsem nikdy ani nesnil. Možná bych si nezahrál ani Dánskou dívku – roli, za kterou byl Eddie Redmayne nominovaný na Oscara, ani roli Arthura Rimbauda v Úplném zatmění, kterého hrál ve filmové verzi DiCaprio. Takové role by chtěli snad všichni herci.

KNÍŽKA SE POVEDLA

Jinými slovy role gayů jsou v dnešním divadle a filmu mnohem zajímavější než kdysi, kdy byl gay ve filmu automaticky komicky hysterický šašek.

Přesně tak. Takže nejenže se tomu nevymezuju – mě ty věci i baví, ať jde o témata, která řeší seriál Děcko, nebo Ordinace v růžové zahradě, kde se po dvaceti letech existence toho seriálu jede první gay-linka, o kterou se scenáristicky dbá, takže má dobré dialogy, dobré situace a je v ní co hrát. Na jedné straně nevím, jestli si ještě zahraju prince ve štědrovečerní pohádce – myslím, že ne. Jednak mi věkově už ujel vlak, jednak je otázkou, jak by to přijali diváci.

Zblízka Daniel Krejčík Poslední představení Jako kluka z pohřebky, který píše příběhy, se ho zeptám, jestli někdy přemýšlel nad vlastním pohřbem. Zamyslí se. Co by mu měli zahrát, rozmyšlené nemá. „Chtěl bych, aby to vypadalo jako představení. Kdyby ti, co se mnou rádi hráli, si před pohřbem našli čas a něco krátkého secvičili, to by bylo fajn,“ uvažuje. „Od dětství mám rád muzikál Dracula, tak klidně něco na tohle téma. A klidně mě můžou mít v rakvi a ukázat mě. Budu rád. Jenom jim už asi nezatleskám.“

Rozumím.

Na druhé straně zrovna začínám točit hlavního vyšetřovatele v nové kriminálce v České televizi Místo zločinu: Zlín, kdy jsem se při té nabídce napřed zarazil – ty jo, já? A pak jsem si uvědomil, že jsem přece jednou randil s klukem, co byl kriminalista. Tak proč by to mělo být s tímhle povoláním neslučitelné? A není to náhodou jenom můj osobní blok z předpojatosti, jak o tom můžou smýšlet lidi, které neznám?

Z vaší druhé knížky Hájemství z prostředí rodinné pohřební služby se stal bestseller, a tak se ptám: jak se vaši rodiče vyrovnali s tím, že jste je literárně zpracoval?

Přežili to a myslím, že jsou rádi. Navíc se u nás doma na Sobotecku teď umírá o to radši, protože díky mojí knížce naši klienti vědí, že budou v naší pohřebce umírat v dobrých rukách.

Srandičky, srandičky... A vážně?

Ale jo, myslím, že byli opravdu rádi, protože knížka se povedla. I když je v první půlce převážně zábavná, nechtěl jsem ji seřadit jen jako sled zábavných historek, ale hledal jsem i příběh o tom, jak jsem vyrostl v pohřební službě a jak se kluk z pohřebky dostal na jeviště a před kameru. Vyšlo z toho nakonec i téma – vztah mezi rodiči a dětmi. Proto tam píšu i o momentu svého coming outu, který byl důležitý, že konkrétně u nás neproběhl zcela ideálně, takže jsem riskoval, že tím rodičům můžu i ublížit, nicméně ve finále je to i knížka o smíření. A nejen proto, že jsem ji psal v době, kdy jsem po rozchodu ve třiceti přišel domů, v ruce dvě tašky oblečení, se slovy: „Mami, tati, jsem úplně v háji, můžu tady zůstat, protože mi všechno nějak úplně nedopadlo?“ A moji rodiče, kteří se svého času kdysi velmi těžko vypořádávali s tím, že jsem na kluky, najednou říkali: „Třeba to s tím tvým Matějem ještě nějak slepíte!“

Jakou reakcí na knížku vás překvapili samotní čtenáři?

Překvapilo mě, že po vydání Hájemství na něj začala reagovat spousta lidí, rodičů, kteří začali na Instagramu sdílet svoje vlastní příběhy o smíření. A nejsou to jednotky nebo desítky příběhů, jsou jich už tisíce – nepřeháním. A tak si říkám, že to mělo smysl: lidi se při čtení zasmáli, poplakali si a těší se, že umřou u nás. Co víc si přát!