Zamilovaných trpičů už jsem hrál dost, šílence snad umím líp, říká Daniel Kadlec

Premium

Fotogalerie 15

Daniel Kadlec v představení Kurt a Sid. „Roli Sida beru jako velkou odměnu. Do šílenců se asi umím vcítit snadněji než do chlapců, co furt nosí kytky a pak fňukají do polštáře, že to nezabírá,“ říká o roli Sida Viciouse ze Sex Pistols. | foto: Pedro Noir

  17:00
Zamračené, sychravé ráno. Všichni chodí zakabonění, vás nevyjímaje. Tedy než naproti vám usedne herec Daniel Kadlec, který na vás hned přenese svou nehranou dobrou náladu a podělí se o snad nevyčerpatelnou zásobu energie. Znáte ho ze seriálů Kamarádi nebo Dcera národa a v duchu přemýšlíte, jak tenhle veskrze pozitivní kluk může na divadle ztvárňovat jednu z nejtemnějších postav rockové historie.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Scházíme se v čase, kdy před sebou máte poslední tři natáčecí dny seriálu Kamarádi, v němž hrajete od prvního dílu. Jaké pocity se ve vás perou?
Jsou to dva roky života, nikdy předtím jsem nebyl u žádného projektu takhle dlouho. Už teď se mi začíná stýskat po hereckých parťácích, kolezích ze štábu, jsem smutný, že s řadou skvělých herců z obsazení jsem za celou dobu neměl jediný obraz a už si s nimi žádný dialog definitivně neťuknu. Konec natáčení pro mě pochopitelně znamená taky určitou pracovní a finanční nejistotu. Na druhou stranu si myslím, že by nebylo rozumné s Kamarády dál pokračovat.

Dva dny jsem psal v kuse, dokud jsem si neuvědomil, že sedím u počítače už šíleně hodin bez vody, bez jídla a mám dvakrát více stránek, než potřebuju.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Dej si mě, láká Daniela Zálešáková. Modelka vydala kuchařku plnou sexy fotek

Nejčtenější

Hezucká promluvila o stavu manžela. Upravili jsme medikaci tak, že už ho nic nebolí

Svatba Patrika Hezuckého a jeho ženy Nikoly

Nikola Hezucká (35) tráví se svým manželem Patrikem Hezuckým (55) v benešovské nemocnici celé dny a často i noci. Leží u jeho postele na lehátku nebo sedí na křesle a drží ho za ruku. Chce, aby...

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Hvězda seriálu Emily in Paris se opět ukázala nahá, odvážných scén se nebojí

Francouzská herečka a modelka Camille Razatová na Instagramu

Francouzská herečka a modelka Camille Razatová (31) se proslavila díky populárnímu seriálu Emily in Paris. V páté řadě, která bude mít již brzy premiéru, se už sice na vlastní žádost neobjeví,...

Lucku jsem měl upřímně rád. Nezapomenu, oznámil Polívka rozchod s Vondráčkovou

Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka (červenec 2023)

Herečka Lucie Vondráčková (45) a zápasník MMA Zdeněk „Gameover“ Polívka (27) se rozešli. Rozchod oznámil Polívka na sociální síti s tím, že se chce vyhnout „trapným klišé a přáním“.

Hollywoodská hvězda Julia Robertsová se v ulicích Prahy procházela bez make-upu

Julia Roberts měla dobrou náladu. (Praha, 4. prosince 2025)

Pokud jste se ve čtvrtek pohybovali v okolí Staroměstského náměstí v Praze, mohli jste potkat slavnou hollywoodskou hvězdu Julii Robertsovou (58). V ženě v péřovce s čepicí na hlavě a brýlemi však...

Zamilovaných trpičů už jsem hrál dost, šílence snad umím líp, říká Daniel Kadlec

Premium
Daniel Kadlec v představení Kurt a Sid. „Roli Sida beru jako velkou odměnu. Do...

Zamračené, sychravé ráno. Všichni chodí zakabonění, vás nevyjímaje. Tedy než naproti vám usedne herec Daniel Kadlec, který na vás hned přenese svou nehranou dobrou náladu a podělí se o snad...

9. prosince 2025

Lež doma nefunguje. Na partnerovi to poznám a on na mně, říká vítězka Zrádců Mia

Zrádkyně Mia v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (2. prosince 2025)

Vítězkou reality show Zrádci se stala policistka z mravnostního oddělení Věra Kirchnerová. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka prozradila, kde vzala přezdívku Mia i proč doma nemůže lhát.

9. prosince 2025

Nepokračovat v Sexu ve městě bylo pro mě nezbytné, prozradila seriálová Samantha

Kim Cattrallová (Pasadena, 7. ledna 2020)

Kanadská herečka Kim Cattrallová znovu vysvětlila, proč odmítla účast na spin-offu slavného seriálu Sex ve městě. Rozhodnutí odmítnout účast v seriálu A jak to bylo dál… podle ní nebylo snadné, ale...

9. prosince 2025

Je to krásně vyžehlené miminko, popsala Jiřina Bohdalová svého pravnuka

Jiřina Bohdalová na křtu své nové kuchařky Prababičky pravnoučatům (7. prosince...

Herečka Jiřina Bohdalová (94) se 2. prosince stala prababičkou. Těší se, jak s pravnoučkem oslaví první Vánoce. Stihla před nimi ještě vydat a pokřtít kuchařku a prozradila, jak si užívá svou novou...

9. prosince 2025  9:35

Špatné věci v životě vás naučí a posunou, říká topmodelka Hana Soukupová

Topmodelka Hana Soukupová (SaSaZu, Praha, 26. dubna 2025)

Hana Soukupová (39) patří mezi nejúspěšnější české modelky. Kráska, která se ve světě proslavila díky spolupráci s předními módními značkami včetně Victoria’s Secret či Chanel, prozradila v rozhovoru...

9. prosince 2025

Jsem spíš na penisy, ale nebráním se vagíně, říká Braňo v Naked Attraction

Braňo z Bratislavy si v Naked Attraction vybíral mezi ženami i muži.

Pizzař Braňo (42) z Bratislavy už v pořadu Naked Attraction jednou byl. Objevil se v gay epizodě, ale ukázalo se, že je i na ženy. Vrátil se proto, aby si tentokrát vybral sám. Poslední rande tohoto...

9. prosince 2025

Ráda si vezmu tepláky a zkouším falešné facky. Žilková o divadle i únicích s lyžemi

Premium
Veronika Žilková (12. 8. 2025)

Na nedostatek práce si Veronika Žilková nemůže stěžovat. Točí filmy, seriál a nová role ji čeká i na divadelních prknech. V rozhovoru promluvila nejen o nabitém kalendáři, ale i o hraní negativních...

8. prosince 2025

Serena Williamsová předvedla vypracovanou postavu a křivky při odvážném focení

Serena Williamsová (18. června 2025)

Bývalá profesionální americká tenistka Serena Williamsová (44) předvedla své křivky a vypracované tělo při novém focení. Rodačka z Michiganu v poslední době zhubla čtrnáct kilogramů a otevřeně...

8. prosince 2025

Carmen Electra ukázala nového partnera. Hvězdu Pobřežní hlídky okouzlil tatér

Carmen Electra oslavila letos 53. narozeniny. (2025)

Hvězda seriálu Pobřežní hlídka, Carmen Electra, je v posledních týdnech vídána po boku slavného kalifornského tatéra Franca Vescoviho. Nový pár zachytili na ulici paparazzi – herečka a její přítel se...

8. prosince 2025  11:20

Ranní show bez Hezuckého i Mareše. Kolegyně oznámila, kdy bude poslední rozloučení

Patrik Hezucký, Katka Říhová a Leoš Mareš při vysílání Ranní show

Leoš Mareš v pondělní Ranní show, kterou vysílal s Patrikem Hezuckým každý všední den dlouhých osmadvacet let, z osobních důvodů chyběl. Moderátoři Kateřina Říhová a Pavel Cejnar oznámili, že...

8. prosince 2025  10:42

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Bývalý prezident Václav Klaus je pradědečkem, vnučka Kateřina porodila dceru

Kateřina Klausová

Vnučka exprezidenta Václava Klause a dcera bývalého poslance Václava Klause mladšího, Kateřina, se koncem června provdala za českého házenkáře Tomáše Pirocha. Manželé nyní na sociálních sítích...

8. prosince 2025  9:37

Patrik Hezucký v Prostřeno: méně jídel, zato s nezapomenutelnými názvy

Patrik Hezucký se umí hodit do gala, když chce.

Patrik Hezucký kromě moderování ranní show rádia Evropa 2 vystupoval i v řadě televizních pořadů. V roce 2013 si střihl roli šéfkuchaře ve VIP Prostřeno.

8. prosince 2025  8:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.