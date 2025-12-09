Scházíme se v čase, kdy před sebou máte poslední tři natáčecí dny seriálu Kamarádi, v němž hrajete od prvního dílu. Jaké pocity se ve vás perou?
Jsou to dva roky života, nikdy předtím jsem nebyl u žádného projektu takhle dlouho. Už teď se mi začíná stýskat po hereckých parťácích, kolezích ze štábu, jsem smutný, že s řadou skvělých herců z obsazení jsem za celou dobu neměl jediný obraz a už si s nimi žádný dialog definitivně neťuknu. Konec natáčení pro mě pochopitelně znamená taky určitou pracovní a finanční nejistotu. Na druhou stranu si myslím, že by nebylo rozumné s Kamarády dál pokračovat.
Dva dny jsem psal v kuse, dokud jsem si neuvědomil, že sedím u počítače už šíleně hodin bez vody, bez jídla a mám dvakrát více stránek, než potřebuju.