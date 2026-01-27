Tajný doplněk smlouvy s Danielem Hůlkou. Tvůrcům zakazoval učit ho tančit

Autor:
Třicet let prožil s Draculou. Teď si od něj dává na čas pauzu a vrací se jako hrabě Monte Cristo. Hudbu k oběma muzikálům složil Karel Svoboda, přičemž v druhém případě psal árie Danielu Hůlkovi přímo na tělo. Ten před třiceti lety u diváků zaujal nejen výrazným hlasem, ale i démonickým zjevem.
Daniel Hůlka na křtu CD s live záznamem muzikálu Dracula (15. ledna 2026)

Daniel Hůlka na křtu CD s live záznamem muzikálu Dracula (15. ledna 2026) | foto: Kateřina Nová

Daniel Hůlka v Show Jana Krause (premiéra 19. listopadu 2025)
Daniel Hůlka v Show Jana Krause (premiéra 19. listopadu 2025)
Daniel Hůlka (29. září 2025)
Daniel Hůlka (29. září 2025)
48 fotografií

„Já si to nikdy nějak neuvědomoval, nevím, jestli to u diváků hrálo roli,“ říká skromně Daniel Hůlka. „Ale vzpomínám si, co mi po roce nebo dvou hraní Draculy řekl Richard Hes o tom, si o mně myslel, když jsem přišel na konkurz.“

Křest CD s live záznamem muzikálu Dracula (15. ledna 2026)

Do té doby se neznali. Najednou před choreografem stál urostlý mladý muž celý v černém – v džínách, košili a dlouhém plášti. „Byl to takový baloňák, tehdy velmi moderní, ale nedal se sehnat, takže nám je šily maminky nebo babičky,“ popisuje Hůlka. „K tomu jsem měl rozpuštěné, tehdy ještě černé vlasy. A Richard si prý pomyslel: Ježíš, ten je krásný. Kdyby tak uměl aspoň trošku zpívat,“ směje se.

Daniel Hůlka na křtu CD s live záznamem muzikálu Dracula (15. ledna 2026)
Daniel Hůlka v Show Jana Krause (premiéra 19. listopadu 2025)
Daniel Hůlka v Show Jana Krause (premiéra 19. listopadu 2025)
Daniel Hůlka (29. září 2025)
48 fotografií

Richard Hes, šéf tanečního seskupení UNO a spolutvůrce Draculy, byl také jediný, komu se podařilo Hůlku přimět k pohybu na jevišti. „Když uváděl v Divadle Hybernia své úspěšné představení Nikita, zpíval jsem a tančil tam hlavní mužskou roli. Měl jsem tango s Lenkou Bílkovou,“ vzpomíná zpěvák.

Obecně se ale jevištnímu pohybu vyhýbal, jak jen mohl – a dokonce si to pojistil smluvně. „Když jsme dělali Pavlíčkův muzikál Excalibur, já a Kamil Střihavka jsme měli ve smlouvě, že nás nesmí učit tancovat,“ prozrazuje.

U příležitosti 30. výročí muzikálu Dracula nyní vychází na dvou CD první kompletní živý záznam představení. „Je to pro mě vzpomínka na roli, která mě provází celým profesním životem. Zachycuje emoce a atmosféru, které studiová nahrávka nikdy nepřinese,“ říká Hůlka.

Seznam partnerek jsem si nikdy nedělal, říká Daniel Hůlka

Árie z Draculy zná nazpaměť i jeho téměř osmiletá dcera Rozárka. „Když jsme jezdili s koncertní verzi Draculy, vlítla při jedné děkovačce i s naším psem Timonkem na jeviště a klaněla se se mnou. Na dalším představení si schválně oblékla šatičky s čelenkou, aby byla vhodně oblečená, a chtěla jít za mnou na jeviště už během představení. Maminka jí vysvětlila, že to nejde a ona se rozbrečela,“ vzpomíná.

„Tak jsem jí slíbil, že něco vymyslím, abychom mohli vystupovat spolu,“ dodává. O dva dny později dostal nabídku na roli v litvínovském představení Bez hvězdy to nepůjde, kde v podstatě hraje sám sebe. Autorka Jana Galinová pro Rozárku dopsala roli a dětskou píseň Leontýnky z filmu Ať žijí duchové. Dcera s otcem vystupuje také v Prodané nevěstě v projektu Opera lidem.

„Vidím v ní tu stejnou touhu po jevišti, jakou jsem měl já,“ říká hrdě Hůlka. Přesto zatím k žádnému učiteli zpěvu nedochází. Na odborné vzdělávání je prý ještě brzy.

Když má porovnat, který ze Svobodových muzikálů je mu bližší, váhá. „Dracula mě provází celý život, ale Monte Cristo má osobní rozměr, protože mi byl psaný na tělo,“ vysvětluje. „Mezi těmi dvěma muzikály jsme s Karlem prošli obrovským vývojem. Jezdili jsme i čtyřikrát měsíčně do Londýna, viděli všechny muzikály, a Karel ten žánr geniálně nasál.“

„Pokud se říká, že Dracula je králem českých muzikálů, pak Monte Cristo je korunním princem,“ uzavírá Daniel Hůlka.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Linda Rybová se zamilovala do kolegy herce a David se zhroutil, říká Hanychová

Agáta Hanychová (2025)

Agáta Hanychová ve svém podcastu, který moderuje společně s Ornellou Koktovou, otevřela téma, jež v posledních dnech plní společenské rubriky. Rozchod herce Davida Prachaře a herečky Lindy Rybové...

Expartnerka zápasníka Borárose zahynula při tragické nehodě. Zůstala po ní dcera

Monika Jákliová

Při vážné dopravní nehodě přišla o život Monika Jákliová (†31), kterou veřejnost znala jako bývalou snoubenku známého MMA zápasníka Gábora Borárose (33). Zanechala po sobě malou dcerku Zoru.

Penis jako symbol moci. Hvězda seriálu Sektor se ukázala nahá v odvážné scéně

Herečka Myha’la Herroldová v seriálu Sektor (Industry), 2026

V nové řadě seriálu Sektor (v originále Industry) překvapila herečka Myha’la Herroldová (29) diváky odvážnou scénou, která vyvolala silné reakce fanoušků. Herečka k ní uvedla, že hojně komentovaný...

Manžela čeká zákrok, já bojuji se závislostí na sladkém, přiznává Alex Mynářová

Alexandra Mynářová na dovolené v Chorvatsku (2025)

Moderátorka Alex Mynářová (42) v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, jak pečuje o sebe i svou rodinu. Své dva syny vede ke zdravé stravě a pohybu, ji samotnou prý dlouhodobě trápí závislost na cukru....

Irenku v Dědictví hrála, když jí bylo 19. Jak vypadá a co dnes dělá Šárka Vojtková

Bolek Polívka jako Bohuš a Šárka Vojtková jako Irenka ve filmu Dědictví aneb...

Šárka Vojtková se proslavila ve svých devatenácti letech rolí erotické masérky Irenky ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág. Hereckou kariéru poté pověsila na hřebík a před nechtěnou slávou a...

Tajný doplněk smlouvy s Danielem Hůlkou. Tvůrcům zakazoval učit ho tančit

Daniel Hůlka na křtu CD s live záznamem muzikálu Dracula (15. ledna 2026)

Třicet let prožil s Draculou. Teď si od něj dává na čas pauzu a vrací se jako hrabě Monte Cristo. Hudbu k oběma muzikálům složil Karel Svoboda, přičemž v druhém případě psal árie Danielu Hůlkovi...

27. ledna 2026

I Gott říkal, že by to nedal, vzpomíná maminka Oskara Hese, Marcela Karleszová

Marcela Karleszová a její syn Oskar Hes na křtu CD s live záznamem muzikálu...

Marcela Karleszová se svým synem Oskarem pokřtila cédéčko, které je živým záznamem muzikálu Dracula, jenž se drží na divadelní scéně už třicet let. Partnerka zesnulého Richarda Hese, který stál s...

27. ledna 2026

Nejsem nacista ani antisemita. Miluji Židy, omluvil se raper Ye

Zatímco Kanye West na večeři vyrazil v mikině a kraťasech, jeho žena Bianca...

Americký raper Ye, dříve známý jako Kanye West, se v pondělí veřejně omluvil za svá předchozí antisemitská vyjádření. Přiřkl je nediagnostikovanému poranění mozku a problémům s duševním zdravím....

26. ledna 2026  20:14

Dieta? Trpěl bych jako pes. Tomáš Savka o práci tesaře, věku ženy i náročné dceři

Premium
Tomáš Savka studoval na gymplu v Sokolově, hudebním gymnáziu v Ambergu a...

Možná si ho pamatujete z první řady Česko hledá SuperStar. Dnes je zpěvák, muzikálový herec a držitel dvou Cen Thálie Tomáš Savka už šťastně ženatý a tatínkem sedmileté dcerky Anny Viktorie....

26. ledna 2026

Prozradil Ralph Fiennes, kdo bude novým Voldemortem? Dobrá volba, říká

Ralph Fiennes jako Lord Voldemort

Společnost HBO zatím neoznámila, kdo v seriálu o Harrym Potterovi bude hrát záporáka Voldemorta. Jeho filmový představitel to ale zřejmě omylem prozradil. Ralph Fiennes (63) promluvil o svém...

26. ledna 2026  15:50

Nechci přestat kouřit, neraďte mi jak, vzkazuje Dorota Nvotová po mastektomii

Dorota Nvotová

Dorota Nvotová (43) počátkem ledna oznámila, že má rakovinu a následně podstoupila mastektomii, tedy odstranění prsní žlázy. Slovenská herečka a hudebnice popsala, proč se rozhodla nepřestat v...

26. ledna 2026  11:45

Jakub Horák se po krvácení do mozku ozval sledujícím. Vítej zpátky, píší mu

Marketingový specialista Jakub Horák

Marketér a komentátor Jakub Horák (53) se ozval sledujícím na sociálních sítích. Nedlouho poté, co kvůli prasklému aneurysma skončil v nemocnici v kritickém stavu. Jeho zdravotní stav je už lepší a...

26. ledna 2026  10:23

Rowan Atkinson jako nečekaný hrdina. Zachránil rodinu během letecké krize

Rowan Atkinson (Londýn, 28. listopadu 2023)

Rowan Atkinson během oslav svých 71. narozenin, které měl 6. ledna, zavzpomínal na důležité okamžiky svého života. A některé se překvapivě netýkaly jeho herecké kariéry - i když má za sebou zážitek,...

26. ledna 2026  9:33

Pokorný a neuvěřitelně pracovitý, vzpomínají na Jacksona bývalí vedoucí Dismančat

Václav Flegl a jeho manželka Zdena Fleglová

Loni oslavili zlatou svatbu a 25 let vedli Dismanův rozhlasový dětský soubor, kterým prošly četné osobnosti. Václav Flegl (73) a Zdena Fleglová (72) v rozhovoru pro Magazín DNES zavzpomínali nejen na...

26. ledna 2026

Nebereme to jako samozřejmost, říkají Nývltová a Ramadan o svých dvojčatech

Eddie Ramadan a Kamila Nývltová

Již brzy se stanou rodiči a hned se dočkají dvojčat. Zpěvačka Kamila Nývltová (36) a podnikatel Eddie Ramadan v dvojrozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínali nejen na to, jak se seznámili. Prozradili také,...

26. ledna 2026

OBRAZEM: Takto si užívala smetánka na luxusním Plesu jako Brno

Třináctý ročník luxusní akce Ples jako Brno se konal 24. ledna 2026.

Ikonický Ples jako Brno nabídl sobotní noc plnou koncertů v podání českých hvězd. Ples spojovaný s největším luxusem si nenechala ujít celá řada známých osobností ze světa showbyznysu. Celkem...

25. ledna 2026  13:56

Modelka Kendall Jennerová se vyjádřila ke spekulacím, že je na ženy

Kendall Jennerová v módní kampani pro About You (2021)

Američanka Kendall Jennerová, jedna ze sester z rodiny Kardashianových, se živí jako modelka a podnikatelka. Na internetu o ní někteří lidé psali, že před světem skrývá lesbickou orientaci, což se...

25. ledna 2026  13:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.