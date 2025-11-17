„Jsem důkaz, že platí přísloví: Kdo si počká, ten se dočká. Já jsem na tu pravou čekal opravdu dlouho. Čekal jsem a hledal jsem, ale pak ta pravá si našla mně,“ popsal Hůlka.
„Našla si mě nejúžasnější ženská na světě, jmenuje se Barborka a ty dvě holčičky moje mi změnily život. Já počítám svůj život na dobu bez Barborky a s Barborkou a oba počítáme svůj život na dobu před Rozárkou a s Rozárkou,“ vysvětlil.
„Prožil jsem krásný život, ale co se mi narodila dcera jsem zjistil, že může být ten život ještě krásnější než předtím,“ říká zpěvák, který předtím vystřídal řadu partnerek. Jejich počet ale nezná. Já jsem si nikdy nedělal seznam partnerek,“ říká.
Dcera je teď štěstím jeho života a dalším štěstím je muzikál Dracula, který hraje už 30 let. „Mám za sebou přibližně 1 500 repríz. Je to velký kus života. Když se mě někdo ptá, jak se to za tu dobu pro mě změnilo, tak říkám, že se vedle mě vystřídaly tři generace manželek. To je výhoda upíra,“ říká Hůlka.
Ten je hezkej, kdyby uměl trochu zpívat! Hůlka vzpomíná, jak se stal Draculou
Jeho jméno už je s Draculou spjato navždy a on je za to vděčný. „Měl jsem období, kdy jsem si toho tak úplně nevážil. Až teď, když jsem starší a zkušenější, tak si toho vážím, protože ten Drákula je pro mě taková celoživotní profesní jistota,“ řekl zpěvák.
S rolí slavného upírá si dá ale na chvilku pauzu. „Příští rok se na jeviště vrátí muzikál Monte Cristo a já poprvé přerušuji hraní Draculy, 12. února bude moje poslední představení do doby, než nazkouším Monte Crista,“ vysvětluje Hůlka.