Natočil jsem několik příšerných sexuálních scén, přiznává Daniel Craig

Daniel Craig natočil sexuální scény například s Gwyneth Paltrowovou ve filmu Sylvie z roku 2003 a o rok později se Siennou Millerovou v snímku Po krk v extázi. Milostné hrátky předvedl také v bondovkách s Evou Greenovou, Monicou Bellucci nebo Leou Seydouxovou. V roce 2011 hrál ve filmu Dům snů, při jehož natáčení se seznámil svou současnou manželkou Rachel Weiszovou. Také s ní si tenkrát střihl postelovou scénu.

„Během kariéry jsem natočil pár příšerných sexuálních scén. Můžete se na ně někde podívat,“ prohlásil herec.

Gwyneth Paltrowová a Daniel Craig ve filmu Sylvie (2003)

Nejsou mu přitom cizí ani milostné scény s muži. V roce 1998 si zahrál ve filmu Láska prokletá po boku Dereka Jocobiho. Nyní v novém filmu Queer hraje amerického expata a válečného veterána Williama Leeho. Ten prožívá románek s mladším mužem, drogově závislým, propuštěným námořníkem Eugenem Allertonem, kterého hraje Drew Starkey. Allerton zpočátku Leeovy návrhy odmítá, ale nakonec se podvolí. Jedna explicitní scéna zachycuje Craigovu postavu při orálním sexu.

„Snažili jsme se o takovou tu zranitelnost... a o to, aby to bylo co nejvíce reálné. Sex je nádherný, bláznivý a komplikovaný a doufejme, že se nám to podařilo přenést na plátno, protože přesně to se v ložnici děje,“ řekl o filmu, který je natočený podle knihy Williama S. Burroughse a je režírovaný Lucou Guadagninem.

Anne Reidová a Daniel Craig ve filmu Matka (2003)

Daniel Craig prohlásil, že kdyby stále hrál Jamese Bonda, podobný film by nejspíš nenatočil. Ne kvůli queer tématice, ale protože by na to neměl čas ani prostor. „Jistou dobu jsem dělal i jiné práce souběžně s Bondem, ale pak jsem přestal, protože jsem na to neměl kapacitu. Musím se soustředit na jednu práci,“ dodal.

Za roli Jamese Bonda si herec údajně vydělal v přepočtu přes dvě a půl miliardy korun. Další miliony mu vynesla role detektiva Benoita Blanca ve filmech Na nože. I proto nemusí úplně řešit, co hrát. „Musíte jít tam, kam vás srdce táhne, a nechat se jím vést. Mám velkou výhodu, že jsem v pozici, že nemusím pracovat tolik jako dřív. Ale pokud nějakou práci dělám, chci, aby vypadala takhle. Chci, aby to bylo to nejlepší, co můžu dělat,“ řekl.

Šéf benátského filmového festivalu Alberto Barbera prohlásil, že podle něj Craig ve filmu Queer podal životní výkon a byl by překvapen, kdyby příští rok nezískal Oscara.