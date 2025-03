Máma přijala mou sexuální orientaci bez problémů, říká moderátor Daniel Brabec

Daniel Brabec o novinařině a sklárně

JAK BUDE SLAVIT VÍKEND

Oslavy dvacetiletého výročí trvají měsíc, od 24. února do 17. března. Každý týden provede pořadem některý z bývalých moderátorů, například Pavla Charvátová nebo Pavel Dumbrovský. Do vysílání vybereme i nejlepší reportáže za uplynulé dvě dekády. Na konci února se sešli všichni, kteří se na Víkendu podíleli nebo podílejí.

JAKÁ REPORTÁŽ MI DALA ZABRAT

Hodně náročná byla práce pro Prásk! Buď někde rychle být, nebo naopak na někoho věčně čekat. Jednou jsme stáli osm hodin před hotelem a čekali, až vyleze Justin Bieber. Pak jsme spěchali do auta a sledovali ho. Celkově byl ale Prásk! výborná škola.

Daniel Brabec Jeho profesní život je spjatý s televizí Nova. Začínal jako reportér v pořadu Prásk! Poté se připojil k týmu magazínu Víkend, který letos slaví dvacet let existence. Nejen ho vede, ale zároveň moderuje a stále vyjíždí do terénu jako reportér. Absolvoval obor mediální studia na pražské Metropolitní univerzitě. Má partnera, s nímž tvoří pár už patnáct let.

ZA CO MÁMU OBDIVUJU

Jak se vypořádala s tátovou smrtí a jak nádherné dětství mi dopřála, přestože to neměla jednoduché. Každý rok jsme naskládali řízky do chleba a vyrazili autobusem k moři. Když jsme si po prázdninách ve škole vyprávěli, co jsme zažili, kolikrát jsem byl jediný s tak parádní zahraniční dovolenou.

JAK PŘIJALA MOJI ORIENTACI

Bez problémů. O dost dřív to věděl její přítel Jirka, který to poznal. Neměl jsem problém říct pravdu kamarádům, ale u mamky jsem váhal. Chtěl jsem se přiznat na společné dovolené, na kterou s námi jel i můj partner.

(Naďa: Představil ho jako kamaráda a já mu povídám: Hergot, ty máš ale pěknýho kámoše.)

Nakonec to mamce řekl její Jirka po dovolené, protože já se neodhodlal ani tam.

MOJE PŮSOBENÍ VE SKLÁRNĚ

V šestnácti jsem tam absolvoval svoji první brigádu. Měl jsem balit výrobky, což znamenalo postavit se k pásu, který se vám nehodlá přizpůsobovat. Jen co přijela nesložená krabička, už se začaly blížit skleničky. Pot mi tekl úplně všude. Stres jako blázen. Po osmi hodinách jsem odcházel vyřízený.

ODKUD MÁM PSA

Z ukrajinského Charkova. Vysnili jsme si s partnerem plemeno welsh corgi. U nás se neshání snadno, až jsme dostali tip na chovatelku z Charkova. Dohodli jsme se, že si pejska převezmeme v Polsku. Prvního člověka, který ho měl přivézt, zabili ve válce. Předávka proběhla až napodruhé. Radujeme se z Bezinky, která může mít lepší život.

JAK JSEM PSAL BESTSELLER

Jako malý jsem toužil psát fantasy knížky. Zrovna letěl Harry Potter a Pán prstenů. Usilovně jsem se snažil o podobné dílo. Před pár lety jsem na svůj výtvor narazil, a i když jsem bral v potaz svůj tehdejší věk, stejně jsem kroutil hlavou. Zmatlal jsem Harryho i Pána prstenů divně dohromady, občas jsem okatě kopíroval slavnější kolegy.

Naděžda Brabcová o synovi a běhu

CO ŘÍKÁM DANOVĚ PRÁCI

Jsem maximálně hrdá maminka, která Víkend pečlivě sleduje a chválí. Když Daník přijede do Boru a někam vyrazíme, stane se, že ho lidi poznají a osloví.

(Daniel: Zas tak horké to není, přece jen nejsem Lucka Borhyová nebo Rey Koranteng.)

JAKÝ BYL JAKO DÍTĚ

Neskutečně hodný. On snad ani neměl pubertu. Kvůli tragédii, která nás potkala, jsem Daníka musela hodně brzy vést k samostatnosti. Myslím, že jsem byla docela přísná, neměl to jednoduché.

(Daniel: Já? A co teprve ty. Byla jsi úžasná máma a jsi úžasná máma.)

Dlouho jsme spolu byli jen my dva, náš vztah je hodně pevný.

Naděžda Brabcová Naděžda Brabcová se synem Absolvovala knihovnickou školu a plánovala věnovat se oboru i dál, ale život ji zavál do známé sklárny v Novém Boru, kde si vyzkoušela různé pozice. Dnes je kontrolorkou kvality finálních výrobků. Musela se vyrovnat s nepřízní osudu, když v Danielových třech letech zemřel její manžel. Se současným partnerem má syna Matyáše, studenta ČVUT.

ŽIVOT PO MANŽELOVĚ SMRTI

Když se zčistajasna dozvíte, že váš muž už nikdy nepřijde domů, je to rána. Bylo mi lehce přes dvacet a měla jsem na starosti domácnost. Ani jsem nevěděla, jak platíme účty. Abychom měli víc peněz, brala jsem v práci směny navíc. Jsem typ, co si nedokáže představit, že by žádal o nějaké dávky.

NAŠE ZÁLIBA V TETOVÁNÍ

Už v poměrně pokročilém věku mě kamarádka zlákala do salonu, jenže zatímco ona couvla, já našla nový koníček. Už mám tři tetování, každé s nějakou důležitou symbolikou.

(Daniel: Já nad tetováním přemýšlel už na gymplu, ale pak jsem začal později než mamka. A taky jsem nevydržel u jednoho.)

KAM SE CHYSTÁME

Brzy plánujeme procestovat Omán.

(Daniel: Cestujeme jako velká rodina. Já s partnerem, mamka s přítelem a brácha.)

Všichni si skvěle rozumíme. Přemýšlíme, kde strávíme Vánoce. Jednou jsme je slavili na pláži na Srí Lance a byli jsme nadšení.

KDO TOHO VÍC NABĚHÁ

Určitě Daník.

(Daniel: Snažím se jít třikrát týdně a zvládnout deset kilometrů, ale teď to dost flákám.)

Běhání je naše další společná záliba. Občas jsme rádi sami. Já jsem taková... opatrná běžkyně. Když mám volno, na půl hodinky si vyběhnu vyčistit hlavu.

JAKOU MÁM V PRÁCI POVĚST

(Daniel se smíchem: A jéžiš, Brabcová má směnu.)

Jo, tohle si možná spousta lidí říká. Jsem puntičkář. O mojí důslednosti všichni vědí, takže je nepřekvapí, když jim nějaký výrobek vrátím s tím, že ještě není perfektní. Někdy za nimi jdu dopředu: Hele, dneska jsem tu já, takže pořádně. (smích)

KDO Z RODINY DĚLÁ VE SKLÁRNĚ

Já a můj přítel. Dřív Daníkův táta, moje maminka i rodiče mého současného partnera. A kdysi byli v podniku zaměstnaní i moji dva bratři.