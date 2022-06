Považovat se za hereckého mazáka je nebezpečné, říká Daniel Bambas

Nedávno se ve vašem domovském Divadle na Vinohradech konala premiéra hry Je třeba zabít Sekala, kde hrajete pátera Flora. Jaký má úspěch?

Divácké ohlasy jsou zatím krásné. Mám rád představení, při kterých herci na jevišti působí jako skutečný ansámbl. Hru společně cítí, mají ji rádi, pečují o ni a vzájemně se podporují. To se u Sekala povedlo. Takže i když to téma je velmi temné, jsem za něj rád. Myslím si, že je správné ztvárňovat i náročnější náměty, které bolestně reflektují to, co se kolem nás děje. Což v tomto případě vzhledem k situaci ve světě platí beze zbytku. I takové inscenace dokážou přinést divákovi úlevu v podobě katarze. Není důvod se jich obávat.

Lidé už se mě na proměny vzhledu v Ulici ptali a mě až překvapilo, jaké reakce a emoce může taková drobnost vyvolat.