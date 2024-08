V rolích byl klidný, doma hysterik, vzpomíná Dana Syslová na manžela

Svého manžela Vlastimila Haška poznala Dana Syslová v Divadle Komedie, když tam nastoupila po absolvování DAMU. Byl o 18 let starší a mladé herečce učaroval svou inteligencí – a také v něm našla otcovskou figuru, která jí v životě chyběla. Svého otce totiž nikdy nepoznala.

„Maminka byla v Reichu na práci, tam se zamilovala do francouzského zajatce. Chodili spolu, až si mě udělali, ale do toho přišel konec války. Ona chtěla domů, on chtěl domů a nějak to špatně dopadlo,“ popsala Syslová.

„Věděl o mně, že existuju, že jsem se narodila, že jsem holčička, ale ten vztah pak šel do ztracena. Bohužel jako malou mě nenapadlo se matky ptát. Ženské u nás byly silné osobnosti a ten mužskej, tatínek, mi vůbec nechyběl. Až když jsem dospěla, chtěla jsem se zeptat, ale to už nešlo, protože máma už umřela,“ vzpomíná herečka.

Dominantní mužskou osobnost pak našla v manželovi. „Když jsme spolu začali, nosil mi svačiny, četl mi básničky, říkal: ‚Tohle čti, tohle nečti. Tohle nosit nemůžeš.‘ Jak jsem byla bez toho tatínka, zpočátku mi ho nahrazoval. Měla jsem pocit takové ochrany. Tak dlouho o mě pečoval, až mě zbouchnul,“ říká Dana Syslová o Vlastimilu Haškovi, který byl známý dobráckým úsměvem a velkými brýlemi. Zahrál si třeba v seriálu Malý pitaval z velkého města nebo ve filmu Jak utopit doktora mráčka. S manželkou se před kamerou sešli v seriálu Létající Čestmír.

Role, které dostával, ale neodpovídaly jeho povaze. „V rolích on byl hodný, klidný, rozvážný. A doma to byl pravý opak. Byl to cholerik. Křičel kvůli každé prkotině tak, že všichni byli v pozoru. Ale za pět minut nic nevěděl. Taková zvláštní povaha. Ale vzpomínám na něj docela ráda, na všechny ty ošklivé věci jsem zapomněla,“ říká Syslová s tím, že kromě herectví neměla s manželem nic společného.

„Neměli jsme vůbec žádné společné zájmy. On byl kavárenský typ, miloval kavárny, hospody. Zpočátku jsem s ním na to pivo chodila, ale protože jsem se s jeho kamarády nudila, šla jsem se projít. On se tam vykecal a pak jsme společně třeba trávili večer,“ popsala.

Dana Syslová s manželem Vlastimilem Haškem a dětmi.

„Já byla holka z venkova, ale jeho dostat na procházku do přírody, to bylo příšerný. Tu ho škrábla větvička, tu muška letěla. Byl nejradši doma nebo v hospodě nebo v divadle. Byli jsme opravdu velmi rozdílní, ale přesto nám to fungovalo,“ dodala Dana Syslová.

Vlastimil Hašek měl nemocné srdce a prodělal dva infarkty. V roce 1992 zemřel doma na třetí infarkt. Ve stejném roce Dana Syslová pochovala i jejich pětadvacetiletého syna Jiřího, který trpěl depresemi a po otcově smrti spáchal sebevraždu.