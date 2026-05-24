„Mně je dobře všude jinde než doma,“ říká Syslová. „Za čtrnáct dní vyrážím na Srí Lanku. Trochu se toho už bojím, ale myslím, že si to nastavím v hlavě, že to zvládnu. Někde přestupujeme, tak je ten let rozpůlený. Nikdy jsem takhle daleko neletěla, tak jsem zvědavá, co to se mnou udělá. Asi to bude náročné,“ vyjádřila své obavy.
Cestovat je zvyklá. „Jezdím sama, s kamarádkami, teď s dětmi. Jak můžu, tak jedu,“ říká herečka.
Byla proto nadšená i ze tří týdnů na ostrově Paxos v Řecku, kde s podobně starými kolegy natáčela film Pět švestek pod taktovkou Jana Svěráka. „Přistáli jsme na pevnině, tam jsme nasedli na katamarán a pět hodin jsme v příšerných vlnách jeli na ten Paxos. Honza je hrozně pilný, takže jsme s Lenkou už během té cesty točily v těch vlnách. Mně to celkem nevadí, jen se mi trošku točila hlava,“ říká Syslová.
„Já to měla nejjednodušší, protože hraju paní, co má Alzheimera, takže půlku filmu nemluvím, jen koukám a co se odehrává v tom mozku, to nikdo neví. Cítila jsem bezpečí, že jsem s kamarády, občas jsem řekla nějakou blbost. Takže jsem si to z nich užívala nejvíc. Oni měli texty a akce a já jsem tam akorát jednou visela na schodech, ale jinak jsem si to užívala jako nádhernou dovolenou,“ popsala herečka.
|
Manžel jí zemřel v náručí, syna zabila deprese. Osud Danu Syslovou nešetřil
Jen s kolegou Petrem Kostkou si moc nepopovídala, protože oba mají problém se sluchem a Dana Syslová odmítá nosit naslouchátko. „S tím to nejde vůbec. Tam jsou tři čudlíky: ‚do restaurace, do divadla, doma‘ a já než to našla všechno, tak jsem slyšela všechno kolem, bzučení mouchy, ale lidi jsme neslyšela. Tak jsem to zase vrátila,“ vysvětlila herečka.