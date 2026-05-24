Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Mně je dobře všude jinde než doma, říká Syslová před cestou na Srí Lanku

Autor:
Herečka Dana Syslová (80) má za sebou natáčení filmu Pět švestek na ostrově v Řecku, které i díky své na text nenáročné roli brala jako dovolenou. V Show Jana Krause prozradila, že ráda cestuje a nyní se chystá na Srí Lanku. Vysvětlila i proč se vzdala naslouchátka.

„Mně je dobře všude jinde než doma,“ říká Syslová. „Za čtrnáct dní vyrážím na Srí Lanku. Trochu se toho už bojím, ale myslím, že si to nastavím v hlavě, že to zvládnu. Někde přestupujeme, tak je ten let rozpůlený. Nikdy jsem takhle daleko neletěla, tak jsem zvědavá, co to se mnou udělá. Asi to bude náročné,“ vyjádřila své obavy.

Dana Syslová v Show Jana Krause (květen 2026)
Oldřich Kaiser, Dana Syslová, Jan Vlasák a Petr Kostka ve filmu Pět švestek
Jan Vlasák a Dana Syslová v Show Jana Krause (květen 2026)
film Pět švestek , natáčení, Dana Syslová
41 fotografií

Cestovat je zvyklá. „Jezdím sama, s kamarádkami, teď s dětmi. Jak můžu, tak jedu,“ říká herečka.

Byla proto nadšená i ze tří týdnů na ostrově Paxos v Řecku, kde s podobně starými kolegy natáčela film Pět švestek pod taktovkou Jana Svěráka. „Přistáli jsme na pevnině, tam jsme nasedli na katamarán a pět hodin jsme v příšerných vlnách jeli na ten Paxos. Honza je hrozně pilný, takže jsme s Lenkou už během té cesty točily v těch vlnách. Mně to celkem nevadí, jen se mi trošku točila hlava,“ říká Syslová.

„Já to měla nejjednodušší, protože hraju paní, co má Alzheimera, takže půlku filmu nemluvím, jen koukám a co se odehrává v tom mozku, to nikdo neví. Cítila jsem bezpečí, že jsem s kamarády, občas jsem řekla nějakou blbost. Takže jsem si to z nich užívala nejvíc. Oni měli texty a akce a já jsem tam akorát jednou visela na schodech, ale jinak jsem si to užívala jako nádhernou dovolenou,“ popsala herečka.

Manžel jí zemřel v náručí, syna zabila deprese. Osud Danu Syslovou nešetřil

Jen s kolegou Petrem Kostkou si moc nepopovídala, protože oba mají problém se sluchem a Dana Syslová odmítá nosit naslouchátko. „S tím to nejde vůbec. Tam jsou tři čudlíky: ‚do restaurace, do divadla, doma‘ a já než to našla všechno, tak jsem slyšela všechno kolem, bzučení mouchy, ale lidi jsme neslyšela. Tak jsem to zase vrátila,“ vysvětlila herečka.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Travolta překvapil v Cannes baretem a obarvenými vousy. Krásná dcera zazářila

John Travolta s dcerou Ellou Bleu na festivalu v Cannes (květen 2026)

Herec John Travolta (72) převzal na filmovém festivalu v Cannes cenu za celoživotní dílo a prohlásil, že má pro něj větší význam než Oscar. Herec však přítomné překvapil především svým novým stylem,...

Fanoušci Euforie jsou v šoku. Lechtivé scény Sydney Sweeney jim začínají vadit

Sydney Sweeney v seriálu Euforie (2026)

Pózování s živou krajtou ve striptýzovém klubu kvůli obsahu na OnlyFans? Nová epizoda seriálu Euforie opět rozvířila debatu na sociálních sítích. Největší pozornost na sebe strhla postava Cassie,...

OBRAZEM: Jak vypadají finalistky Miss Czech Republic bez nánosu make-upu?

Finalistky Miss Czech Republic 2026 ukázaly tvář bez výrazného make-upu....

Finalistky Miss Czech Republic 2026 odložily vrstvy výrazného make-upu a ukázaly svou přirozenější tvář. Na sociálních sítích sklízí fotografie velký ohlas. Lidé chválí hlavně to, že dívky působí...

Hokejista Petr Čajánek si vzal o 21 let mladší Miss Michaelu Habáňovou

Petr Čajánek a Michaela Habáňová

Česká Miss 2017 Michaela Habáňová (29) se po pětiletém vztahu provdala za hokejistu Petra Čajánka (50). Mají spolu dvouletou dceru Emilii a fotky ze svatby zveřejnili na sociální síti.

Mně je dobře všude jinde než doma, říká Syslová před cestou na Srí Lanku

Dana Syslová v Show Jana Krause (květen 2026)

Herečka Dana Syslová (80) má za sebou natáčení filmu Pět švestek na ostrově v Řecku, které i díky své na text nenáročné roli brala jako dovolenou. V Show Jana Krause prozradila, že ráda cestuje a...

24. května 2026

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Finalistka Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

23. května 2026  22:31

Vítězka Zrádců Nicola Šáchová se vdala. K velkému dni jí popřál i Tuňák

Nicole Šáchová (18. února 2026)

Vítězka první řady show Zrádci a finalistka Asia Express Nicole Šáchová (28) se fanouškům na sociálních sítích pochlubila novinou. Je z ní vdaná paní. Vzala si dlouholetého přítele Martina, se kterým...

23. května 2026  18:15

Sexy, rafinovaná i francouzsky chic. Demi Moore je módní hvězdou Cannes

Demi Moore a její outfity v Cannes (2026)

Je členkou festivalové poroty, musí stíhat promítání filmů, ale také večírky a nejrůznější doprovodné akce. Herečka Demi Moore je na letošním filmovém festivalu v Cannes opravdu vytížená. Za několik...

23. května 2026  13:31

Václav Vydra o prokousnuté ruce, dlouhé cestě k životní lásce i Černých baronech

Premium
Václav Vydra

Kdybych ho měla označit jedním slovem, napadá mě jen toto: pohodář. Pokud více slovy: muž mnoha talentů. Umí výborně tančit, hrát tenis a jezdit na koni, jako střelec se předvedl i na mistrovství...

23. května 2026

Syn herečky Sally Fieldové má vlastní teorii o tom, proč je gay

Sally Fieldová a její syn Samuel Greisman v New Yorku (9. června 2013)

Američanka Sally Fieldová (79) je známou herečkou, režisérkou, producentkou a držitelkou dvou Oscarů, přičemž v podstatě celá její rodina žije filmem. Její nejstarší syn Samuel Greisman (38) si prý i...

23. května 2026  9:40

U mě doma strašilo. Nepomohla šalvěj ani sůl do rohu, popsala Rychlíková

Sára Rychlíková v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (květen 2026)

Herečka Sára Rychlíková (27) prozradila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, že u ní doma strašilo. Popsala i způsob, jak se ducha zbavila.

23. května 2026

Móda z Cannes: Němcová ukázala hluboký výstřih, Klumová naditý dekolt

Móda na amfAR Gala v Cap d’Antibes (21. května 2026)

Součástí filmového festivalu v Cannes jsou i nejrůznější večírky a charity. Akci amfAR Gala na podporu výzkumu AIDS si nenechaly ujít například česká modelka Petra Němcová, její německá kolegyně...

23. května 2026

Venezuelská královna krásy v krvi, policie v Cannes zadržela jejího stylistu

Andrea del Val na večírku Lacoste x Chien 51 před zahájením 78. filmového...

Slavný stylista známých tváří Giovanni Laguna měl údajně napadnout devětadvacetiletou miss Venezuely 2025 Andreu del Val. Modelka na svých sociálních sítích sdílela video, které natočila po potyčce.

22. května 2026  20:51

Italové zavolali na Micka Jaggera policii, vadil jim moc hlučný večírek

Melanie Hamricková a Mick Jagger na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15....

Zpěvák Mick Jagger (82) ani ve svém věku nepolevuje a téměř 60 let poté, co byl poprvé zatčen během razie na večírku, se opět dostal do problémů s policií. Frontman kapely Rolling Stones byl s...

22. května 2026  13:11

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Spor o Anděla Páně provázely emoce, soudce hrozil pořádkovou pokutou

Premium
Z natáčení. Režisér Jiří Strach a herec Ivan Trojan při natáčení druhého dílu...

Čtvrteční projednávání sporu o autorství scénáře k oblíbené vánoční pohádce Anděl Páně se neobešlo bez emotivních momentů. Soudce strany opakovaně napomínal a varoval před uložením pokuty. K jednání...

22. května 2026  10:12

Moderátor Honza Dědek se nedomluvil s Primou ohledně pokračování talkshow 7 pádů

Honza Dědek (2021)

Moderátor Honza Dědek se nedomluvil s Primou ohledně pokračování talkshow 7 pádů. Ta se na obrazovkách objevovala několik let a vybudovala si silnou diváckou základnu. Pořad byl známý uvolněnými...

22. května 2026  10:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.