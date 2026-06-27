Naslouchám vyprávění této osmdesátileté herečky, dívám se do jejích věčně rozzářených očí a bezděky si vzpomenu na Elinu Makropulos...
Nedávno šel do kin nový film režiséra Jana Svěráka Pět švestek, kde hrajete jednu z hlavních rolí. Víte, proč se říká „sbalit si svých pět švestek“?
Znám úsloví „Sbal si svejch pět švestek a vypadni“. Ale jinak se přiznám, že nevím. Náš film se měl původně jmenovat Poslední mejdan. Ale pak se zjistilo, že snímek stejného názvu už existuje.
Většinou jsem hrála pozitivní, laskavé paní nad věcí. Přitom já sama nejsem vůbec pozitivní! Jsem cynik a introvert.