Někdy ze mě úplně leje a domů přijdu vyčerpaná, říká o dabingu Dana Syslová

Rodilá Pražačka vystudovala DAMU a hned poté nastoupila do Městských divadel pražských, na jejichž prknech strávila neuvěřitelných třicet sezon a odehrála desítky rolí. Hostovala v řadě dalších pražských divadel: mohli jste a můžete ji vidět v Divadle na Jezerce, v Ungeltu, v Divadle v Celetné a v Divadelním spolku Háta. Objevovala se pravidelně i v televizi, příležitost dostala i ve filmech. Hrála v televizních seriálech Špunti na cestě nebo Ulice.

Její hlas využívá také rozhlas, stala se i moderátorkou.

Náročné jako jeviště

Dabovat začala ještě během studia na DAMU po boku nestorů československého dabingu, od kterých se toto řemeslo učila. „Chtěla jsem být tak dobrá jako oni. Vzpomínám na skvělou Janu Dítětovou, když jsem ji viděla dabovat, zírala jsem. Hrála v dabingu celým tělem, plakala, prskala a rozhazovala rukama,“ vzpomínala Dana Syslová v jednom z rozhovorů. „Dabing je stejně náročný jako jevištní výkon. Někdy ze mě úplně leje a domů přijdu úplně vyčerpaná.“

Mezi „její“ herečky patří Susan Sarandonová (77), Diane Keatonová (78), Vanessa Redgrave (87) a Helen Mirrenová (78); díky posledně jmenované získala v roce 2006 už druhou Cenu Františka Filipovského, a to za dabování její role inspektorky v seriálu Hlavní podezřelý.

Na jednu ze svých prvních dabingových prací vzpomíná dodnes. „To byly první seriály v televizi, Sága rodu Forsytů. Dělali jsme to na Dobešce a já tam měla malou roličku. To byly mé první dabingy, tenkrát s Blankou Novákovou, která mě to v podstatě učila,“ řekla herečka a nutno dodat, že od dabingových profesionálů se tuto práci naučila skvěle.

Kromě slavných amerických hereček dabuje širokou plejádu i těch méně známých. „Samozřejmě jak ony léty stárnou a jak je pro ně méně rolí, už tolik práce není. Když se však objeví, jsou báječné. Já dělám pak všechno pro to, abych jim to nezkazila,“ říká s pokorou Dana Syslová.