V práci se často převlékám, tak potřebuji flexibilní šperky, říká Morávková
Diane Krugerová se ve filmu ukázala nahá. Poprvé jsem odhalila vše, říká herečka
Německá herečka Diane Krugerová (49) ztvárnila ve filmu The Shrouds hlavní roli. V několika sexuálních scénách s francouzským hercem Vincentem Casselem (58) se objevila zcela nahá. Bývalá modelka v...
Charlotte Gottová zveřejnila další snímky z cest. Počet fanoušků jí stoupá
Dcera zpěváka Karla Gotta Charlotte (19) pokračuje ve zveřejňování fotek ze svých cest po světě. Na Instagramu má už 146 tisíc sledujících a ti na ni pějí chválu.
Vojta Kotek ukázal manželku Radanu i syna Huberta. Obsadil je do své Farmy
Ptát se Vojty Kotka na soukromí? Jak kdy. Před pár lety to byla víceméně vyloučená záležitost. Herec, režisér a nyní už i producent byl schopný takový rozhovor okamžitě ukončit, otočit se na podpatku...
„Borat“ Sacha Baron Cohen si po rozvodu našel o 26 let mladší krásku z OnlyFans
Herec Sacha Baron Cohen (53), známý jako filmový Borat, randí po rozvodu s herečkou Islou Fisherovou (49) s výrazně mladší partnerkou. Už měsíc je vídán po boku velmi úspěšné blond modelky z OnlyFans...
Laďka Něrgešová odhodila paruku. Bez vlasů je to skvělé, pochvaluje si
Moderátorka Laďka Něrgešová (49) se nedávno vrátila na obrazovky poté, co prodělala operaci nádoru na mozku a následnou chemoterapii. V současné době podstupuje další léčbu a rozhodla se ukázat...
Ondřej Brzobohatý začal řídit lodě, jeho sestra Rola se bude vdávat
Napsal pro Divadlo Lucie Bílé texty k písním muzikálu Taťkové a tak se logicky zúčastnil i jeho premiéry. Za sebou má dovolenou na vodě. Udělal si „řidičák“ na lodě a plavil se po českých řekách....
Herečka Dana Morávková se na představení kolekce Fope svěřila, že jako malá dostávala vždy žluté zlato, jako dospělá měla radši bílé zlato a v současné době ráda kombinuje obě varianty. Vzhledem k...
Vtipy o Brně v Dobrém ránu? Pražský blb je stejný jako brněnský blb, říká Jan Kolařík
Začali jsme vítáním občánků a přes dědečka Vojtěcha, baletní průpravu a infrastrukturu hospod jsme se dostali až k rozdílu mezi Pražáky a Brňáky. Což je téma Janu Kolaříkovi blízké nejen díky seriálu...
Být ženou v rapu je výhoda. Jsme výraznější než kluci, říká Sara Rikas
Je jí čtyřiadvacet, má přes 650 tisíc měsíčních posluchačů na Spotify, sto tisíc sledujících na Instagramu a právě vydala debutové album Ja, Sára. Sara Rikas, první a zatím jediná žena v labelu...
Mé neurodivergentní děti nesnesou jíst spolu s ostatními, říká herečka Tennantová
Herečka a producentka Georgia Tennantová, manželka hvězdy seriálu Pán času, Davida Tennanta, otevřeně promluvila o tom, jak vypadá každodenní realita v rodině, kde žijí i děti s neurodivergentními...
Milované povolání mi najednou přišlo nesmyslné, říká herec Filip Čapka
Herec Filip Čapka (50) v pořadu 7 pádů Honzy Dědka zavzpomínal na období, kdy prožíval syndrom vyhoření a skončil kvůli tomu s herectvím. Uvědomuje si, že tehdy komplikoval situaci mnoha lidem.
Posttraumatický stres jsem měl už po první cestě, říká válečný zpravodaj Szántó
Jakub Szántó je válečný zpravodaj České televize. Do oblastí zasažených válkou vyjíždí už víc než dvacet let. V pořadu 13. komnata popsal, jak prožívá posttraumatický stres a proč se i přes tyto...
Adamec má stejnou diagnózu jako Bruce Willis. Majetek už přepsal na syna
Režisér Jiří Adamec (77) trpí frontotemporální demencí, tedy stejným postižením jako herec Bruce Willis. Prozradila to jeho manželka Jana Adamcová (53) a promluvila i o majetku, který Adamec už před...
Jak dnes vypadá hvězda Melrose Place? Daphne Zuniga ohromila přirozenou krásou
Hvězdu devadesátek, herečku Daphne Zunigu (62) fanoušci znají jako Jo Reynoldsovou z legendárního seriálu Melrose Place. Američanka si nepotrpí na kosmetické úpravy a ukazuje se stále ve své...
Petr Nárožný stále trpí bolestmi. Přesto se snažil lidi pobavit
Dlouho se nikde neobjevil až najednou přišel slavnostně otevřít světelný zábavní park Wonderland v pražských Letňanech. Doprovodila ho manželka, dcera a obě vnučky. Petr Nárožný, který má za sebou...
Levínská hvězdou Playboye. Nechybí retro pokojíček, stodola ani žigulík
Tváří říjnového vydání Playboye i jeho kampaně se stala podnikatelka a influencerka Štěpánka Levínská. Před objektivem zapózovala v prostředí východočeské vesnice Myštěves a na snímcích nechybí retro...