Dana Morávková
Než ji diváci poznali jako doktorku Zdenu Suchou z Ordinace v růžové zahradě 2 nebo princeznu Doru z pohádky Z pekla štěstí, sbírala Dana Morávková tituly na ledě. V tancích na ledě se dvakrát stala juniorskou mistryní republiky. Po letech si z tréninků vybavuje i věci, které se do výsledkových listin nevešly.
„Vybaví se mi ranní tréninky a tátův trabant. Hodně pádů a slz, ale také radost, když se něco povedlo,“ vzpomíná herečka a moderátorka. První tréninky jí podle jejích slov připomněly i to, jak moc se krasobruslení mezitím proměnilo. „Ta čtyřicetiletá mezera je opravdu znát. Mám pocit, že se vše učím od začátku.“
S televizní soutěží už zkušenost má. V roce 2012 se zúčastnila páté řady StarDance. A zatímco v divadle si s kolegy před představením přeje „zlom vaz“, pro novou show má jednodušší přání. „Hlavně si nic nezlomit.“