Na svém instagramovém profilu herečka zveřejnila sérii fotografií z americké metropole a připojila krátké poděkování všem, kteří jí poslali narozeninová přání. „Děkuji Vám všem za krásná přání, děláte mne šťastnou! Narozeniny v mém milovaném New Yorku!“ napsala herečka.
Na snímcích zaujala také svým elegantním outfitem. Zvolila světle modré saténové šaty lemované krajkou, které doplnila bílým sakem, stříbrnými sandálky na podpatku a metalickou kabelkou.
Dana Morávková
Věk herečka podle svých slov příliš neřeší. Už při svých padesátých narozeninách uvedla, že skutečnými životními milníky pro ni byla svatba nebo narození syna, nikoliv samotné číslo v občanském průkazu.
Americkou metropoli si užila i letos v dubnu, když tam vyrazila na focení módy.
„Byl to můj velký sen, fotit v New Yorku. Byla jsem tam se svou dvorní fotografkou Klárou Bartheldi. Fotily jsme každý den, hlavně ráno, aby na ulicích nebyli lidé. Musely jsme si přivstat, ale stálo to za to,“ popsala v rozhovoru Blesku.
Jako velká milovnice módy má Morávková dokonce i vlastní kolekci kabelek. Vznikla ze spolupráce se značkou Elega, která začala před 12 lety.
Koho má Dana Morávková za manžela?
Letos na podzim si s hudebním skladatelem Petrem Maláskem připomene také 30 let od svatby. Patří k nejstabilnějším párům českého showbyznysu, přestože bulvární média jejich vztahu čas od času předpovídají konec.
„Oni totiž o mně nemají co psát. Jednou za čas vyjde někde článek, že se už zase rozvádíme, my se nad tím s Petrem jen usmějeme a jsme připraveni, že nás dalších sedmadvacet let rozvádět budou,“ řekla herečka před třemi lety pro iDNES.
Právě se svým manželem je aktuálně v New Yorku a dlouhodobě ho označuje za svého nejlepšího přítele.
„Petr je tak zlatej! Všichni ho mají rádi. Je to kliďas, nic není problém. Dostanu botičku, vyfasuju pokutu, nestihnu nakoupit... Nic se neděje. Zavalila mě práce, nestíhám uvařit, tak si namaže chleba. Když má on před sebou premiéru anebo náročné hraní, ani já ho s ničím neobtěžuju, je hájený. Nikdy se vzájemně nezatěžujeme blbostmi. Doma si o své práci ale moc rádi povídáme,“ svěřila se Morávková.
Má Dana Morávková děti?
Syn Dany Morávkové se stejně jako jeho otec jmenuje Petr Malásek. Narodil se v roce 1998 a vystudoval vysokou školu v Anglii. Právě díky němu rodina v minulých letech často cestovala do Velké Británie.
„Anglii milujeme, v Londýně vždy navštívíme i nějakou kulturní událost,“ uvedla herečka.
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Dana Morávková bydlí s rodinou ve Vršovicích. Své království miluje
Kde žije Dana Morávková?
Dana Morávková dlouhodobě žije v pražských Vršovicích. „Prahu 10 jsme si oblíbili, výhled na tu krásu z našeho podkrovního bytu je prostě k nezaplacení,“ řekla Morávková. Zároveň prý oceňuje, že je relativně v centru a nemusí kvůli práci dlouho cestovat.