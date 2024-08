Říkáme si pravdu do očí. Morávková a Čenský o kouzlu moderátorské souhry

Zatímco víkendové studio začínalo v osm, teď diváky z obrazovky zdravíte už v 5.55! První otázka se tedy přímo nabízí: Jak snášíte brzké vstávání?

Jan Čenský: To je opravdu kruté.

Dana Morávková: Prosím tě, vždyť ty toho stejně moc nenaspíš, už jsi starý. (směje se) Mně vstávání nevadí, protože mě tahle práce moc baví. Je podobná novinařině, seznámím se díky ní s lidmi, s nimiž bych se jinak nepotkala. Jako herečka potkávám režiséry, kolegy herce, výtvarníky, scénografy, ale ve Snídani máme možnost seznámit se se špičkami ze všech oborů. Když jsem se dozvěděla, že bychom mohli po konci Víkendové snídaně pokračovat v moderování té denní, byla jsem z nabídky nadšená. Jenom jsem se trochu bála, jestli Honza nebude právě kvůli tomu vstávání proti. On ale zareagoval úplně skvěle, protože řekl: Holky, mně je tady s vámi tak dobře, že budu i vstávat. Takže jsem moc ráda, že jsme tuhle příležitost dostali. I když je to samozřejmě něco za něco: vstávání není příjemné, ale práce je to nádherná.

Sháněl nějakého blbce, kterého by mohl mlátit. Vybral si mě, nasadil mi rukavice – já myslel, že je to legrace. Pak mi ovšem dal takovou ránu, až mi začala téct krev z ucha. Jan Čenský