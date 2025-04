Hrajete v divadle, jezdíte s představeními na zájezdy, točíte seriály, moderujete… Kdy vám naposledy problesklo hlavou, že byste měla zvolnit?

Docela nedávno, a tak jsme si s manželem alespoň na tři dny vyrazili do rakouských lázní trochu si odpočinout. Přiznávám, že to není moc, ale i to je lepší než nic.

Je jedenáct hodin a vy už máte za sebou moderování Snídaně, kde mimochodem opět tvoříte duo s Janem Čenským. Od kolika jste na nohou?

Když mám Snídani, pravidelně vstávám ve 3.30, protože potřebuji alespoň hodinu na to, abych se rozkoukala. Do televize musím dorazit kolem 4.45, protože v 5.30 máme poradu. Ale mě to strašně baví! Snídaně mě nabíjí. Díky ní mám pak krásný celý den.