„Čím mě nejvíc uchvátila? To už si nepamatuju,“ směje se Václav Vydra. S Danou Homolovou se dal dohromady v 70. letech v kladenském divadle a vzali se v roce 1981.

„To je fakt hodně dlouho, ale vím, jak jsem na tom Kladně začínal, jako takovej kandrdas úplnej, tak jsem chodil k holkám do šatny, tam jsem s nima sedával a tak jsme kecali, až mě Dana ukecala,“ vzpomíná Václav Vydra.

„A on se mi hezky odvděčil za deset let, viď?“ říká k tomu Homolová. „To víš, kdo s čím zachází? S tím také schází,“ směje se Vydra.

Homolovou opustil v roce 1983 na Štědrý den kvůli Janě Bouškové, s níž žije dodnes a od roku 2006 jsou manželé. Dana Homolová po rozvodu s Vydrou zůstala sama.

„Ale jsme kámoši a to je důležitý. Když já mu řeknu: ‚Vašku, zničil jsi mi život, okamžitě přijdeš,‘ tak řekne: Máš pravdu, přijdu.’ A já si toho nesmírně vážím, fakt,“ říká Dana Homolová.

Homolová je atomová elektrárna

Její oslavu padesátin na jevišti si nenechala ujít ani bývalá rosnička Michaela Dolinová. „Dana mě naučila, jak se prát s divadelním životem a naučila!“ říká.

„Dana byla fenomén a je doteď. Je to nezdolná energie. Já jsem ji obdivovala teď na jevišti, kde jsem viděla představení, jak je pořád krásná a ona je normálně dynamit. Prostě atomová elektrárna,“ řekla o Homolové Dana Batulková.

Dana Homolová představení Manželský čtyřuhelník (2018)

„Já Danu znám strašnejch let a vím, že to je strašně hodný, laskavý člověk, který občas někoho odrazuje svou nezměrnou energií. Já bych jí přál, a to naprosto od srdce, poněvadž ji mám opravdu rád, aby si dokázala užívat klid, pohodu. Aby se v tom svým kalupu, ve kterém se pohybuje, občas dokázala zklidnit a zkáznit,“ říká Jakub Zindulka.

„Vlastně bych jí přál trošku víc trpělivosti, protože Dana je úžasný člověk, který občas sám sobě škodí, protože když něco chce, tak to chce hned. A myslím si, že by pro ni bylo strašně prima, kdyby si někdy na ty věci dala víc času,“ dodává.

Většina jejích kolegů o ní mluví jako o energické, upovídané ženě, které nikdy nedojdou baterky. Sama to tak ale nevnímá. „Já hýřím, hýřím. Doma se zhroutím, týden se z toho vzpamatovávám a pak zase chrlím,“ říká Homolová se smíchem.