Batulkové nevadí, že nepojede StarDance Tour. Nové tance by se učit nechtěla

Se svým seriálovým manželem Robertem Nebřenským teď mají v péči malého Aleška.

„Musím říct, že je to velmi šikovný chlapeček, moc chytrý. Když přijede s rodiči na natáčení, vždycky si s sebou přinese knihu o dinosaurech a všechny je zná. Už se s námi skamarádil, hezky si spolu povídáme. Je opravdu bezvadný,“ chválí herečka Dana Batulková svého dětského parťáka.

Dana Batulková a Lucie Zedníčková v seriálu Kamarádi (2025)

Sama by ale opatrovnicí malých dětí být nemohla. „Já mám vlastní, kdežto Petra Holoubková (postava, kterou hraje v seriálu Kamarádi, pozn. red.) je bezdětná,“ vysvětluje.

„Ale kdybych mohla vrátit čas, tak by to bylo období, kdy byly malé. Občas mám výčitky, že jsem se jim nevěnovala dostatečně,“ říká o svých skutečných dětech Marianě a Jakubovi Prachařových.

„Jenomže člověk to musí nějak vybalancovat. Rodinu s prací. Pak jsou tady ovšem lidé, kteří si to vezmou za své a stanou se profesionálními opatrovníky. Mně by to ale nešlo,“ říká upřímně. „Předat dítě někomu dalšímu, když už jsem si na něj zvykla, by mi asi trhalo srdce,“ dodává.

I když má Instagram, nevěnuje se mu a tím pádem nemá na svou roli žádnou odezvu. Navíc nečte ani diskuse pod články na internetu.

„Samozřejmě jsem ráda, když vím, že se seriál líbí a má sledovanost. Ale co k tomu kdo píše za postřehy, tím se nezabývám. Protože někdy jsou to jedovaté věci, lidi si tam vylévají svoje frustrace. A znám kolegyně, které se tím trápí…,“ popisuje.

„Co se týká divadla, ne vždy se všechno povede, to víme. Ale pokud mě bavila práce samotná a prožila jsem ji s fajn kolegy, nezabývám se tím, co píší kritici. Stejně tu postavu hrát musím, pokud jsem v angažmá,“ říká upřímně Batulková.

Pro svou mladistvou vizáž je obsazována i do kuriózních rolí. V divadle Rokoko hraje v inscenaci Podivuhodný případ Benjamina Buttona, kde ztvárňuje hlavní ženskou postavu v rozpětí několika desítek let.

Zatímco přítelkyně jejího syna Sara Sandeva bude léto trávit na Pražském hradě, kde v rámci Shakespearovských slavností, ztvární Desdemonu v Othellovi, ona má už období shakespearovek za sebou.

„V Shakespearových hrách moc rolí pro starší ženy není. Ale hrála jsem v Romeovi a Julii. A pak jsem byla v shakesperovkách na Slovensku. V Richardovi III. jsem dělala královnu Margaret. Na jevišti jsem se setkala s Táňou Pauhofovou a dalšími kolegy, špičkami slovenského Národního divadla. Pamatuji se, že to byl moc hezký zážitek, že se mi v Bratislavě líbilo. Scházela jsem se se svojí kamarádkou skvělou slovenskou herečkou Evičkou Pavlíkovou a ty večery jsme si tam užívaly,“ zavzpomínala.

Jan Onder a Dana Batulková coby vítězové StarDance III (Praha, 20. prosince 2008)

Letos ji čeká jedno představení - Mimo mísu na letní scéně pod Žižkovskou věží a především natáčení filmu. Kupodivu do StarDance Tour navzdory obrovské popularitě, kterou jí tato soutěž přinesla, vybrána nebyla.

„Nevím jak Honzíkovi, ale mně to líto není. Upřímně, nejsem si jistá, jestli bych do toho šla, kdyby mě oslovili. Už je to šestnáct let, co jsem ve StarDance tancovala a ty choreografie jsem určitě zapomněla. S Honzíkem tančíme waltz a tango, třeba v plesové sezoně, když nás někam pozvou. A fakt si nemyslím, že by se mi chtělo učit se nové tance,“ vysvětluje.

Přitom v rámci celorepublikové StarDance Tour bude mít svoje okénko i Tros Discotequos, hudební seskupení, které tvoří její syn Jakub Prachař, Vojtěch Dyk a Jan Maxián.

„S Honzíkem jsme ale v kontaktu pořád a jsem za to vděčná. Je mým kamarádem, řešíme spolu i osobní věci. Je skvělé, že jsme si zůstali nablízku,“ popisuje vztah s tanečním partnerem Janem Onderem.

Ondřej Pavelka a Dana Batulková při natáčení filmu Letní lásky

V současné době Dana Batulková točí s Danem Pánkem romantickou komedii z prostředí dětského tábora Letní lásky. „Manžela mi hraje Ondřej Pavelka. Společně jsme kdysi ten tábor vedli a teď jsme předali žezlo našemu synovi Vladimíru Polívkovi,“ naznačuje děj i obsazení. „A já tam jedu s ním, abych mu pomohla.“ dodává.

Zatímco její skutečný syn Jakub v současné době pracuje na svém vlastním filmu, ve kterém i hraje, dcera Mariana je influencerkou a módní stylistkou. Nedávno se vrátila z Velké Británie, kde absolvovala speciální kurzy zaměřené na módu.

„Dříve jsem byla taky taková, zajímala se o módu, dokonce jsem si i některé modely šila. Ale teď už to tolik neřeším. Většinou skončím u džín a bílé košile. Ale občas mám náladu si to něčím zpestřit. Nedávno jsem se rozhodla nosit víc šaty, protože je to pohodlné. Tam si nechám i poradit. Vyfotím se a pošlu fotku Mariance, aby mi outfit schválila. Někdy mi ale napíše: ´Tak to v žádném případě, fakt ne,´“ usmívá se Batulková.