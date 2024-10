Neumím chlapy manipulovat, ani to nemám ráda, říká Dana Batulková

„Zprvu jsem si říkala, ten seriál se jmenuje Taneční, tak tam asi budu muset tančit. Vůbec jsem nevěděla, co mě čeká. Ale nejen, že netančím, ale pokulhávám a chodím ke své seriálové dceři Monice na fyzioterapii,“ říká herečka.

Dceru Moniku hraje Jitka Ježková, která je společně se Sašou Rašilovem (Oldřich) ústřední dvojicí osmidílného nováckého seriálu. Projde si manželskou krizí a právě u své mámy – Batulkové – najde útočiště. Druhou dceru, Terezu, hraje Hana Vagnerová. Je to loser, černá ovce rodiny, ale ne pro svoji matku. „Já ji zbožňuji, ale Monice je to trnem v oku. Holky na sebe žárlí,“ prozradila Batulková.

Jakub Prachař, Dana Batulková a Mariana Prachařová (Praha, 29. listopadu 2016)

Sama má taky dvě děti, ale naštěstí pocit, že jim dala lásky stejně. „V podstatně mám dva jedináčky. Marianka se narodila, když bylo Kubovi (Jakub Prachař, pozn.red.) už deset a půl. A v tu dobu samozřejmě trošičku vypadl z takového toho našeho přísného rodičovského dozoru. Sama nevím, jestli to bylo dobře. Bylo to v devadesátkách, a když dnes od něj slyším, jak tenkrát pobíhal s kluky někde po Libni…. Ale péči měli, podle mě, oba stejnou.

Jestli na sebe žárlili, to by museli říct oni. Ale... Marianka byla maličká, ta myslím, že vůbec. Možná Kuba mohl trochu žárlit, protože se na jeho sestru, když se narodila, logicky přenesla všechna pozornost. Ale doufám, že ho to nepoznamenalo a že si naopak užíval svobody, kterou tím nečekaně dostal,“ říká herečka.

Její postava je majitelkou kulturního domu a potřebuje, aby tam její zeť začal vést taneční kurzy. „Využijeme trošku ženského taktizování a zafunguje to. Monika je krčkem, který otáčí Oldřichovou hlavičkou, takže se nám ho nakonec podaří přesvědčit, aby do toho šel,“ prozrazuje další detaily. „Já sama takové manipulování ráda nemám. A ani to neumím. Asi to bude tím, že jsem vyrůstala a kamarádila s kluky. Přijde mi, že bych je takových chováním dehonestovala. Možná je chyba, že to nedělám, ale stejně se nepřeskočím, to nejde.“

Moniččinu tchýni hraje Daniela Kolářová. Podléhá jí celá rodina, včetně syna. „Panují tam takové zvláštní, ale pravdivé vztahy,“ popisuje Batulková.

Z vlastního života nic takového nezná. „Moji rodiče nebyli z hereckého světa a do ničeho mi nemluvili. Tatínek akorát dbal, abych se učila anglicky. Ještě na základce mě nutil, abych chodila na sedmou ráno na hodiny angličtiny. A mě to i bavilo, v té době jsem uměla anglicky perfektně, i gramatiku. Později jsem chodila do jazykovky a chtěla jít studovat dál. Vyhlídla jsem si obor angličtina-italština na filosofické fakultě. Ale předtím jsem se dostala na DAMU a na zkoušky se pak vybodla. A posléze jsem se vykašlala i na tu angličtinu. Protože mi chyběla motivace. Jezdit jsme nikam nemohli,“ vypráví.

Dnes toho lituje a díky mobilní aplikaci se snaží obnovit si aspoň slovní zásobu. „Jsem dost flink, ale i tak vidím pokrok. Loni jsem dokonce chodila ke kamarádce soukromě na hodiny, budu to muset zase obnovit,“ slibuje si. Už v listopadu chce totiž navštívit v Londýně svoji dceru Marianu, která se tam na čas přestěhovala, aby se vzdělala v oblasti módy.