Comeback a Vrať se do hrobu! I po letech mě poznávají, říká Dana Batulková

Jsme na křtu Ozzákovy kuchařky, jak na vás působí recepty? Co je pro vás nejlákavější?
Zatím vůbec nic. Já si to musím nastudovat. Jak jsem už říkala, počkám si, jestli ostatní přežijí, až uvaří a pak se do toho pustím možná taky.
Comeback je téměř nesmrtelný. Fanouškovská základna pořád funguje a lidé si stále dokola pouštějí epizody. Co na to říkáte?
Je to neuvěřitelné, protože za mnou chodí malé děti pro podpis nebo fotku. Já vždycky říkám: Kolik ti je let? A je jim deset nebo dvanáct. Já na to: Ty jsi ještě nebyl na světě, když jsme točili. Je to neuvěřitelné. Moje dcera si teď dala práci a dala na Instagram, že našla mé oblečení po sekáčích. Oblékla se do toho a máme spolu fotky. Jak mi je podobná, lidé jí psali a ona tam řekla: Napište si na Novu o pokračování. Fakt tam strašně lidí píše, že by to chtěli a ptají se mě, jestli to bude pokračovat.
Co byste říkala na to, kdyby se skutečně Comeback resuscitoval?
Už dvakrát jsme byli vyzváni, ale zatím to nikdy nevyšlo. Vlastně teď podruhé, když Tomáš Baldýnský volal. Myslím, že nikdo z nás nebyl proti a mě by to strašně bavilo.
Lichotí vám, když za vámi chodí děti? Jak jste zmiňovala, že pořád vypadáte stejně?
(smích) To je hrozně fajn, že mě po letech poznávají. To je dobré. A jinak je fajn, že se z toho stala kultovní záležitost. Přestože je to poznamenané osmdesátkami, nachází si to pořád nové a nové fanoušky a i hodně intelektuálů. Zpočátku si jich dost říkalo: Co to je za blbost?! a odsuzovali. Ale děti? To je úplně neuvěřitelné.
Vy jste zmínila osmdesátky a mě napadla další vaše kultovní záležitost, a to film Vrať se do hrobu! Čím si myslíte, že je pořád tak aktuální?
Myslím, že některé fenomény jsou pořád stejné. To je střední škola, dozrávání dětí a ten věk. To se nemění a v tom se lidi nacházejí znovu a znovu. Já byla překvapená, protože jsem si myslela, že film odezní. Bylo to natočené těsně před revolucí a když dorostla generace mého Jakuba, v těch dvaceti letech film znali nazpaměť. Znali hlášky a já na to koukala jako blázen. Fungovalo to a asi to funguje doteď.
Smějete se trošku tajně potutelně v hlavě, když vidíte dnešní lidi, které „líže“ krize středního věku?
Když se to někomu přihodí v mém okolí a týká se to většinou toho vztahového, říkám si: Ježíš Maria, zaplaťpánbůh, už to mám za sebou! Je mi jich líto. (smích)
Jak moc fungujete jako matka, která usměrňuje svoje děti a dává rady do života?
Vůbec. To já neumím a naštěstí to máme v rodině. I moji rodiče měli velký respekt k soukromí. Pokud neodpovídám na nevyžádané otázky a pokud se děti něco chtějí dozvědět nebo zeptat, to samozřejmě ano. Musí to ale vždycky vzejít od nich. Ne, že bych se pouštěla do vychovávacích rad, to vůbec.