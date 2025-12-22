Comeback a Vrať se do hrobu! I po letech mě poznávají, říká Dana Batulková

Renato Salerno
Dana Batulková (67) v rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínala na kultovní seriál Comeback a přiznala, že ji děti dodnes poznávají na ulici. Prozradila, že by se jeho obnovení rozhodně nebránila. Otevřeně také mluvila o dalších projektech i o krizi středního věku, kterou má, jak sama říká, naštěstí už za sebou.

Jsme na křtu Ozzákovy kuchařky, jak na vás působí recepty? Co je pro vás nejlákavější?
Zatím vůbec nic. Já si to musím nastudovat. Jak jsem už říkala, počkám si, jestli ostatní přežijí, až uvaří a pak se do toho pustím možná taky.

Comeback je téměř nesmrtelný. Fanouškovská základna pořád funguje a lidé si stále dokola pouštějí epizody. Co na to říkáte?
Je to neuvěřitelné, protože za mnou chodí malé děti pro podpis nebo fotku. Já vždycky říkám: Kolik ti je let? A je jim deset nebo dvanáct. Já na to: Ty jsi ještě nebyl na světě, když jsme točili. Je to neuvěřitelné. Moje dcera si teď dala práci a dala na Instagram, že našla mé oblečení po sekáčích. Oblékla se do toho a máme spolu fotky. Jak mi je podobná, lidé jí psali a ona tam řekla: Napište si na Novu o pokračování. Fakt tam strašně lidí píše, že by to chtěli a ptají se mě, jestli to bude pokračovat.

Hostem pořadu Rozstřel je herečka Dana Batulková.
Jakub Žáček, Matouš Ruml, Marie Doležalová, Simona Babčáková, Dana Batulková, Tomáš Matonoha, Kristýna Leichtová a Martin Dejdar při natáčení seriálu Comeback (2010)
Martin Dejdar a Dana Batulková v seriálu Comeback (2008)
Marie Doležalová coby Saša a Matouš Ruml jako Lexa v seriálu Comeback
50 fotografií

Co byste říkala na to, kdyby se skutečně Comeback resuscitoval?
Už dvakrát jsme byli vyzváni, ale zatím to nikdy nevyšlo. Vlastně teď podruhé, když Tomáš Baldýnský volal. Myslím, že nikdo z nás nebyl proti a mě by to strašně bavilo.

Lichotí vám, když za vámi chodí děti? Jak jste zmiňovala, že pořád vypadáte stejně?
(smích) To je hrozně fajn, že mě po letech poznávají. To je dobré. A jinak je fajn, že se z toho stala kultovní záležitost. Přestože je to poznamenané osmdesátkami, nachází si to pořád nové a nové fanoušky a i hodně intelektuálů. Zpočátku si jich dost říkalo: Co to je za blbost?! a odsuzovali. Ale děti? To je úplně neuvěřitelné.

Jakub Žáček, Matouš Ruml, Marie Doležalová, Simona Babčáková, Dana Batulková, Tomáš Matonoha, Kristýna Leichtová a Martin Dejdar při natáčení seriálu Comeback (2010)

Vy jste zmínila osmdesátky a mě napadla další vaše kultovní záležitost, a to film Vrať se do hrobu! Čím si myslíte, že je pořád tak aktuální?
Myslím, že některé fenomény jsou pořád stejné. To je střední škola, dozrávání dětí a ten věk. To se nemění a v tom se lidi nacházejí znovu a znovu. Já byla překvapená, protože jsem si myslela, že film odezní. Bylo to natočené těsně před revolucí a když dorostla generace mého Jakuba, v těch dvaceti letech film znali nazpaměť. Znali hlášky a já na to koukala jako blázen. Fungovalo to a asi to funguje doteď.

Smějete se trošku tajně potutelně v hlavě, když vidíte dnešní lidi, které „líže“ krize středního věku?
Když se to někomu přihodí v mém okolí a týká se to většinou toho vztahového, říkám si: Ježíš Maria, zaplaťpánbůh, už to mám za sebou! Je mi jich líto. (smích)

Jak moc fungujete jako matka, která usměrňuje svoje děti a dává rady do života?
Vůbec. To já neumím a naštěstí to máme v rodině. I moji rodiče měli velký respekt k soukromí. Pokud neodpovídám na nevyžádané otázky a pokud se děti něco chtějí dozvědět nebo zeptat, to samozřejmě ano. Musí to ale vždycky vzejít od nich. Ne, že bych se pouštěla do vychovávacích rad, to vůbec.

maripracharova

vítr odvaneeeeeeee
recreate Marcelky bylo asi to nejzábavnější, co jsem kdy točila

#comeback #marcelka

28. října 2025 v 17:39, příspěvek archivován: 18. prosince 2025 v 13:38
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Robertsová v Česku zažila scénu jako z Pretty Woman. Odmítli jí prodat zboží

Kdo by si nezamiloval sympaticky drzou Vivian, ze které se místo blondýny...

Hollywoodská hvězda Julia Robertsová (58) během své nedávné návštěvy Česka zažila v jednom z nuselských obchodů scénu jako vystřiženou z filmu Pretty Woman. V obchodě s módou jí prý odmítli prodat...

Angelina Jolie poprvé ukázala jizvy po mastektomii

Angelina Jolie na titulce magazínu Time (2025)

Americká herečka Angelina Jolie (50) v roce 2013 podstoupila dvojitou mastektomii neboli chirurgické odstranění ňader, a to poté, co byla rakovina prsu diagnostikována její matce. Nyní se rozhodla...

Zásnuby v Bílém domě. Trump junior a Andersonová se budou brát

Bettina Andersonová a Donald Trump mladší na svatbě Netry Manteny a Vamsiho...

Nejstarší syn amerického prezidenta Donald Trump junior (47) a jeho partnerka Bettina Andersonová (39) oznámili radostnou novinu. Pár, který spolu chodí od loňského roku, se zasnoubil. Pro Trumpa...

Pamela Andersonová opět překvapila vzhledem. Našla jsem jiný druh svobody, říká

Pamela Andersonová v New Yorku (26. října 2025)

Jsou to již dva roky, co bývalá supermodelka a herečka Pamela Andersonová způsobila pozdvižení tím, že se na veřejná vystoupení přestala líčit. Nyní prošel změnou i její účes.

Často si nás se sestrou pletou. Přehmátl se i švagr Neužil, směje se Erika Stárková

Erika Stárková a její sestra Lenka

Herečka Erika Stárková (41) a její starší sestra Lenka Neužil Stárková působí jako dvojčata. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka herečka přiznala, že si je lidé pletou velmi často a jednou se dokonce spletl...

Martina Jandová: Těžko toleruju narcistické psychopaty. Pár mi jich prošlo životem

Martina Jandová

Práci reportérky showbyznysu se věnuje skoro třicet let. Martina Jandová v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila nejen to, jestli ji slavné příjmení v práci pomáhá, ale také, že má jeden velký zatím...

22. prosince 2025

Comeback a Vrať se do hrobu! I po letech mě poznávají, říká Dana Batulková

Hostem pořadu Rozstřel je herečka Dana Batulková.

Dana Batulková (67) v rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínala na kultovní seriál Comeback a přiznala, že ji děti dodnes poznávají na ulici. Prozradila, že by se jeho obnovení rozhodně nebránila. Otevřeně...

22. prosince 2025

U Starky nesmíte zradit... Kluk ze vsi točil s Řepkou i Jágrem, oženil se díky Gottovi

Premium
Režisér, moderátor a promotér Petr Větrovský (40) má na kontě řadu sportovních...

V kinech teď běží jeho nový film Řepka: Hříšník. Jak už název napovídá, je o někdejším kontroverzním kapitánovi fotbalové Sparty, jenž v minulosti na pár měsíců skončil i ve vězení. Režisér,...

21. prosince 2025

Vánoce miluju, ale ta atmosféra a vůně už jsou navždy pryč, přiznává Štefan Margita

Premium
Štefan Margita

K jeho sedmdesátinám vyšlo album duetů Andělé strážní. Se Štefanem Margitou jsme si povídali také o Vánocích, těch s Hankou i bez ní... A o koncertě, na kterém dojde k jejímu „oživení“.

21. prosince 2025

Princ George vařil s tátou bezdomovcům. Stejně jako kdysi William s Dianou

V centru The Passage v Londýně pro bezdomovce v roce 1993 byla princezna Diana...

Britský princ William vzal svého nejstaršího syna, prince George, do charitativní organizace pro bezdomovce v Londýně. V centru The Passage pomáhali připravovat vánoční oběd pro lidi v nouzi, uvedl...

21. prosince 2025  12:27

Moje děti stále netuší, že jsem Kevin ze Sám doma, říká Macaulay Culkin

Joe Pesci, Macaulay Culkin a Daniel Stern ve filmu Sám doma (1990)

Macaulay Culkin (45) přiznal, že jeho synové Dakota a Carson stále nemají tušení, že jejich otec hrál Kevina McCallistera v legendárním vánočním filmu Sám doma. A to přesto, že s nimi původní snímek...

21. prosince 2025  10:12

Byly doby, kdy jsem k svátku dostal jednu botu a druhou k narozeninám, říká Robin Ferro

Robin Ferro v show 7 pádů Honzy Dědka (16. prosince 2025)

Herec Robin Ferro (29) se narodil ve Valašském Meziříčí a dětství prožil v městečku Zubří. Je ale napůl Ital. V Show Jana Krause promluvil o tom, proč se nestal kuchařem i jak se poprvé setkal se...

21. prosince 2025

U Vémolů budou jíst kapra jenom lvi a krokodýl. Karlos si dá kuře

Lela Vémola a Karlos Vémola (Praha, 12. listopadu 2022)

Chtěl by, aby jeho letošní Vánoce byly jako každé jiné. V klidu, s dětmi a Lelou po boku. Jenže ta se ohlíží po rozvodovém právníkovi. Nelíbí se jí, že se Karlos Vémola málo věnuje rodině, že si...

21. prosince 2025

Vždycky může být ještě hůř. Je důležité zabojovat a jít dál, vzkazuje herec Holý

Premium
Marek Holý

Neexistuje herecká disciplína, ve které by Marek Holý neobstál. Natáčí, dělá divadlo, výborně zpívá, skvěle dabuje a namlouvá knihy. Sedíme v pánské, zatím ještě prázdné šatně Divadla na Vinohradech,...

20. prosince 2025

Všichni na sociálních sítích jsou šílení, popřela Sweeney úpravy obličeje

Sydney Sweeney v Los Angeles (15. prosince 2025)

Na internetu fanoušci často spekulují o tom, zda Sydney Sweeney (28) podstoupila nějaké kosmetické úpravy. Americká herečka se proti fámám ohradila a zdůraznila, že její obličej je zcela přirozený....

20. prosince 2025  14:38

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

O Vánocích jsem slavnější než kdy jindy, říká hvězda Lásky nebeské

Bill Nighy ve filmu Láska nebeská

Pro Billa Nighyho (76) je vánoční film Láska nebeská víc než jen rolí. Herec, který ztvárnil postaršího rockera Billyho Macka, přiznal, že ho úspěch filmu pořád překvapuje. „Těší mě, že něco tak...

20. prosince 2025  10:15

Ti dva se navzájem nešetří. Jiří Mádl reaguje na obvinění Tomáše Vorla

Jiří Mádl na premiéře filmu Džob (30. července 2025)

„Myslím si, že člověk má právo vzít si život,“ říká Jiří Mádl, který se tak rozchází s názorem režiséra Jiřího Stracha, jenž herce obsadil do svého nového televizního filmu Lajf. Strach si myslí, že...

20. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.