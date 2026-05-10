Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Princezna Angelína na plastice? Bartůňková prozradila, jaký zákrok podstoupí

Renato Salerno
Herečka Dana Bartůňková (68) se proslavila rolí krásné princezny Angelíny v pohádce S čerty nejsou žerty. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, jak vnímá po letech svou osudovou roli a promluvila i o plastických operacích, které plánuje podstoupit.

Herečka Dana Bartůňková se rozhodně nestydí jít pod kudlu. Co vás čeká?
Čekají mě horní víčka. To půjde nahoru, a taky ty dolní nějak budou vytahovat. Protože mně paní doktorka Pilková, která působí na klinice Aesthevita, poradila, že je to asi lepší udělat naráz. A že budu mít pokoj! (smích)

Jak moc se pozorujete v zrcadle a říkáte si: No, už by to chtělo, protože čas dozrává?
Tak já se pozoruju pořád, protože vlastně hraju každý den. Včera jsem měla tři představení například, takže to tam vidíte. Ale to je líčení divadelní nebo i filmové, tak je to trošku něco jiného než ta estetika, když si lidi líčí třeba jen na den normálním make-upem. Ale já jsem o tom přemýšlela spíš zdravotně. Ten tlak víček, tam máte dvě cihličky, které vás tlačí. A kolegyně a kolegové, kteří už byli, říkali: Hele, nech si to udělat, najednou se to rozjasníí, uvidíš.

Dana Bartůňková (květen 2026)
Dana Bartůňková na první kontrole po zákroku.
Dana Bartůňková a Monika Stará v pohádce S čerty nejsou žerty (1984)
SPOLU. Ještě jednou S čerty nejsou žerty. Monika Stará, tehdy Pelcová, a Dana Bartůňková ve společné scéně.
14 fotografií

Takže jsem k tomu přistoupila díky Braňovi Polákovi, který je můj kolega a když jsem o tom furt jsem mluvila, že na to jednou půjdu taky, tak řekl: Tak pojď teď! Mám kontakt, paní doktorka Pilková, pomůže ti, udělá ti to. Tak jsme šli na tu konzultaci.

Když řeknu S čerty nejsou žerty a vaše celoživotní nálepka princezna Angelína. Jste za ni ráda?
Jsem za ni strašně ráda. My jsme o Vánocích měli v Ypsilonce takový sraz, byl tam pan Hynek Bočan, kterému je asi pětaosmdesát let nebo kolik, vypadá výborně, Jarka Kretschmerová, Ondra Vetchý, Vašek Vydra, všichni jsme se tam sešli a tak jsme si povídali, jako bychom se rozešli před rokem. Bylo to úžasné povídání.

Všichni se nás furt ptají, jak je možné, že ta pohádka je takhle strašně úspěšná a ono je to tím, že my jsme točili v létě a spalo se v tom areálu, jak tam běhá ten pes a honí ty vojáky, tak v tom areálu se spalo nahoře, bylo tam udělané takové přespáváníčko pro herce a my jsme se scházeli večer na catering, dělali jsme si táborák, kecali jsme, měli jsme různá povídání s Josefem Kemrem, Petrem Nárožným, Viktorem Preissem a nějak nás to spřátelilo a ono je to na tom filmu vidět. Je tam vidět taková ta lidskost, takový ten temperament. Ti kluci vymýšleli ty vtipy, Nárožný, Preiss, to v tom scénáři nebylo, ty hlášky, které jsou teď v telefonech, to oni vymýšleli v ten moment a vlastně to dostalo takovou živelnost.

Princezna Angelína se na skok vrátila k natáčení. Je z ní kartářka

Dano, vám se povedlo specificky zapůsobit již na konkurzu do pohádky takovým malým faux pas. Svěříte nám s ním?
Ano, to bylo faux pas, a to musím říct teda to sprosté slovo. Oni všude píšou v těch interview, že to je jako do prčic. Ne, bylo to ostřejší, opravdu jsem zakopla o kabel a řekla jsem: Do p*dele. A vlítla jsem přímo před toho Hynka, který se na mě podíval a řekl: Že byste to byla vy? (smích) Takže takhle se někdy může povést konkurz. On potřeboval a hledal temperamentní, černovlasou. Měl vlastně předlohu z Fanfána Tulipána s Gérardem Philipem. Všimněte si ty uniformy, to všecko je to v tom stylu a on hledal tu Lollobrigidu. Takže říkal: Ty jsi takový ten typ té Lollobrigidy, a pak hledali tu druhou princeznu. Chtěli Libušku Šafránkovou typově, ta nebyla. Byly konkurzy veliké, vyhrála to tady ta slečna Pelcová a to byla neherečka a namluvila ji Naďa Konvalinková.

Vy jste si něčím prý na natáčení přiostřovali limonády.
Ano. (smích)

Čím to bylo?
Je tam taková scéna v tom kočáře, kde se čekalo na ty paprsky krásné v lese. Furt tam běhal kameraman, je světlo, není světlo, mráček, nemráček, a my jsme seděli asi od osmi hodin v těch sukních, šněrovačkách, asi tři hodiny v tom kočáře. A Mirek Dlouhý, který tam jezdil na bílém koni, chodil k tomu cateringu a nosil nám takové ty žluté limonády, dřív se to jmenovalo Liberta. A on nám do toho kopal malé rumy a já jsem říkala: To je nějaký ochucený, ne? A on na mě udělal, že jo. Tak jsem vypila jednu limču, pak druhou, pak třetí a pak bylo krásné, když jsme byli na Barrandově, dělaly se postsynchrony, tak Hynek Bočan takhle koukal a říkal: Čéče, tady v tom kočáře máš nějaký krásný oči. Kdo tě líčil? Neřekli jsme mu, že jsme byli malinko cinklí, protože vlastně v tom vedru ty tři rumíčky zahrály svou roli. Ty oči jsou takové rozplizlé trošku.

Dano, tak my vám přejeme, ať ta proměna dopadne na výbornou a pak až fascinujete pohledem nejen diváky, ale že samozřejmě vám budou lichotit kolegové.
Aby mě hlavně poznali. (smích)

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vdova po Mekym je zamilovaná, Kateřina Žbirková ukázala o 31 let mladšího přítele

Mikuláš Focko a Kateřina Žbirková (1. května 2026)

Vdova po muzikantovi Miroslavovi „Mekym“ Žbirkovi, Kateřina Žbirková, překvapila svým novým vztahem. Po téměř pěti letech od manželovy smrti poprvé ukázala, že její srdce znovu patří někomu jinému a...

Dcera Cindy Crawfordové a hvězda Top Gunu si užívali romantiku na pláži v Mexiku

Modelka Kaia Gerberová a herec Lewis Pullman na dovolené v Mexiku (duben 2026)

Dcera Cindy Crawfordové (60), modelka Kaia Gerberová (24) si užívala romantické chvíle na pláži po boku herce Lewise Pullmana (33), známého mimo jiné z filmu Top Gun: Maverick. Dvojice byla zachycena...

Móda z Met Gala: Sexy outfity i nadité dekolty a nechyběly ani bizarní modely

Móda na Met Gala v New Yorku (4. května 2026)

Pro letošní Met Gala v New Yorku měly celebrity za úkol nechat se inspirovat výstavou Costume Art (Umění kostýmu), která podle magazínu Vogue zkoumá ústřední roli oblečeného těla, a vybrat šaty v...

Proměna hvězdy Pobřežní hlídky: Davida Hasselhoffa vyfotili na ulici s chodítkem

Z kliniky v losangeleské čtvrti West Hills odcházel David Hasselhoff pomalu,...

Herec David Hasselhoff (73), kterého si diváci po celém světě pamatují jako ikonickou tvář seriálu Pobřežní hlídka, překvapil fanoušky na nových paparazzi fotkách svým vzhledem. Fotografové ho...

Krainová ukázala vilu s bazénem v Dominikánské republice, stavělo se necelý rok

Simona Krainová ukázala svou dostavěnou vilu s bazénem v Dominikánské...

Modelka Simona Krainová (53) ukázala svou dokončenou vysněnou vilu, kterou si nechala postavit v Dominikánské republice. V příspěvku na Instagramu se rozepsala o reakcích okolí, které o jejím...

Princezna Angelína na plastice? Bartůňková prozradila, jaký zákrok podstoupí

Dana Bartůňková (květen 2026)

Herečka Dana Bartůňková (68) se proslavila rolí krásné princezny Angelíny v pohádce S čerty nejsou žerty. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, jak vnímá po letech svou osudovou roli a promluvila i o...

10. května 2026

Mám nabídku na další Dakar, ale partner o tom nechce slyšet, říká Lounová

Jan Kregl, Olga Lounová a jejich dcery Vivien a Arianne (2026)

Zpěvačka Olga Lounová (45) jela rallye Dakar, když byly její dceři Arianně pouhé dva roky. Zvládla to díky pomoci partnera Jana Kregla. Teď mají doma čtyřměsíční dceru Viviene a přišla další nabídka.

10. května 2026

Další zpackaná plastika. Katie Price má posunuté pozadí a problém s ústy

Katie Price s manželem v Dubaji (květen 2026)

Bývalá modelka Katie Price (47) je v rukou plastických chirurgů jako doma. Co odmítnou operovat evropští lékaři, zvládnou turečtí nebo dubajští. Teď se jí ale jeden takový výlet, na který vyrazila s...

9. května 2026

AI je vlna, která se přežene. Nebojím se, že by mi vzala práci, usmívá se Jan Kříž

Premium
Divadelní herec, zpěvák, režisér a scénograf Jan Kříž

Divadelní herec, zpěvák, režisér a scénograf Jan Kříž je opravdu mužem mnoha rolí. Kromě toho je totiž ještě tátou dvou malých dětí a manželem. Nejlépe se cítí v divadle, kde díky rodičům tak trochu...

9. května 2026

Jsem bisexuální, prozradila expartnerka boxera Klička Hayden Panettiere

Hayden Panettiere (2023)

Americká herečka Hayden Panettiere (36), která má dceru s bývalým boxerským šampionem Vladimirem Kličkem (50), se rozhodla odhalit svou bisexualitu. Od mládí prý preferuje ženy, ale musela to skrývat.

9. května 2026  12:13

Vztah nám funguje, protože nemáme čas se pohádat, říká moderátorka Říhová

Katka Říhová v Show Jana Krause (květen 2026)

Moderátorka Evropy 2 Katka Říhová (38) popsala v Show Jana Krause svůj náročný pracovní časový rozvrh, při kterém se s manželem u dětí prakticky střídají. Výhodu vidí v tom, že nemají čas na hádky.

9. května 2026  10:16

Plakala jsem dojetím, popisuje Kristina Kloubková návrat do práce po operaci

Kristina Kloubková (duben 2026)

Moderátorka Kristina Kloubková (49) je po náročné operaci štítné žlázy. V rozhovoru pro iDNES.cz popsala, co a kdo jí během hospitalizace nejvíc pomáhal a jaký byl její návrat do televize Nova.

9. května 2026

Svazování, úklid i koňaková špička. Úkoly v Naked Attraction jsou sexy i zábavné

Úkoly pro nápadníky v nahé seznamce nejsou jen zábavný moment pro uvolnění...

Úkoly pro nápadníky v nahé seznamce nejsou jen zábavný moment pro uvolnění atmosféry. Pomáhají při výběru správného partnera a mnohokrát se díky nim dostal některý z adeptů až do finále. „Snažili...

9. května 2026

Být interpret je uspokojující, ale největší blaho cítím při režii, říká Marek Němec

Premium
Marek Němec

„Divadelní prázdniny? Ty už odvál čas,“ říká s nostalgickým úsměvem herec Marek Němec. Pokud někdo tvrdí, že má nabitý diář, neviděl ten jeho. Schůzku jsme plánovali dlouho. Nakonec jsme se sešli...

8. května 2026

Ministr spojů Hezucký: Mareš v dokumentu líčí jejich silné pouto v nemoci

Patrik Hezucký a Leoš Mareš

V závěrečném díle dokumentu Leoš promluvil slavný moderátor o svém druhém manželství, kariéře na Instagramu i těžkém odchodu moderátorského parťáka Patrika Hezuckého, který se v dokumentu svěřil s...

8. května 2026  11:55

Podle kartářky to nezvládnu, říká Margita o zpívání s hologramem Zagorové

Štefan Margita a Veronika Žilková v pořadu U Adely (květen 2026)

Štefan Margita chystá v O2 aréně velký koncert, jehož součástí má být i vystoupení jeho zesnulé manželky Hany Zagorové v podobě hologramu. V talk show u Adely prozradil, že se o tom radil dokonce s...

8. května 2026  10:20

Chce to disciplínu a kreativitu, říká k péči o sebe Marta Dřímal Ondráčková

Marta Dřímal Ondráčková (duben 2026)

Herečka a moderátorka Marta Dřímal Ondráčková (43) se stala velkou propagátorkou obličejové jógy. Po řadě videí, ve kterých učí své sledující, jak oddálit stárnutí obličeje pomocí cvičení, vydává už...

8. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.