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Navštívit stejný les po dvaceti letech? Kňoural bych jak raněná srna, říká Dan Bárta

  20:00

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Dan Bárta minulý rok vydal knihu „Některé nevinnosti světa“. | foto: Archiv nakladatelství Host

Dan Bárta, zpěvák, hudebník, skladatel, textař, vášnivý cestovatel, milovník přírody a vážek zvlášť se teď veřejnosti představuje také jako spisovatel. V rozhovoru mluví o své knize a lásce k přírodě a různých zážitcích z cestování.

Jak se stane, že se Dan Bárta rozhodne natočit podcast o cestování, a jak se stane to, že z podcastu vznikne kniha?
To se stane tak, že přijde covid a vy nemáte do čeho píchnout. A součástí takové existencionální nejistoty je to, že si uvědomíte, že krom toho, že nemůžete jít dál a nemůžete ani nikam jet, je tu i to, že ani nevíte, jak dlouho to celé bude trvat. Tehdy mi došlo, že cestování pro mě znamená hodně a že jsem to vlastně vždycky bral jako nějaké zpestření a že to může klidně být nenávratně pryč. Tak jsem si začal vzpomínat, na lidi, na věci, které jsem na cestách po světě zažil a viděl. Sepsal jsem to a ukázalo se, že by z toho mohl být rozhlasový podcast. To už bylo předdomluveno s Klárou Fleyberkovou (dramaturgyně Českého rozhlasu Vltava, poznámka redakce), tak jsem se začal ždímat. Tehdy jsem žádnou jinou práci neměl, a tak jsem tu práci naštěstí najednou měl. A začal jsem to sepisovat. Systematicky a terapeuticky.

Romantizovat si vlastní jinošský věk patří k člověku jako k lesu strom.

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