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Snoubenka zpěváka kapely Måneskin se ukázala nahá v novém krimi seriálu 56 dní
Hvězda kanálu Disney a vítěz Eurovize se vzali na radnici v toskánském městečku Montalcino. Nevěsta měla oblek od Armaniho s širokými kalhotami a páskem a košili s kravatou. Ženich měl krémový oblek s rozhalenkou, doplněný šálou. Pár odjel od radnice, kolem níž se srotil dav zvědavců, v kabrioletu a svatbu následně oslavil v kruhu rodiny a přátel.
Dove Cameron a Damian David se seznámili v roce 2023 a brzy začalo být zřejmé, že nejde jen o krátkodobý románek. Spekulace o zásnubách zesílily v říjnu 2025 poté, co se herečka objevila s nápadným diamantovým prstenem, pár následně v lednu 2026 informaci o blížící se svatbě potvrdil.
Dove Cameron v jednom z rozhovorů uvedla, že její láska s Damianem je výjimečná a hluboká. Svou píseň Whatever You Like pak označila za vyznání partnerovi s tím, že našla po letech nefungujících vztahů konečně „opravdového muže“.
Damiano o Dove říká, že vztah s ní je pro něj požehnáním, partnerka mu prý „velmi usnadňuje život“. „Cítím díky ní v životě konečně stabilitu, jsme si opravdu velmi blízcí. Budujeme si spolu krásný život, máme spoustu plánů a podporujeme se vzájemně, jak to jen jde,“ popsal zpěvák.