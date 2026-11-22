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Loví pašeráky zvířat, podílel se na jejich zatýkání v Indonésii a dlouhé roky se věnuje ochraně přírody. Ve Zrádcích se ale Tomáš Ouhel na jediný den ocitl na opačné straně barikády. Vydírání od Annelie přijal rád, protože si chtěl roli zrádce vyzkoušet. Jeho první obětí se stala Zdíša, protože se bál, že ho odhalí.
Tomáš patřil k těm, kteří správně podezřívali Annelie. U kulatého stolu dokonce upozornil na její přešlap: při rozhovoru mu zopakovala informaci, kterou předtím sdělil pouze zrádcům. Ostatní hráče však nepřesvědčil a místo Annelie poslali do vyhnanství Dášu, druhou odhalenou zrádkyni. Annelie dostala možnost získat nového spojence.
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Vybrala právě Tomáše. Pro něj to nebylo velké překvapení. „Já jsem to tak trochu čekal. Když se mi ji nepodařilo vylynčovat u kulatého stolu, dávalo smysl, že si vybere mě,“ popsal později v podcastu Expresu. Nabídku přijal moc rád. „Chtěl jsem být zrádce, chtěl jsem si vyzkoušet kápi, někoho zavraždit. Částečně jsem si to užíval,“ přiznal.
Z lovce pašeráků se stal zrádce
Tomáš není „lovcem“ jen podle televizní přezdívky. Je ochráncem přírody, developerem a podnikatelem v realitách, působí jako odborný poradce Zoo Liberec a dlouhodobě pracuje také v Indonésii. V rozhovoru pro iDNES.cz popisoval dramatickou operaci proti pašerákům ohrožených zvířat, která vyvrcholila zatčením šéfa sítě.
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Role zrádce však byla zcela jiný šálek kávy. Vyzkoušet si ji chtěl, jen byl překvapen, jak je to po deseti dnech v roli věrného náročné. „Bylo pro mě stresující se neprokechnout. V téhle fázi hry má člověk vybranou strategii a špatně se to otáčí,“ vysvětlil. Přesto je s vlastním krátkým působením mezi zrádci smířený: „Zahrál jsem to nejlíp, jak jsem mohl.“
Proč musela zemřít právě Zdíša
První rozhodnutí nové dvojice Annelie a Tomáše bylo zároveň jejich nejzásadnějším. V noci „zavraždili“ novinářku Zdíšu, která patřila mezi Tomášovy dosavadní spoluhráče. „Bál jsem se, že by na mně poznala nějakou nervozitu, že by mě odhalila,“ vysvětlil, proč s touto obětí souhlasil.
Nebyla to však promyšlená strategie. Pro Tomáše bylo první konkláve s kápí na hlavě fascinující. „Já jsem vůbec nevěděl, že to může trvat dlouho. Byl jsem fascinovaný, že jsem u ohně, že hraju novou roli, a když Annelie řekla: ‚Zavraždíme Zdíšu,‘ řekl jsem: ‚Tak jo!‘“ popsal. Teprve zpětně si vyčítá, že by bývalo výhodnější rozbít jinou silnou dvojici, například Davida a Majdu.
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Zdíša se tak stala noční obětí a ke snídani už nepřišla. Diváci však až do samého závěru epizody netuší, koho Annelie vydírala, nový zrádce byl odhalen až při Tomášově vlastním konci. Zrádcem vydržel sice necelých 24 hodin, stihl si však splnit to, kvůli čemu na její nabídku kývl – oblékl kápi, usedl ke konkláve a rozhodoval o oběti. Jeho experiment se zradou byl krátký, ale vzhledem k tomu, že ještě den předtím patřil k hráčům, kteří Annelie nejhlasitěji podezřívali, patřil zároveň k nejprudším obratům letošní hry.