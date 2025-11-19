Další ikonické selfie? Cristiano Ronaldo se v Bílém domě vyfotil s mocnými

Selfie z Bílého domu vyfocené portugalskou fotbalovou superstar Cristianem Ronaldem rozhýbalo sociální sítě. Jeden z nejlepších hráčů všech dob ve Washingtonu povečeřel s prezidentem USA Donaldem Trumpem, saúdskoarabským korunním princem Mohammedem bin Salmánem či nejbohatším člověkem světa Elonem Muskem a dalšími. Fotka, kterou na akci pořídil, dle mnohých připomíná slavné selfie celebrit z předávání Oscarů v roce 2014.
Selfie Cristiano Ronalda z Bílého domu (2025)

Selfie Cristiano Ronalda z Bílého domu (2025) | foto: instagram @fabriziorom

Na současné fotbalistově fotce, která koluje po sociálních sítích a sdílel ji i uznávaný fotbalový novinář Fabrizio Romano, se Ronaldo vyskytuje společně se svou ženou Georginou Rodríguez, jež stojí hned za ním.

Po jeho pravici je manželka amerického ministra obchodu Howarda Lutnicka – Allison. Sám ministr je k vidění v zadní mužské řadě jako druhý zprava.

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Zleva stojí podnikatel Elon Musk, prezident Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) Gianni Infantino, šéf prezidentových poradců v oblasti vědy, technologií, umělé inteligence a kryptoměn David Oliver Sacks a úplně vpravo pak vykukuje prezident OpenAI Greg Brockman.

Zmiňovaný David Oliver Sacks přitom selfie snímek, který následně poslal dále do světa i zmiňovaný Romano, sdílel patrně jako první.

Lidé na sociálních sítích začali snímek připodobňovat ke slavnému selfie hollywoodských hvězd z předávání Oscarů v roce 2014. Za výslednou fotografií, která v té době na sítích zbořila rekordy, stála okamžitá improvizace moderátorky Ellen DeGeneresové. Na tehdejší fotografii jsou například herci Bradley Cooper, Brad Pitt či herečky Jennifer Lawrence nebo Julie Robertsová. Psali jsme i v seriálu Slavné fotografie.

Cristiano Ronaldo hrající za saúdskoarabský Al-Nassr FC, s nímž na konci roku 2022 uzavřel smlouvu, se v Bílém domě ukázal při příležitosti upevňování vztahů mezi Američany a Saúdy.

Sám je držitelem řady rekordů a v minulosti nastupoval za slavné kluby jako Manchester United či Real Madrid. Nyní za pohádkový plat plní roli hlavní hvězdy saúdskoarabské fotbalové ligy, za což jej někteří kritizují.

I díky jeho angažmá do Saúdské Arábie přišli mnozí další slavní fotbalisté jako například jeho bývalý spoluhráč Francouz Karim Benzema.

