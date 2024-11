Děda Simpson i inspektor Columbo. Dalimil Klapka byl hvězdou dabingu

Ochotničil už jako student, vystudoval DAMU a stal se na třiatřicet let součástí hereckého souboru Švandova divadla v Praze. Objevoval se i na jevištích Hudebního divadla v Karlíně, Divadla v Dlouhé nebo Činoherního klubu.

Z filmů a televizních obrazovek si ho jistě pamatujete z menších rolí, vyučoval také na Pražské konzervatoři, spolupracoval s Českým rozhlasem.

Slavný detektiv

Druhou scénou se mu od 60. let stala dabingová studia. I když jeho hlasem promlouvají stovky zahraničních herců, osudným pro něj byl populární poručík Columbo. Jeho představiteli, herci Peteru Falkovi, který zemřel ve svých 83 letech, propůjčil svůj hlas ve více než padesáti dílech.

„Zdědil jsem ho po Petru Haničincovi jenom proto, že měl dopravní nehodu a byl dlouho v kómatu. Zřejmě zjistili, že máme stejně vysoko posazené hlasy, i když mají jiný charakter,“ vzpomínal v jednom z rozhovorů Dalimil Klapka.

Na svém kontě má i jinou ikonickou postavu, kterou mu mohou mnozí kolegové závidět, a to dědu Abrahama Simpsona ve slavném animovaném seriálu Simpsonovi. Namlouval však i ředitele školy Seymoura Skinnera, což málokdo ví.

„Děda mluví fistulí a ředitel basem. Režisér Zdeněk Štěpán věděl, že umím imitovat různé herce, proto si mě před lety obsadil do obou rolí. Někdy jsem ale unavený a už to není ono. Už jsem mu také říkal, že jsem na takovou práci trochu starý. Na to on, že kdepak, že to nemůže dělat nikdo jiný. Jednou za půl roku si mě tedy pozvou do studia v pražských Holešovicích a namluvím patnáct dílů,“ líčil před lety herec.

Svůj hlas propůjčoval i francouzskému herci Christianu Marinovi, který zazářil ve známé sérii o četnících ze Saint Tropez. Hlasem Dalimila Klapky mluvil i protivník strýčka Skrblíka Držgrešle Hamoun z disneyovských Kačeřích příběhů.

Na plný výkon

S legendou českého dabingu Františkem Filipovským se setkával nejen u mikrofonu při společné práci na sérii o četnících, ale byli přátelé i v soukromí. Manželka Dalimila Klapky pocházela také z Přelouče. Tam obdržel v roce 2001 Cenu za celoživotní mistrovství v dabingu.

Dalimil Klapka byl i skvělým imitátorem. Pro Noční pořad Mikrofórum před lety skvěle napodobil hlasy hereckých velikánů, jakými byli Vlasta Burian, Jan Pivec, Oldřich Nový, Jaroslav Vojta nebo Stanislav Neumann.

Svou poslední dabingovou práci odvedl v roce 2022. Jako vždy perfektně a na plný výkon. Ještě ten samý rok odešel navždy do hereckého a dabingového nebe. Bylo mu devětaosmdesát let.