Numismatika je moje hobby a zároveň dobrá investice, říká zpěvák Dalibor Janda

Renato Salerno
Dalibor Janda (73) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvil o svém velkém koníčku, kterým je už řadu let numismatika. Muzikant má poměrně rozsáhlou sbírku střeleckých medailí a mincí z období Rakouské monarchie. Společně s dcerou, zpěvačkou Jiřinou Annou Jandovou (37), vydali už několik katalogů těchto artefaktů.

Dalibore, jednak dnes slavíte 73. narozeniny, též se křtí 40 let alba Hurikán, ale i vaše nová kniha o numismatice. Jste stále velmi produktivní.
Toho Hurikána už jsem tolik nedával, spíš jsme pokřtili historickou desku, za kterou jsem samozřejmě rád. Vlastně kdysi odstřihla můj vzestup, image a všechno. Hurikán se stal pro lidi ikonickým, takže ta písnička byla v mém životě strašně důležitá.

Jiřina Jandová se svým otcem Daliborem Jandou (Praha, 24. března 2026)
Z večera křtu knihy Dalibora Jandy, oslavy 73. narozenin a jubilea alba Kaskadér
Z večera křtu knihy Dalibora Jandy, oslavy 73. narozenin a jubilea alba Kaskadér, kde dorazila Jiřina Jandová
Z večera křtu knihy Dalibora Jandy, oslavy 73. narozenin a jubilea alba Kaskadér
A co vaše novinka, další kniha o numismatice?
To je zábava. Záliba, kterou se odreagovávám od hudby. Loni jsme odjeli 53 koncertů, pořád něco děláme. Když přijedu domů, teď už bude zase na jaře zahrádka a budu se věnovat té. Historie je ale pro nás důležitá a všichni bychom se jí měli trochu zabývat, abychom neopakovali stejné chyby. Historie mě baví, sbírám staré knihy, sošky, busty císařů a panovníků. Numismatika je moje hobby a je to zároveň i dobrá investice, tak jsem se jí začal víc zabývat. Proto jsem taky udělal a vydal spolu s mou dcerou Jiřinou katalog střeleckých medailí.

Mluvil jste tu dnes na křtu o tom, že máte na triku různé nevybouřené texty. Za některé z nich je zodpovědný Jan Krůta, pak je tu třeba i song Pusť k milování rádio. Červenal jste se někdy ve studiu?
Ne, už jsem byl v té době ostřílený chlap. Když už máte nějakých 35 let, tak už člověk něco o životě ví, takže ne, nečervenal jsem se. Někdy, když mi Honza přinesl texty, tak jsme je trochu očesali, protože některé byly docela až moc. Byly to texty o lásce, někdy je to ošemetné. Může to být o lásce, o partnerství, ale musí to mít nějakou hranici. Já vždycky říkám, že je lepší, když je tam nějaký dobrý fór a nápad, že si tam člověk pak něco představuje. Lepší, než když je to tam jak se říká natvrdo. (smích)

Dalibor Janda ukázal na zahrádce svoji chloubu a prozradil, čím se baví

Jak moc je pro vás důležitá hudba?
Všechno je důležité. Když není melodie, může být text sebelepší a nezabere to. Vždycky to jde dohromady. Tady v českých luzích a hájích je ale podle mě hodně důležitý právě ten text a lyrika. Lidi tady dost dají na texty.

Když jste na tour a jste lehce vyčerpán, stará se o vás pak manželka?
Manželka ne, dcera. Dcera se mnou jezdí koncerty. Manželka je doma, ta už toho má v životě dost, ta už se mnou moc nejezdí.

Dopřejete si někdy společné romantické chvíle?
To víte, že jo! Bez toho by to nešlo. To už je v těch písničkách, je to znát, ne?

Fanynky tedy mohou být klidné, že jste opravdu takový, jak zpíváte.
Doufám, že takový jsem. Za ty roky to už jde ruku v ruce, mé texty, mé písničky i můj život.

Připouštíte si věk?
Připouštět si ho musíte, protože když ráno vstanete, vždycky si dobře uvědomíte, kolik vám je. Nedávno jsem se ale spletl a řekl jsem, že mi bude 63. Takže to je pořád ještě celkem dobré! (smích)

Numismatika je moje hobby a zároveň dobrá investice, říká zpěvák Dalibor Janda

Jiřina Jandová se svým otcem Daliborem Jandou (Praha, 24. března 2026)

Dalibor Janda (73) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvil o svém velkém koníčku, kterým je už řadu let numismatika. Muzikant má poměrně rozsáhlou sbírku střeleckých medailí a mincí z období Rakouské...

31. března 2026

