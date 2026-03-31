Dalibore, jednak dnes slavíte 73. narozeniny, též se křtí 40 let alba Hurikán, ale i vaše nová kniha o numismatice. Jste stále velmi produktivní.
Toho Hurikána už jsem tolik nedával, spíš jsme pokřtili historickou desku, za kterou jsem samozřejmě rád. Vlastně kdysi odstřihla můj vzestup, image a všechno. Hurikán se stal pro lidi ikonickým, takže ta písnička byla v mém životě strašně důležitá.
A co vaše novinka, další kniha o numismatice?
To je zábava. Záliba, kterou se odreagovávám od hudby. Loni jsme odjeli 53 koncertů, pořád něco děláme. Když přijedu domů, teď už bude zase na jaře zahrádka a budu se věnovat té. Historie je ale pro nás důležitá a všichni bychom se jí měli trochu zabývat, abychom neopakovali stejné chyby. Historie mě baví, sbírám staré knihy, sošky, busty císařů a panovníků. Numismatika je moje hobby a je to zároveň i dobrá investice, tak jsem se jí začal víc zabývat. Proto jsem taky udělal a vydal spolu s mou dcerou Jiřinou katalog střeleckých medailí.
Mluvil jste tu dnes na křtu o tom, že máte na triku různé nevybouřené texty. Za některé z nich je zodpovědný Jan Krůta, pak je tu třeba i song Pusť k milování rádio. Červenal jste se někdy ve studiu?
Ne, už jsem byl v té době ostřílený chlap. Když už máte nějakých 35 let, tak už člověk něco o životě ví, takže ne, nečervenal jsem se. Někdy, když mi Honza přinesl texty, tak jsme je trochu očesali, protože některé byly docela až moc. Byly to texty o lásce, někdy je to ošemetné. Může to být o lásce, o partnerství, ale musí to mít nějakou hranici. Já vždycky říkám, že je lepší, když je tam nějaký dobrý fór a nápad, že si tam člověk pak něco představuje. Lepší, než když je to tam jak se říká natvrdo. (smích)
Jak moc je pro vás důležitá hudba?
Všechno je důležité. Když není melodie, může být text sebelepší a nezabere to. Vždycky to jde dohromady. Tady v českých luzích a hájích je ale podle mě hodně důležitý právě ten text a lyrika. Lidi tady dost dají na texty.
Když jste na tour a jste lehce vyčerpán, stará se o vás pak manželka?
Manželka ne, dcera. Dcera se mnou jezdí koncerty. Manželka je doma, ta už toho má v životě dost, ta už se mnou moc nejezdí.
Dopřejete si někdy společné romantické chvíle?
To víte, že jo! Bez toho by to nešlo. To už je v těch písničkách, je to znát, ne?
Fanynky tedy mohou být klidné, že jste opravdu takový, jak zpíváte.
Doufám, že takový jsem. Za ty roky to už jde ruku v ruce, mé texty, mé písničky i můj život.
Připouštíte si věk?
Připouštět si ho musíte, protože když ráno vstanete, vždycky si dobře uvědomíte, kolik vám je. Nedávno jsem se ale spletl a řekl jsem, že mi bude 63. Takže to je pořád ještě celkem dobré! (smích)