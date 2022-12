Dalibor Gondík musí odhánět muže. Mám to napsané na čele, říká

„Přišel jsem jednou domů, byl jsem takovej veselej a rozjitřenej. Protože do mě hučel zas nějakej chlap. Což se běžně stává – mám to od malička napsaný na čele. Přišel jsem domů a do tmy ložnice říkám manželce: Markét, já jsem asi teplej. A tam se ozvalo: Já vim,“ vzpomínal Gondík.

S manželkou Markétou žije už dvacet šest let. „Myslím si, že ona to ví od začátku. Ona se mě asi ujala. Viděla, že jsem zoufalý, že právě nejrůznější kolegové… No, takhle to je, ale já za to vážně nemůžu. Mně muži od puberty vysvětlují, že jen muž může vědět, co muž potřebuje. Že žena to přece vědět nemůže,“ dodal herec.

Dalibor Gondík s manželkou Markétou

Mezi homosexuály má řadu přátel. Třeba s Pavlem Vítkem se přátelí už od svých sedmnácti let. „Já jsem to o něm tenkrát nevěděl. Byl to můj výbornej kamarád, zpěvák. Zpíval s Yvettou Blanarovičovou. Myslím, že ani on to tenkrát ještě nevěděl, vždyť byl chvíli ženatý,“ připomněl Gondík.

S Vítkem tehdy natáčel filmový muzikál Stvoření světa a nikdy nezapomene na cestu letadlem do Varny, kde natáčení probíhalo. „Přiletěl pro nás Antonov AN24, což byl letoun, který už v té době byl padesát let po smrti. A v tom letadle byla jen posádka a my dva. Já jsem v sedmnácti letech neměl žádné zkušenosti s lítáním a strašně jsem se bál. Pavel Vítek tam usnul a já si škrábal kolena a celou dobu jsem měl v hlavě myšlenku, že to letadlo spadne a zabijeme se – já, Pavel Vítek a ti tři lidi z posádky. To znamená, že nás nikdo nebude hledat. Říkal jsem si, proč mám svůj sedmnáctiletý život skončit v náručí Pavla Vítka někde v nějakým křoví, kam zahučíme,“ vzpomínal Gondík.

Stvoření světa režíroval Jan Bonaventura a roli boha si zahrál Jiří Menzel. Dalibor Gondík dostal roli Adama. Jeho Evou byla Radka Stupková. Romantické scény u moře jeli natáčet do Bulharska.

„Moře mělo dvanáct stupňů a my byli nazí a dělali jsme zamilovanou dvojici. Já byl modrej, ona fialová. Bylo půl šestý ráno a my dělali, jak je to romantický a krásný. A do toho jsem byl na pokoji s Pavlem Vítkem, který tam v deset ráno rozesmátý s kávičkou provokoval: Tak co, už máte natočeno? Nenáviděli jsme ho,“ zavtipkoval Gondík.