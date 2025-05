Padesátiletý herec navrhl pětatřicetileté dceři herečky Melanie Griffithové, aby se zaregistrovala na placené platformě pro fanoušky a vydělávala snadné peníze díky svým sexy nohám. Dakota Johnsonová to prozradila v rozhovoru pro britskou edici časopisu Elle.

„Pedro Pascal mi řekl, že bych měla začít vydělávat na svém vzhledu. S tvýma nohama bys měla mít profil na OnlyFans, řekl mi doslova. Že bych prostě doslova třeba jen pohnula prstem na noze a vydělávala bych peníze. Mám to udělat? Co myslíte? Koukla bych na modelky z OnlyFans na Instagramu, abych věděla, jak na to. Zní to zajímavě,“ prohlásila herečka.

Johnsonová a Pascal se ve společném rozhovoru bavili také o svém prvním setkání, které si ovšem Dakota nepamatuje. Když Pedro vedl rozhovor s o patnáct let mladší kolegyní pro britskou edici Elle, zeptal se jí: „Dakoto, kdy a kde jsme se poprvé setkali?“ Herečka odpověděla: „Chceš slyšet svůj příběh, nebo můj příběh? Tvá pravda je asi ta správná, protože jsi muž, že? Bylo to na Met Gala?“

Pascal upřesnil, že to bylo až jejich druhé setkání. „Poznali jsme se už o deset let dříve. Bylo to na Zlatých glóbech v roce 2014. Nebylo to během samotného ceremoniálu. Bylo to až potom, když nás vyvedli a zamířili jsme společně všichni na party HBO. Znala jsi herečku Sarah Paulsonovou, a tak jsi prostřednictvím ní potkala i mě. Byla jsi tam tehdy sama. Pravděpodobně ti nedali žádný doprovod. Tak jsme se o tebe starali my,“ vysvětlil Pedro.

Dakota si však na setkání nevzpomíná: „Je šílené, že si nepamatuji, že jsem tě tam potkala. Mám pocit, že se mi tu noc možná stalo něco zásadního a proto jsem ten celý večer vytěsnila a raději zapomněla.“

Pascal přiznal, že ho mrzí, že si ho po deseti letech nepamatovala. „Při prvním setkání jsem si tě zamiloval a pak napodruhé jsem měl pocit, že ses ke mně na Met Gala nechovala zrovna moc hezky. Nebyla jsi zlá, ale odtažitá a já si připadal hloupě, protože jsi se tvářila, že si mě nepamatuješ. No, co se dá dělat,“ dodal.